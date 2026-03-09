No es casualidad que un club como el FC Barcelona haya elegido un lugar tan mágico, especial y apartado de las grandes urbes para descansar antes de su encuentro de este martes por la Champions League.
COMO EN HOGWARTS
Matfen Hall Hotel: el refugio del FC Barcelona en Newcastle, salido de un cuento de J.K. Rowling
Lujo, jardines y un castillo en medio de Northumberland: así luce el hotel elegido por el conjunto catalán para su cruce de Champions.
El propio Gavi lo describió con una sonrisa al llegar: “Es como Hogwarts. ¿Es Harry Potter o qué? Muy chulo la verdad”. Una frase que resume muy bien la primera impresión que deja el Matfen Hall Hotel Golf and Spa, un castillo escondido en los paisajes verdes de Northumberland, con amenities de lujo que incluyen spa completo, piscina cubierta, campo de golf de 27 hoyos y varios restaurantes de cocina europea moderna.
Un refugio que desde Urgente24 vale la pena recomendar. Porque muchas veces, en un viaje, el lugar donde uno descansa termina siendo tan importante como el propio destino. No solo completa la experiencia: en ocasiones se convierte en la razón principal para elegir un lugar. Aunque Northumberland no suele figurar entre los destinos más populares del Reino Unido, alojarse en un complejo como el de Matfen Hall demuestra que algunos lugares, aunque exclusivos y no precisamente económicos, valen cada libra invertida.
Un castillo histórico en plena campiña inglesa
El Matfen Hall Hotel Golf and Spa no es un hotel cualquiera. Se trata de una mansión histórica situada a las afueras de Newcastle que muchos comparan con el universo mágico del joven mago de Gryffindor por su arquitectura y su atmósfera. El edificio tiene orígenes que se remontan al siglo XV, con interiores marcados por detalles en madera, amplios ventanales e iluminación clásica de época, además de grandes cuadros y obras que dominan el lobby. La residencia actual, sin embargo, fue completamente reconstruida en 1832, dando forma al complejo que hoy se levanta en el paisaje del norte de Inglaterra.
La propiedad se extiende sobre más de 120 hectáreas de terreno, rodeadas por jardines y campos verdes que refuerzan la sensación de aislamiento que suelen buscar los equipos de élite antes de partidos importantes. En su interior, el hotel cuenta con 63 habitaciones, cinco espacios gastronómicos distintos y un completo centro de bienestar que incluye spa, piscina cubierta y gimnasio.
A todo esto se suma uno de sus grandes atractivos: un campo de golf de casi 30 hoyos, integrado en la misma finca, con un césped tan verde que parece sacado de una película y rodeado por la campiña de Northumberland. La combinación entre arquitectura histórica, naturaleza y servicios de lujo convierte al Matfen Hall en una escapada exclusiva a pocos kilómetros de Newcastle upon Tyne.
El complejo se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad, en una zona rodeada de algunos de los puntos históricos más conocidos del norte inglés. Entre ellos aparece Corbridge Roman Site, uno de los asentamientos romanos mejor conservados de la región y parte del antiguo sistema defensivo vinculado al Muro de Adriano. Muy cerca también se encuentra el Castillo de Aydon, una fortaleza medieval del siglo XIII que hoy pertenece al patrimonio histórico inglés, y la Hexham Abbey, una abadía construida en el siglo VII que se ha convertido en uno de los templos religiosos más emblemáticos de Northumberland. A esto se suma la cercanía con el Parque Nacional de Northumberland, una de las áreas naturales más extensas del Reino Unido, famosa por sus paisajes abiertos y cielos oscuros ideales para la observación de estrellas.
¿Cuánto cuesta dormir en el castillo del Barça en Newcastle?
Pero todo lo lujoso, clásico y cargado de historia (con una estética que remite a la nobleza de otra época y hasta a la mismísima corona británica) también tiene su precio. Dormir en el Matfen Hall Hotel no es precisamente barato, aunque la experiencia parece justificarlo.
Las habitaciones más accesibles del complejo suelen ubicarse entre los 300 y los 600 euros por noche, dependiendo de la temporada, el día de la semana y la disponibilidad. En el caso de las suites, con espacios más amplios y vistas privilegiadas hacia los jardines o el campo de golf, las tarifas pueden elevarse entre los 900 y los 1.500 euros por noche.
Un precio acorde al entorno: una mansión histórica en el norte de Inglaterra, rodeada de amplias áreas verdes y con servicios que incluyen spa de alto nivel, gastronomía cuidada y distintas actividades dentro del complejo. Un refugio de lujo que, por unos días, también funciona como una excusa perfecta para escapar del ritmo de las grandes ciudades y desconectar en plena naturaleza inglesa.
-----------
Más notas de Urgente24:
Kanye West lanza una fecha en el Metropolitano: dónde sacar y cuánto valdrán las entradas
La Fontana di Trevi revela la suma recaudada con su nuevo y polémico sistema de cobro
La Alhambra, el tesoro de Granada que compite con la Sagrada Familia en España
El mejor momento para visitar Barcelona: la Sagrada Familia culmina su obra con el Papa León XIV
La NFL vuelve a España en 2026: Madrid repite sede y el Santiago Bernabéu será el escenario