OIEA cita a reunión de emergencia luego de los bombardeos de USA en Irán

El sitio en el centro de Irán fue atacado por primera vez el 13 de junio, cuando cuatro edificios resultaron dañados: el laboratorio químico central, una planta de conversión de uranio, una planta de fabricación de combustible para reactores y una planta de procesamiento de uranio metálico enriquecido en construcción. No se reportó ningún aumento de los niveles de radiación fuera del sitio.

Según la información de que dispone hoy el OIEA, también han sido atacados otros seis edificios del mismo lugar: una instalación de producción de uranio metálico natural y empobrecido que todavía no ha iniciado sus operaciones, una instalación de producción de barras de combustible, un edificio de producción de pastillas de uranio poco enriquecido, así como un laboratorio y almacén de material nuclear, otro edificio de laboratorio, un taller para manipular equipo contaminado y un edificio de oficinas sin material nuclear.

El mismo complejo de Esfahán incluye un taller de fabricación de centrifugadoras que, según informó hoy el OIEA, también fue atacado por Israel.

Las instalaciones atacadas hoy no contenían material nuclear o contenían pequeñas cantidades de uranio natural o poco enriquecido, lo que significa que cualquier contaminación radiactiva se limita a los edificios que fueron dañados o destruidos.

Este complejo nuclear de Isfahán, uno de los sitios clave del programa nuclear iraní, ha sido atacado repetidamente y ha sufrido graves daños. Según nuestro análisis del material nuclear presente, no vemos ningún riesgo de contaminación externa. Sin embargo, como he reiterado, las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas, declaró el Director General Grossi.

De Netanyahu a Putin

Israel en Español desde @IsraelinSpanish: PM Netanyahu: "La historia recordará que el Presidente Trump actuó para negar al régimen más peligroso del mundo tener las armas más peligrosas del mundo. Su liderazgo hoy ha creado un punto de inflexión histórico que puede ayudar a conducir a Oriente Medio y otras regiones hacia un futuro de prosperidad y paz".

PIA Global desde @PIAnoticias: Declaración completa de la Agencia de Energía Atómica de Irán: 'Tras los brutales ataques del enemigo sionista durante los últimos días, al amanecer de hoy, las instalaciones nucleares del país en Fordow, Natanz e Isfahán fueron atacadas por los enemigos del Irán islámico en un acto brutal que contradice las leyes internacionales, especialmente el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Este acto que contradice el derecho internacional lamentablemente se llevó a cabo en medio de la sombra de la indiferencia e incluso del apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El enemigo norteamericano, a través del ciberespacio, ha asumido la responsabilidad del ataque a los sitios antes mencionados, que están bajo la supervisión continua del OIEA con base en el Acuerdo de Salvaguardias y el TNP. Se espera que la comunidad internacional, al tiempo que condena la ilegalidad basada en las reglas de la jungla, apoye a Irán en la preservación de sus derechos legítimos. La Organización de Energía Atómica de Irán asegura a la gran nación iraní que a pesar de las malvadas conspiraciones de sus enemigos, con los esfuerzos de miles de sus científicos y expertos revolucionarios y motivados, nunca permitirá que se detenga el desarrollo de esta industria nuclear nacional, que es el resultado de la sangre de los mártires nucleares. Esta organización ha puesto en su agenda las medidas necesarias, incluidos procedimientos legales, para defender los derechos de la noble nación iraní.

Presidente de la OIEA, @rafaelmgrossi el sábado 21/06: En vista de la urgente situación en Irán, convocaré una reunión de emergencia de la @IAEAorg de Gobernadores para mañana. (“ He afirmado repetidamente que las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas. Es necesario que cese las hostilidades para que el OIEA pueda reanudar su vital labor de inspección en el país, incluida la necesaria verificación de sus reservas de uranio altamente enriquecido").

Grossi también destacó la importancia de un intercambio continuo y oportuno de información con Irán sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, la protección y las salvaguardias nucleares.

Agencia rusa RT desde @ActualidadRT: "OIEA no tiene pruebas de que Irán quiera obtener armas nucleares" - El OIEA no tiene pruebas de que Irán quiera obtener armas nucleares, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una entrevista a Sky News Arabia.

The Spectator Index desde @spectatorindex: ÚLTIMA HORA: Reuters informa que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, dijo que Estados Unidos "no debería involucrarse directamente" y sugirió que los israelíes arrastrarían al país a la guerra.

War Correspondent desde @War_monitor1: Irán está considerando atacar el Centro de Investigación Nuclear Shimon Peres Negev en la ciudad israelí de Dimona en caso de una escalada del conflicto entre los dos países, informó Al Jazeera de Qatar, citando a un alto funcionario iraní. "El reactor nuclear de Dimona podría convertirse en nuestro objetivo legítimo si el conflicto alcanza un nuevo nivel", dijo la fuente al canal de televisión, añadiendo que la parte israelí está ocultando el hecho de que los ataques iraníes están causando graves daños. "Las fuerzas armadas de Irán están planeando sus ataques de tal manera que agoten el arsenal de misiles antimisiles de Israel", dijo el funcionario.

Saddam Hussein

Duda de muchos: Las mentiras de George W. Bush sobre Saddam Hussein en 2003 ("Irak tiene armas de destrucción masiva") ¿se parecen a las denuncias 2025 sobre Irán?

Vayamos a Wikipedia: "Al final Irak, en pleno 2003, no tenía armas de destrucción masiva y todo era un inmenso plan de USA, promovido por los neoconservadores e influenciado por el Lobby Israelí. (…) Surgió una gran controversia cuando no se encontraron reservas de armas de destrucción masiva, situación que llevó a acusaciones de que USA y, en particular, su presidente George W. Bush habían inflado deliberadamente informes de inteligencia y habían mentido sobre las armas de Irak para justificar una invasión del país. El Center for Public Integrity afirmó que el gobierno del presidente Bush hizo un total de 935 declaraciones falsas entre 2001 y 2003 sobre la supuesta amenaza de Irak a USA. Si bien han sido hallados diversos restos inertes de armas de destrucción masiva y componentes de armas de los años 1980 y 1990, la mayoría de los inspectores cree ahora que el programa de armas químicas de Irak paró su producción después de la década de los 90."

MAGA acompaña

Politico.com/: La perspectiva de ataques estadounidenses contra Irán había provocado un debate entre los republicanos que presionaban para que Estados Unidos ayudara a lograr un cambio de régimen y las voces aislacionistas que advirtieron que una guerra a gran escala traicionaría el enfoque de “Estados Unidos primero” de Trump.

“Irán no le dio opción al presidente Trump”, declaró Charlie Kirk, activista conservador y crítico de los belicistas republicanos, en X. “Durante una década, ha insistido en que Irán nunca obtendrá un arma nuclear. Irán decidió renunciar a la diplomacia en su búsqueda de una bomba. Este es un ataque quirúrgico, ejecutado a la perfección. El presidente Trump actuó con prudencia y decisión”.

El exrepresentante de Florida Matt Gaetz, quien en una ocasión fue elegido por Trump para el puesto de fiscal general y quien advirtió que el conflicto en Medio Oriente se estaba convirtiendo en otra guerra prolongada para Estados Unidos, dijo en X que el ataque del presidente no necesariamente presagiaba un conflicto mayor, y lo comparó con el ataque del general iraní Qasem Soleimani durante el primer mandato de Trump.

“El presidente Trump básicamente quiere que esto sea como el ataque a Solimani: uno y listo”, escribió Gaetz . “Nada de guerra por un cambio de régimen. ¡Trump, el pacificador!

Algunos republicanos, entre ellos el senador Tim Sheehy (republicano por Montana), miembro del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, habían expresado dudas de que el bombardeo de Fordow (también conocido como Fordo) pusiera fin a las amenazas. Sin embargo, tras los ataques, Sheehy calificó la acción militar del sábado como la "decisión correcta".

“A los detractores, esto no inicia una guerra, sino que la termina”, dijo. “Irán lleva 46 años en guerra con Estados Unidos. El pueblo iraní debe alzarse y acabar con este régimen asesino”.

Mientras tanto, los demócratas se mostraron en gran medida unificados en su oposición a los ataques, argumentando que Trump carece de autoridad legal incluso si la destrucción del programa nuclear de Irán es un objetivo positivo.

grossi oiea.jpg Rafael Grossi y su equipo de la OIEA cuando fueron a revisar instalaciones ocupadas por Rusia bajo fuego ucraniano.

La destrucción de la legalidad

Kevin Clarke es el corresponsal jefe en USA de la revista jesuita America, y autor de 'Oscar Romero: El amor debe triunfar' (Prensa Litúrgica):

Los sorpresivos ataques israelíes en Irán, ordenados por el primer ministro Benjamín Netanyahu, provocaron euforia en algunos círculos políticos, pero la campaña, no obstante, parece una apuesta excepcionalmente temeraria. El líder israelí, que enfrenta numerosos desafíos legales y electorales, abrió un nuevo escenario de conflicto en un momento de extrema tensión regional y con los recursos de las Fuerzas de Defensa de Israel ya al límite. La guerra misma se inauguró con una lluvia de violaciones del derecho internacional, incluyendo la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas.

Puede que el mundo se haya acostumbrado al espectáculo de los "asesinatos selectivos", pero vale la pena recordar de vez en cuando que las ejecuciones extrajudiciales constituyen violaciones del derecho internacional humanitario que rige la guerra y el derecho a la vida. Simplemente no es legal asesinar a diplomáticos, científicos, jefes de estado o incluso líderes militares fuera del campo de batalla, sobre todo cuando eso también implica matar a sus familiares y vecinos.

Las autoridades israelíes utilizan el término preventivo para describir los ataques sorpresa contra Irán, pero la guerra que Israel inició se define más correctamente como preventiva. La amenaza que Israel se propone neutralizar no era inminente. Si bien Netanyahu insistió, como lo ha hecho durante años, en que Irán estaba a punto de producir sus primeras armas nucleares, los servicios de inteligencia estadounidenses no coincidieron .

Un ataque preventivo contra amenazas verdaderamente inminentes tiene cierta justificación bajo el Derecho Internacional, pero hay poca legitimidad en la ley o en la tradición de guerra justa de la Iglesia para un ataque preventivo contra un peligro futuro especulativo. Un ataque preventivo contra amenazas verdaderamente inminentes tiene cierta justificación bajo el Derecho Internacional, pero hay poca legitimidad en la ley o en la tradición de guerra justa de la Iglesia para un ataque preventivo contra un peligro futuro especulativo.

Los defensores de la realpolitik se burlan de tales sutilezas, argumentando que el peligro que representa un Irán potencialmente con armas nucleares supera con creces cualquier compromiso moral o ideológico para reforzar los frágiles cimientos del derecho internacional. La realpolitik cuenta con muchos adeptos entre quienes se consideran personas de mente firme que cumplen con su tarea geopolítica, maximizando el interés nacional en todas las expresiones de poder blando y duro. Pero ¿no debería una política carente de emoción y moralidad, y centrada en el mejor resultado práctico, resultar en… bueno, en el mejor resultado práctico?

(...) ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Podría haberse evitado adhiriendo a las leyes y normas internacionales que a menudo se desestiman con demasiada facilidad en Jerusalén y Washington?

Al juzgar la moralidad de un acto de guerra, una pregunta fácil es siempre: “¿No le quedó a la parte beligerante otro recurso?”. Eso no parece ser cierto en este caso.

De hecho, en 2015, las potencias mundiales, incluido Estados Unidos, habían alcanzado un acuerdo, por imperfecto que fuera, que alejaba al mundo de un Irán con armas nucleares. Pero durante su primer mandato, Trump dejó de lado el acuerdo con Irán, restableciendo las sanciones económicas estadounidenses contra Irán e iniciando una erosión, como represalia, de la eficacia de la supervisión del acuerdo.

Si Estados Unidos hubiera seguido siendo parte activa, ¿habría llegado el mundo a este precipicio? No es difícil percibir el fracaso del acuerdo con Irán como otro ejemplo del abandono de las normas y acuerdos internacionales por parte de la administración Trump, solo para verse obligada a retractarse de su desafío para resolver una crisis que ella misma creó.

Israel, al igual que Estados Unidos, es parte de algunas, pero no de todas, las convenciones y acuerdos de la ONU que, en conjunto, constituyen el Derecho Internacional Humanitario y las leyes de la guerra. Israel se permite un amplio margen de maniobra en virtud de dichas leyes, justificando los ataques mortales y aceptando un número cada vez mayor de muertes entre los no combatientes que los acompañan. La masacre en Gaza ha sido una de las consecuencias.

Sin aparente ironía, el 16 de junio el gobierno israelí deploró los ataques con misiles iraníes que mataron a civiles en Tel Aviv. Al emitir tales comunicados, Israel apela indirectamente al Derecho Internacional que a menudo ignora.

El estallido de un misil puede parecer decisivo y decidido. Puede marcar una diferencia geopolítica considerable. La diplomacia y la negociación nunca ofrecerán la misma catarsis, pero ¿qué enfoque resultará más eficaz a largo plazo? ¿Será posible que ya hayamos olvidado las costosas experiencias pasadas en materia de cambio de régimen y construcción de naciones?

Mientras los aviones de guerra israelíes vuelan libremente sobre Irán, ¿está asegurada la victoria o se trata de otro momento de “misión cumplida”?

Si la guerra preventiva de Israel contra Irán logra el resultado que aparentemente busca el Sr. Netanyahu, es decir, el derrocamiento del régimen teocrático de Teherán, serán la ONU y otras agencias y organizaciones multilaterales las que tendrán que recomponer las piezas regionales. Desafortunadamente, el mundo podría estar presenciando no el fin del conflicto entre Israel e Irán, sino el comienzo de una nueva era de inestabilidad en Oriente Medio. (...)

¿Se siente alguien en el mundo más seguro hoy ante la amenaza de un intercambio nuclear en Oriente Medio que el 12 de junio? Si, como afirman los israelíes, los iraníes estaban a semanas o incluso días de desarrollar capacidad nuclear, sin duda ahora se están apresurando hacia ese objetivo. Otras potencias regionales podrían seguir su ejemplo. (...)

El diálogo y el compromiso, y el lento progreso hacia el respeto universal a la vida prometido por el cuerpo aún en desarrollo de Derecho Humanitario de la comunidad internacional, son medios más confiables para alcanzar la paz y la seguridad que busca Israel.

