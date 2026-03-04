Boca Juniors disputará este miércoles 4 de marzo, a partir de las 21:00 horas, el partido pendiente del Torneo Apertura de la Liga Profesional frente a Lanús. Más allá de este compromiso, cabe destacar que el Xeneize continúa activo en el mercado de pases tras la salida de Lucas Blondel a Huracán.
NO ES SEBASTIÁN VILLA
Diego Monroig confirmó el jugador que fue ofrecido a Boca y le gusta a Riquelme
Boca Juniors tiene la oportunidad de incorporar tras la salida de Lucas Blondel y Juan Román Riquelme va a fondo por un jugador (que no es Sebastián Villa).
En cuanto a posibles refuerzos, cada vez que se mencionó el nombre de Sebastián Villa quedó en evidencia que es uno de los futbolistas que figuran en carpeta. De igual manera, con el paso de las horas comenzaron a surgir otros nombres que también serían del interés de Juan Román Riquelme.
La salida de Lucas Blondel a Huracán
La operación de Rodrigo Battaglia le dio a Boca la posibilidad de incorporar un tercer refuerzo, que finalmente fue Adam Bareiro.
La única manera en que el Xeneize podía mantenerse activo en el mercado de pases era liberando un cupo. En ese contexto comenzaron a sonar los nombres de Agustín Maretgani y Lucas Blondel como posibles salidas.
Finalmente, Huracán cedió al juvenil Natanael Samaniego al fútbol paraguayo, lo que le permitió liberar un cupo para incorporar. El apuntado fue el ex lateral de Tigre, que no contaba con demasiado protagonismo en Boca y cuya llegada se volvió necesaria para el Globo tras la lesión de Vera.
El 2 de marzo, el periodista César Luis Merlo confirmó la operación a través de sus redes sociales: “Lucas Blondel es nuevo refuerzo de Huracán. El Globo presta al juvenil Natanael Samaniego a Paraguay y logra un cupo para que el lateral de Boca llegue a préstamo hasta diciembre y con opción de compra”.
Juan Román Riquelme y un nuevo refuerzo (que no es Villa)
La salida de Lucas Blondel a préstamo le abre a Boca la posibilidad de incorporar un nuevo futbolista en este mercado de pases.
Uno de los nombres que surgió rápidamente fue el de Sebastián Villa. El periodista Pablo Ladaga, por ejemplo, afirmó: “Si Blondel va a Huracán, Boca tiene abrochado a Villa en un 90%”. En la misma línea, Tato Aguilera señaló: “Sebastián Villa tiene chances de volver a Boca Juniors”.
No obstante, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, salió al cruce de estas versiones y fue tajante: “No es nada más que un rumor, lo desmiento categóricamente”.
Lo que sí parece concreto es que Boca está en la búsqueda de un volante ofensivo o extremo, y en ese contexto aparecieron dos alternativas. Ambos futbolistas pertenecen a Argentinos Juniors. El conjunto de La Paternal quedó fuera de la Copa Libertadores y no disputará competiciones internacionales este año, por lo que no se descarta que pueda negociar la salida de alguno de sus jugadores.
Los nombres en cuestión son Alan Lescano y Hernán López Muñoz. Por el primero ya había existido interés previamente, mientras que por el segundo, según informó el periodista Marcelo González, las gestiones estarían siendo encabezadas por el propio Juan Román Riquelme.
Julio Pavoni, por su parte, aseguró que el Xeneize irá a la carga por el sobrino de Diego Armando Maradona.
Por último, en la mañana de este 4 de marzo, el periodista Diego Monroig confirmó en ESPN que Lescano fue ofrecido a Boca.
Cabe recordar que Boca tiene plazo hasta el 10 de marzo para concretar una incorporación, una vez que se oficialice la salida de Blondel rumbo a Huracán.
+ EN GOLAZO24
Presentación de Coudet, todo listo: hora y lugar para el nuevo DT de River
Racing 3-0 Atlético Tucumán: una diferencia exagerada para muy poco juego