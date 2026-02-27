SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, encabezó gestiones en la Ciudad de Buenos Aires acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, para posicionar a la Provincia como actor central de la Hidrovía en la licitación que, tal informó Urgente24, entra en su etapa decisiva.
NUEVA CONCESIÓN
Día D para la Hidrovía: Se abren los sobres de la licitación y Santa Fe no quiere perder pisada
Maximiliano Pullaro junto a Gustavo Puccini juegan fuerte: Santa Fe quiere protagonismo en la Hidrovía.
Santa Fe quiere protagonismo
La agenda comenzó en la Embajada del Reino de los Países Bajos, con el embajador Mauritz Verheijden.
Países Bajos es una potencia global en ingeniería portuaria y dragado, además de ser la quinta economía de la Unión Europea y el principal hub logístico del viejo continente a través del Puerto de Rotterdam.
Durante el encuentro se analizaron inversiones neerlandesas en Santa Fe y el crecimiento de las exportaciones hacia ese destino.
Al respecto, Puccini remarcó que "El diálogo con el embajador Verheijden es fundamental" y explicó: "Países Bajos no solo es un destino clave para nuestra producción, también es un referente mundial en agroindustria tecnificada, gestión hídrica y transición energética, cuestiones centrales para nuestra provincia".
Luego, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino tuvo una reunión con el prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, y el subprefect, Alejandro Annichini.
La mesa de trabajo se enfocó en la seguridad del río y en problemáticas técnicas que afectan a las terminales portuarias. La articulación con la fuerza fue considerada "vital para garantizar que la autopista fluvial sea segura para el transporte de granos y manufacturas santafesinas".
27 de febrero: Día D para la Hidrovía
Estas gestiones se desarrollaron en la antesala de un momento clave: el cronograma de la licitación de la Hidrovía prevé la apertura de sobres con las ofertas para este viernes (27/02). Tras meses de trabajo técnico junto a la Administración General de Puertos, el Gobierno de Santa Fe espera que el proceso transcurra sin objeciones.
Sobre ese marco, la Provincia reclama una licitación que encamine una operación eficiente, segura y técnicamente sólida, "terminando con la incertidumbre y brindando previsibilidad al sector productivo".
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la columna vertebral del comercio exterior argentino. Por allí circula más del 80 % de las exportaciones de granos y derivados, y su funcionamiento define la competitividad de toda la Región Centro.
Para la administración provincia, que concentra puertos estratégicos como Rosario, Santa Fe y Villa Constitución, el futuro de la Hidrovía es directamente proporcional al futuro de su economía.
A raíz de ello, Puccini aseguró: "Fuimos a Buenos Aires a ratificar que Santa Fe está lista".
