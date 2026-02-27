Llora River por lo que se filtró en Boca sobre Sebastián Villa: "No descarten"

La dificultad para concretarlo en este momento es que el Xeneize necesita liberar cupos mediante salidas. A priori, los nombres apuntados serían Agustin Martegani y Lucas Blondel.

En caso de que el lateral derecho pase a Huracan —si el Globo libera previamente un cupo—, Boca tendría tiempo para incorporar hasta el 10 de marzo.

Tiembla River: ¿Juan Román Riquelme va por Sebastián Villa?

Ahora bien, un nombre que parecía lejano a Boca Juniors es el de Sebastián Villa.

De hecho, el delantero declaró abiertamente su deseo de llegar a River Plate, algo que finalmente no se concretó por el monto solicitado por Independiente Rivadavia.

Equipo a Todo Boca, medio digital que sigue la actualidad del club de la Ribera, aseguró que el Xeneize tiene en carpeta al futbolista de la Lepra mendocina para este mercado. Para poder incorporarlo, necesita liberar un cupo y, como fue mencionado, tiene tiempo hasta el 10 de marzo.

En los últimos días, el colombiano no cerró la puerta a un regreso en una nota con ESPN: “Tengo las puertas abiertas para todos los equipos... Yo soy un trabajador, mi trabajo es ser futbolista profesional. A todos los clubes: Boca, River, todos”.

A esta información, el periodista Luciano Cofano agregó en AZZ: “No descarten de ninguna manera que Boca y Villa se vuelvan a encontrar en estos tiempos... En Boca entienden que necesitan un jugador de esas características. Por eso fueron a buscar a Hinestroza, Cetré y Serna”.

Seguramente esto traerá repercusiones en los próximos días, sobre todo si el Xeneize libera un cupo. Tal como ocurrió en River, es probable que la opinión de los hinchas de Boca quede dividida.

