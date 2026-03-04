La Fontana di Trevi revela la suma recaudada con su nuevo y polémico sistema de cobro

El Ayuntamiento de Roma se la jugó, generó polémica y ahora muestra los números. Con el balance del ‘diario del lunes’, el sistema de acceso pago a la Fontana di Trevi comienza a exhibir resultados concretos: las primeras cifras oficiales revelan que la medida, cuestionada durante semanas, ya generó una recaudación significativa.
El Ayuntamiento de Roma publicó el primer balance del acceso pago a la fuente más famosa de Italia. La cifra sorprendió tras el fuerte debate cultural.
Lo que en su momento, cuando se estrenó el 2 de febrero de 2026, explotó en TikTok, X e Instagram (con videos del vallado y del nuevo sistema de ingreso por turnos desde la mañana hasta la noche en la fuente más famosa de Roma) ahora empieza a cambiar de tono. Las críticas iniciales conviven con una realidad difícil de ignorar: el modelo está funcionando y genera un beneficio que impacta en el resto de las atracciones culturales de la capital italiana.
El esquema es simple. Para acceder al sector más cercano al agua (el espacio donde los visitantes suelen detenerse para observar los relieves barrocos y lanzar la tradicional moneda) ahora se paga 2 euros en una franja horaria determinada. Según el primer balance difundido por el municipio en el día de ayer, en apenas un mes 229.896 personas ingresaron al área controlada, lo que permitió recaudar 435.194 euros. Sí: casi medio millón de euros.
Roma defiende el cobro y explica a dónde va el dinero
Tras conocerse los primeros números, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, defendió públicamente el nuevo sistema y sostuvo que los datos confirman que es posible “conjugar la tutela de un monumento extraordinario con su plena usabilidad”.
Desde el Ayuntamiento explicaron que el dinero recaudado no quedará únicamente vinculado al mantenimiento de la Fontana di Trevi. Parte de esos ingresos se destinará a sostener la gratuidad de los Museos Cívicos de Roma para los residentes de la capital y su área metropolitana, además de contribuir a la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.
La lógica detrás del sistema apunta a un problema que Roma enfrenta desde hace años: la presión turística sobre sus monumentos más icónicos. Solo en 2025, la Fontana di Trevi recibió más de 9 millones de visitantes, con picos diarios que llegaron a superar las 70.000 personas alrededor de la fuente.
En ese contexto, el nuevo modelo busca ordenar el flujo de visitantes en uno de los espacios más fotografiados de Italia sin cerrar completamente el acceso público al monumento.
La Fontana di Trevi sigue siendo visible sin pagar
Aun así, el nuevo sistema no implica un cierre total del monumento, como se temió en los primeros días cuando las imágenes del vallado comenzaron a circular en redes sociales. La restricción se aplica únicamente al sector inferior, el espacio más cercano al agua.
Durante el horario de control, los visitantes pueden seguir observando la Fontana di Trevi desde la plaza y las calles que la rodean sin necesidad de pagar entrada. Y fuera de la franja horaria del sistema de cobro, el acceso vuelve a ser completamente libre.
El ticket de 2 euros se aplica principalmente a los turistas que desean ingresar al área más próxima a la fuente. En cambio, los residentes de Roma, los menores de cinco años, las personas con discapacidad y su acompañante, los guías turísticos y quienes poseen la tarjeta de museos cívicos (MIC) pueden acceder sin pagar. El pago se realiza únicamente con tarjeta, y el ingreso puede gestionarse tanto en el lugar como a través de la página oficial del municipio de Roma.
En la práctica, la fuente más famosa de Roma sigue siendo visible para todos, pero el ritual de acercarse a la baranda y lanzar la tradicional moneda (el gesto que millones de turistas realizan cada año) ahora forma parte de un circuito regulado. Ese matiz terminó siendo clave para el Ayuntamiento: permite ordenar el flujo de visitantes sin transformar completamente a la Fontana di Trevi en un espacio cerrado, algo que en un primer momento muchos temieron.
