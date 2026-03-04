Diego Monroig confirmó el jugador que fue ofrecido a Boca y le gusta a Riquelme

El 2 de marzo, el periodista César Luis Merlo confirmó la operación a través de sus redes sociales: “Lucas Blondel es nuevo refuerzo de Huracán. El Globo presta al juvenil Natanael Samaniego a Paraguay y logra un cupo para que el lateral de Boca llegue a préstamo hasta diciembre y con opción de compra”.

image

Juan Román Riquelme y un nuevo refuerzo (que no es Villa)

La salida de Lucas Blondel a préstamo le abre a Boca la posibilidad de incorporar un nuevo futbolista en este mercado de pases.

Uno de los nombres que surgió rápidamente fue el de Sebastián Villa. El periodista Pablo Ladaga, por ejemplo, afirmó: “Si Blondel va a Huracán, Boca tiene abrochado a Villa en un 90%”. En la misma línea, Tato Aguilera señaló: “Sebastián Villa tiene chances de volver a Boca Juniors”.

No obstante, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, salió al cruce de estas versiones y fue tajante: “No es nada más que un rumor, lo desmiento categóricamente”.

Lo que sí parece concreto es que Boca está en la búsqueda de un volante ofensivo o extremo, y en ese contexto aparecieron dos alternativas. Ambos futbolistas pertenecen a Argentinos Juniors. El conjunto de La Paternal quedó fuera de la Copa Libertadores y no disputará competiciones internacionales este año, por lo que no se descarta que pueda negociar la salida de alguno de sus jugadores.

Los nombres en cuestión son Alan Lescano y Hernán López Muñoz. Por el primero ya había existido interés previamente, mientras que por el segundo, según informó el periodista Marcelo González, las gestiones estarían siendo encabezadas por el propio Juan Román Riquelme.

Julio Pavoni, por su parte, aseguró que el Xeneize irá a la carga por el sobrino de Diego Armando Maradona.

image

Por último, en la mañana de este 4 de marzo, el periodista Diego Monroig confirmó en ESPN que Lescano fue ofrecido a Boca.

Cabe recordar que Boca tiene plazo hasta el 10 de marzo para concretar una incorporación, una vez que se oficialice la salida de Blondel rumbo a Huracán.

+ EN GOLAZO24

Presentación de Coudet, todo listo: hora y lugar para el nuevo DT de River

Racing 3-0 Atlético Tucumán: una diferencia exagerada para muy poco juego