Al Mundial 2026 y de shopping: estos son los 5 mejores centros comerciales de Kansas City

Se trata de un outlet al aire libre con más de 100 tiendas, donde las grandes marcas son protagonistas. Nike, Adidas, Levi’s, Tommy Hilfiger y Under Armour ofrecen descuentos durante todo el año, algo especialmente atractivo para quienes viajan desde el exterior y quieren aprovechar precios más competitivos que en Europa o Latinoamérica.

Además, su formato abierto lo convierte en un paseo cómodo y dinámico, ideal para recorrer sin apuro, con opciones gastronómicas y espacios de descanso. No es solo un lugar para comprar, sino también para pasar varias horas entre locales, restaurantes y entretenimiento.

Para muchos hinchas que lleguen a Kansas City por el Mundial, este outlet será, sin dudas, una de las primeras paradas obligatorias.

Kansas City Legends Outlet Legends Outlets Kansas City, uno de los puntos clave para quienes buscan primeras marcas con descuentos en plena previa del Mundial 2026.

2- Country Club Plaza, lujo y compras con aire europeo

A 10 minutos en coche del centro de Kansas City, Country Club Plaza ofrece una experiencia completamente distinta a la de los outlets tradicionales. Inspirado en la arquitectura española, este distrito comercial combina tiendas, plazas y fuentes en un entorno cuidado, donde el foco no está solo en comprar, sino en disfrutar.

Acá el nivel sube. Es uno de los puntos más exclusivos de la ciudad, con marcas de perfil más premium, boutiques y una propuesta gastronómica que acompaña esa idea de lujo accesible. Más que buscar descuentos, el plan pasa por recorrer sin apuro, entrar a tiendas seleccionadas y vivir una experiencia más elegante.

Su cercanía con zonas culturales y residenciales refuerza esa sensación de paseo completo. No es el lugar más barato, pero sí uno de los más sofisticados para quienes quieren sumar un plan distinto durante su estadía en Kansas City.

3- Oak Park Mall, el clásico americano en su máxima expresión

A unos 20 minutos del centro de Kansas aproximadamente, Oak Park Mall es la representación más completa del shopping tradicional estadounidense. Con cerca de 180 tiendas bajo techo, es un espacio pensado para pasar varias horas, con todo organizado, cómodo y adaptado a cualquier tipo de visitante.

La oferta es amplia y reconocible: desde marcas internacionales como Zara, Apple y Sephora, hasta grandes tiendas por departamento como Nordstrom y Macy’s, que funcionan casi como anclas del centro comercial. A eso se suma un patio de comidas variado, con opciones rápidas y accesibles, ideal para hacer una pausa sin salir del recorrido.

El complejo también está preparado para familias, con áreas de descanso y espacios de juego para niños, lo que lo convierte en una opción práctica para quienes viajan acompañados. No tiene el glamour de otros puntos ni el foco en descuentos de los outlets, pero cumple con algo clave: ofrecer una experiencia completa, funcional y sin margen de error en medio del viaje.

4- Zona Rosa, cuando el plan va más allá de comprar

Acá la lógica cambia. Zona Rosa no es un shopping en el sentido tradicional, sino un distrito abierto donde las compras son solo una parte del plan. Ubicado al norte de Kansas City, a unos 15 minutos del centro, este espacio mezcla tiendas, gastronomía y vida nocturna en un mismo recorrido.

Durante el día, funciona como un paseo relajado entre locales de moda, tiendas accesibles y espacios al aire libre. Pero es por la tarde cuando realmente cobra sentido: bares, restaurantes y terrazas empiezan a llenarse y el ambiente se vuelve mucho más activo.

Es una buena alternativa para cortar con la rutina del Mundial, salir del esquema “shopping puro” y sumar un plan más social. Ideal para ir después de un partido o incluso para cerrar el día sin necesidad de moverse demasiado.

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5- Independence Center, historia y compras lejos del ruido

No todos los planes pasan por los puntos más turísticos. A unos 25 minutos del centro de Kansas City, Independence Center ofrece una experiencia distinta, más tranquila y con un fuerte componente histórico dentro del circuito comercial de la zona.

Inaugurado en 1974, es uno de los centros comerciales cerrados más tradicionales del área, con más de 1 millón de pies cuadrados de superficie. A lo largo de los años, se consolidó como un punto clave para la comunidad local, algo que todavía se percibe en su ritmo más relajado y menos condicionado por el turismo.

Hoy cuenta con tiendas ancla como Dick’s Sporting Goods y Dillard’s, además de una buena variedad de locales de moda, tecnología y servicios. También dispone de patio de comidas y amplios espacios interiores, manteniendo ese formato clásico que en Estados Unidos sigue siendo sinónimo de comodidad.

No es el más moderno ni el más exclusivo, pero tiene algo que otros no: identidad. Y en medio del movimiento que traerá el Mundial, puede ser el lugar ideal para comprar sin apuro y con otra lógica.

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