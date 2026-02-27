Día D para la Hidrovía: Se abren los sobres de la licitación y Santa Fe no quiere perder pisada

Luego, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino tuvo una reunión con el prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, y el subprefect, Alejandro Annichini.

La mesa de trabajo se enfocó en la seguridad del río y en problemáticas técnicas que afectan a las terminales portuarias. La articulación con la fuerza fue considerada "vital para garantizar que la autopista fluvial sea segura para el transporte de granos y manufacturas santafesinas".

image "Queremos una Hidrovía que funcione al servicio de la producción y no de la burocracia", señaló el ministro santafesino. Foto: Gobierno de Santa Fe

27 de febrero: Día D para la Hidrovía

Estas gestiones se desarrollaron en la antesala de un momento clave: el cronograma de la licitación de la Hidrovía prevé la apertura de sobres con las ofertas para este viernes (27/02). Tras meses de trabajo técnico junto a la Administración General de Puertos, el Gobierno de Santa Fe espera que el proceso transcurra sin objeciones.

Sobre ese marco, la Provincia reclama una licitación que encamine una operación eficiente, segura y técnicamente sólida, "terminando con la incertidumbre y brindando previsibilidad al sector productivo".

image Este viernes se abren los sobres de la licitación.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la columna vertebral del comercio exterior argentino. Por allí circula más del 80 % de las exportaciones de granos y derivados, y su funcionamiento define la competitividad de toda la Región Centro.

Para la administración provincia, que concentra puertos estratégicos como Rosario, Santa Fe y Villa Constitución, el futuro de la Hidrovía es directamente proporcional al futuro de su economía.

A raíz de ello, Puccini aseguró: "Fuimos a Buenos Aires a ratificar que Santa Fe está lista".

"Queremos una Hidrovía que funcione al servicio de la producción y no de la burocracia. Este viernes es un día clave para lograr un sistema logístico a la altura de lo que nuestro campo e industria necesitan, y donde Santa Fe adquiera el protagonismo que merece". "Queremos una Hidrovía que funcione al servicio de la producción y no de la burocracia. Este viernes es un día clave para lograr un sistema logístico a la altura de lo que nuestro campo e industria necesitan, y donde Santa Fe adquiera el protagonismo que merece".

Más contenidos en Urgente24

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina

Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"

Paro en el fútbol y apoyo a Tapia: Silencio de River y la sombra de Santiago Caputo