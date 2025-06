Al analizar redes sociales más amplias, se determina que el principal indicador de la puntuación WHMSI de un país es la proporción de mujeres en el mercado laboral en comparación con la de hombres. Esta relación es lógica, ya que los entornos laborales permiten interacciones entre géneros sin la necesidad de mantener conversaciones informales. Por esta razón, Nigeria, donde la participación femenina en la fuerza laboral alcanza el 96% de la masculina, presenta una puntuación WHMSI de 0,67, mientras que India, con solo un 43%, registra una puntuación de 0,34.

Sexo: Cuando la libertad define

The Economist analizó datos de Encuestas Demográficas y de Salud en 55 países, principalmente en desarrollo, y encontró que las amistades entre personas del mismo sexo eran más frecuentes en lugares donde más mujeres informaban haber tenido relaciones sexuales con hombres ajenos a sus parejas. Esto se alinea con las preocupaciones de los imanes turcos sobre la compañía que conduce al pecado, pero también sugiere que actitudes liberales hacia el romance y la amistad suelen coexistir. Al examinar los grupos de amigos más cercanos en Facebook, se observó que la composición de estos grupos está relacionada con las normas sobre roles de género. Un fuerte predictor de la segregación es el "síndrome patrilineal/fraternal", que refleja actitudes sexistas como el trato desigual a las mujeres en el derecho familiar y la violencia de género.

“Donde el honor de los hombres depende del aislamiento de las mujeres, las amistades entre personas del mismo género son poco frecuentes”, argumenta Alice Evans, del King's College de Londres. Nuray Karaman, de la Universidad de Usak en Turquía, coincide. “Es poco común que hombres y mujeres sean amigos cercanos en Turquía. El honor de una familia depende del comportamiento de las mujeres, por lo que se espera que estas no se relacionen con hombres que no sean de su familia”, según la Casa de altos estudios.

La segregación y el sexismo pueden reforzarse mutuamente

"Cuando las mujeres y los hombres no socializan, se propagan los estereotipos de que a las mujeres no se les debe dar demasiada responsabilidad, de que son demasiado emocionales, demasiado indecisas... porque muchos hombres nunca han tenido una mujer como jefa", dice la Dra. Karaman. Turquía tiene la tasa de participación femenina en la fuerza laboral más baja de la OCDE , quizás porque "algunas mujeres no pueden obtener permiso de sus esposos y padres para trabajar fuera del hogar". Para las mujeres que sí trabajan, la segregación informal es un obstáculo para el progreso, dice la Dra. Karaman. "En mi universidad, los hombres de la facultad se reúnen para tomar el té... sin mujeres. Cuando las mujeres no están incluidas, pierden oportunidades".

Las formas más sutiles de sexismo están relacionadas con la escasez de amistades entre personas del mismo sexo. En el mundo desarrollado, la mayoría de los encuestados rechazan la idea de que "los hombres son mejores líderes empresariales que las mujeres", pero los surcoreanos muestran ambivalencia y tienen menos de un tercio de amigos del mismo sexo. An Jong Gyun, un actor surcoreano de 33 años, confiesa que "nunca ha pensado en" ser amigo platónico de una mujer, argumentando que "es difícil sentir que somos el mismo tipo de persona".

Esta frialdad entre géneros impacta en diversos aspectos; Corea del Sur ocupa el penúltimo lugar en el índice de techo de cristal de igualdad laboral de The Economist. Además, la brecha política entre jóvenes de diferentes sexos es notable, y un estudio de Youm Yoosik revela que la proporción de adultos coreanos sin relaciones sexuales en el último año ha aumentado al 36%, donde la mayoría de los hombres célibes lo son involuntariamente, mientras que las mujeres optan por evitar a los hombres debido a sus actitudes.

Con una pequeña ayuda de mis amigos

Determinar la relación entre amistades y actitudes de género es complejo. Un estudio de David Kretschmer, de la Universidad de Oxford, revela que socializar con chicas cambia las actitudes de chicos alemanes, volviéndolos más igualitarios. Tras analizar a más de 3000 adolescentes, observó que aquellos con más amigos del sexo opuesto adoptaban visiones equitativas sobre la división del trabajo en el hogar. La intervención "Buddy Up" en preescolar mostró que emparejar niños con niñas fomentaba relaciones más positivas entre géneros. Esto respalda la teoría del contacto intergrupal, sugiriendo que más amistades contribuyen a actitudes más inclusivas y a la igualdad de género.

"La amistad puede parecer simple, pero es un paso importante hacia la igualdad real", cierra Karaman.

