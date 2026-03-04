La Fontana di Trevi revela la suma recaudada con su nuevo y polémico sistema de cobro

La lógica detrás del sistema apunta a un problema que Roma enfrenta desde hace años: la presión turística sobre sus monumentos más icónicos. Solo en 2025, la Fontana di Trevi recibió más de 9 millones de visitantes, con picos diarios que llegaron a superar las 70.000 personas alrededor de la fuente.

Fontana di Trevi El jinete domina uno de los caballos marinos en el conjunto escultórico central de la Fontana di Trevi, símbolo del poder del océano en la obra barroca diseñada por Nicola Salvi en el siglo XVIII.

En ese contexto, el nuevo modelo busca ordenar el flujo de visitantes en uno de los espacios más fotografiados de Italia sin cerrar completamente el acceso público al monumento.

La Fontana di Trevi sigue siendo visible sin pagar

Aun así, el nuevo sistema no implica un cierre total del monumento, como se temió en los primeros días cuando las imágenes del vallado comenzaron a circular en redes sociales. La restricción se aplica únicamente al sector inferior, el espacio más cercano al agua.

Durante el horario de control, los visitantes pueden seguir observando la Fontana di Trevi desde la plaza y las calles que la rodean sin necesidad de pagar entrada. Y fuera de la franja horaria del sistema de cobro, el acceso vuelve a ser completamente libre.

El ticket de 2 euros se aplica principalmente a los turistas que desean ingresar al área más próxima a la fuente. En cambio, los residentes de Roma, los menores de cinco años, las personas con discapacidad y su acompañante, los guías turísticos y quienes poseen la tarjeta de museos cívicos (MIC) pueden acceder sin pagar. El pago se realiza únicamente con tarjeta, y el ingreso puede gestionarse tanto en el lugar como a través de la página oficial del municipio de Roma.

En la práctica, la fuente más famosa de Roma sigue siendo visible para todos, pero el ritual de acercarse a la baranda y lanzar la tradicional moneda (el gesto que millones de turistas realizan cada año) ahora forma parte de un circuito regulado. Ese matiz terminó siendo clave para el Ayuntamiento: permite ordenar el flujo de visitantes sin transformar completamente a la Fontana di Trevi en un espacio cerrado, algo que en un primer momento muchos temieron.

