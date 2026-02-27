urgente24
Día D para la Hidrovía: Se abren los sobres de la licitación y Santa Fe no quiere perder pisada

Maximiliano Pullaro junto a Gustavo Puccini juegan fuerte: Santa Fe quiere protagonismo en la Hidrovía.

27 de febrero de 2026 - 09:48
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la columna vertebral del comercio exterior argentino.

Santa Fe quiere protagonismo

La agenda comenzó en la Embajada del Reino de los Países Bajos, con el embajador Mauritz Verheijden.

Países Bajos es una potencia global en ingeniería portuaria y dragado, además de ser la quinta economía de la Unión Europea y el principal hub logístico del viejo continente a través del Puerto de Rotterdam.

Durante el encuentro se analizaron inversiones neerlandesas en Santa Fe y el crecimiento de las exportaciones hacia ese destino.

Al respecto, Puccini remarcó que "El diálogo con el embajador Verheijden es fundamental" y explicó: "Países Bajos no solo es un destino clave para nuestra producción, también es un referente mundial en agroindustria tecnificada, gestión hídrica y transición energética, cuestiones centrales para nuestra provincia".

Luego, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino tuvo una reunión con el prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, y el subprefect, Alejandro Annichini.

La mesa de trabajo se enfocó en la seguridad del río y en problemáticas técnicas que afectan a las terminales portuarias. La articulación con la fuerza fue considerada "vital para garantizar que la autopista fluvial sea segura para el transporte de granos y manufacturas santafesinas".

image
"Queremos una Hidrovía que funcione al servicio de la producción y no de la burocracia", señaló el ministro santafesino.

27 de febrero: Día D para la Hidrovía

Estas gestiones se desarrollaron en la antesala de un momento clave: el cronograma de la licitación de la Hidrovía prevé la apertura de sobres con las ofertas para este viernes (27/02). Tras meses de trabajo técnico junto a la Administración General de Puertos, el Gobierno de Santa Fe espera que el proceso transcurra sin objeciones.

Sobre ese marco, la Provincia reclama una licitación que encamine una operación eficiente, segura y técnicamente sólida, "terminando con la incertidumbre y brindando previsibilidad al sector productivo".

image
Este viernes se abren los sobres de la licitación.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la columna vertebral del comercio exterior argentino. Por allí circula más del 80 % de las exportaciones de granos y derivados, y su funcionamiento define la competitividad de toda la Región Centro.

Para la administración provincia, que concentra puertos estratégicos como Rosario, Santa Fe y Villa Constitución, el futuro de la Hidrovía es directamente proporcional al futuro de su economía.

A raíz de ello, Puccini aseguró: "Fuimos a Buenos Aires a ratificar que Santa Fe está lista".

"Queremos una Hidrovía que funcione al servicio de la producción y no de la burocracia. Este viernes es un día clave para lograr un sistema logístico a la altura de lo que nuestro campo e industria necesitan, y donde Santa Fe adquiera el protagonismo que merece".

