Albanesi no cumplirá con el pago de intereses de su ON (parte 2)

Apenas horas después de admitir públicamente el incumplimiento de su ON Clase IX, Albanesi Energía S.A. volvió a encender las alarmas del mercado con una segunda mala noticia: no realizará el pago de intereses correspondiente a su Obligación Negociable (ON) Clase XII, cuyo vencimiento opera el 14 de mayo de 2025. La información fue confirmada en una nueva nota oficial enviada a la CNV, BYMA y A3 Mercados, firmada nuevamente por Guillermo G. Brun, responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía.