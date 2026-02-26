En uno de los episodios más intensos de fusiones en la historia de Hollywood, Warner Bros. Discovery (WBD) informó que la última propuesta de Paramount Skydance por US$31 por acción en efectivo podría ser superior a la oferta previamente acordada con Netflix, desencadenando una batalla por el control del estudio con profundas implicancias para toda la industria del entretenimiento.
GUERRA EN HOLLYWOOD
Paramount desafía a Netflix con una oferta de US$31 por acción para quedarse con Warner
Las acciones de Paramount subieron más del 10%. Ahora Warner tiene cuatro días para decidir mientras Netflix piensa si hace una contraoferta.
Warner ahora tiene cuatro días hábiles para tomar una decisión. ¿Quién ganará esta fuerte puja?
La nueva oferta de Paramount
La oferta revisada de Paramount, presentada por su director ejecutivo David Ellison, representa un incremento respecto a la anterior propuesta de US$30 por acción, y valora la adquisición de la compañía matriz de HBO, CNN y múltiples activos de producción audiovisual en unos US$111 mil millones de valor empresarial incluyendo deuda.
El aumento de precio responde a la necesidad de Paramount de convencer tanto a la junta directiva de Warner como a los accionistas de que su propuesta no solo es más lucrativa, sino también más sólida desde el punto de vista regulatorio y de ejecución, según publicó Bloomberg Línea.
La propuesta incluye una comisión de US$7.000 millones que Paramount pagaría si el acuerdo no prospera por motivos regulatorios, así como la obligación de cubrir la tarifa de terminación de US$2,8 mil millones que WBD tendría que pagar a Netflix si decide anular su trato con la plataforma de streaming.
La decisión de Warner
La junta directiva de Warner Bros. ya determinó que la oferta “podría razonablemente esperarse que conduzca a una ‘Propuesta Superior de la Empresa’”, lo que activa un período de cuatro días hábiles durante el cual Netflix puede presentar una contraoferta mejorada si desea retener el acuerdo que había alcanzado en diciembre pasado.
Este proceso no es solo una simple puja por activos de entretenimiento, sino una estrategia económica y competitiva en un sector que enfrenta presiones por saturación de contenido, cambios en el consumo y mayores costes de producción y distribución.
En diciembre, Warner Bros. había pactado vender sus estudios y su negocio de streaming a Netflix por US$27,75 por acción, valuando ese trato en alrededor de US$82.700 millones incluyendo deuda, mientras que Paramount busca adquirir la empresa completa —incluyendo redes de televisión por cable— consolidando así una posición dominante.
Mercados
Desde el punto de vista bursátil y financiero, la batalla ha tenido impacto en las cotizaciones. Las acciones de Paramount despegaron 10,04%, y reflejan optimismo por la posibilidad de cerrar un acuerdo que refuerce su posicionamiento global.
El contexto de este enfrentamiento también está marcado por el escrutinio regulatorio. Grupos de fiscales generales en los Estados Unidos han expresado su preocupación por los posibles efectos de una fusión entre Netflix y Warner Bros. Discovery, argumentando que podría reducir la competencia, encarecer precios y limitar opciones de los consumidores.
En el caso de Paramount, su propuesta incluye incentivos financieros adicionales, como una tarifa de “ticking fee” de US$0,25 por acción por trimestre si el cierre del acuerdo se extiende más allá del 30/09 de 2026, lo que podría traducirse en pagos adicionales a los accionistas mientras transcurre el proceso.
Si Netflix decide no igualar o superar la oferta de Paramount, el acuerdo original podría quedar sin efecto, dando paso a la consolidación del estudio bajo un nuevo liderazgo con profundas repercusiones económicas y competitivas.
