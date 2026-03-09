Matfen Hall Hotel: el refugio del FC Barcelona en Newcastle, salido de un cuento de J.K. Rowling

A todo esto se suma uno de sus grandes atractivos: un campo de golf de casi 30 hoyos, integrado en la misma finca, con un césped tan verde que parece sacado de una película y rodeado por la campiña de Northumberland. La combinación entre arquitectura histórica, naturaleza y servicios de lujo convierte al Matfen Hall en una escapada exclusiva a pocos kilómetros de Newcastle upon Tyne.

El complejo se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad, en una zona rodeada de algunos de los puntos históricos más conocidos del norte inglés. Entre ellos aparece Corbridge Roman Site, uno de los asentamientos romanos mejor conservados de la región y parte del antiguo sistema defensivo vinculado al Muro de Adriano. Muy cerca también se encuentra el Castillo de Aydon, una fortaleza medieval del siglo XIII que hoy pertenece al patrimonio histórico inglés, y la Hexham Abbey, una abadía construida en el siglo VII que se ha convertido en uno de los templos religiosos más emblemáticos de Northumberland. A esto se suma la cercanía con el Parque Nacional de Northumberland, una de las áreas naturales más extensas del Reino Unido, famosa por sus paisajes abiertos y cielos oscuros ideales para la observación de estrellas.

El lobby del Matfen Hall desde dentro. El lobby del Matfen Hall Hotel, con detalles en madera y grandes cuadros históricos, recuerda a las antiguas residencias de la nobleza inglesa.

¿Cuánto cuesta dormir en el castillo del Barça en Newcastle?

Pero todo lo lujoso, clásico y cargado de historia (con una estética que remite a la nobleza de otra época y hasta a la mismísima corona británica) también tiene su precio. Dormir en el Matfen Hall Hotel no es precisamente barato, aunque la experiencia parece justificarlo.

Las habitaciones más accesibles del complejo suelen ubicarse entre los 300 y los 600 euros por noche, dependiendo de la temporada, el día de la semana y la disponibilidad. En el caso de las suites, con espacios más amplios y vistas privilegiadas hacia los jardines o el campo de golf, las tarifas pueden elevarse entre los 900 y los 1.500 euros por noche.

Un precio acorde al entorno: una mansión histórica en el norte de Inglaterra, rodeada de amplias áreas verdes y con servicios que incluyen spa de alto nivel, gastronomía cuidada y distintas actividades dentro del complejo. Un refugio de lujo que, por unos días, también funciona como una excusa perfecta para escapar del ritmo de las grandes ciudades y desconectar en plena naturaleza inglesa.

