Paramount desafía a Netflix con una oferta de US$31 por acción para quedarse con Warner

La decisión de Warner

La junta directiva de Warner Bros. ya determinó que la oferta “podría razonablemente esperarse que conduzca a una ‘Propuesta Superior de la Empresa’”, lo que activa un período de cuatro días hábiles durante el cual Netflix puede presentar una contraoferta mejorada si desea retener el acuerdo que había alcanzado en diciembre pasado.

Este proceso no es solo una simple puja por activos de entretenimiento, sino una estrategia económica y competitiva en un sector que enfrenta presiones por saturación de contenido, cambios en el consumo y mayores costes de producción y distribución.

En diciembre, Warner Bros. había pactado vender sus estudios y su negocio de streaming a Netflix por US$27,75 por acción, valuando ese trato en alrededor de US$82.700 millones incluyendo deuda, mientras que Paramount busca adquirir la empresa completa —incluyendo redes de televisión por cable— consolidando así una posición dominante.

Mercados

Desde el punto de vista bursátil y financiero, la batalla ha tenido impacto en las cotizaciones. Las acciones de Paramount despegaron 10,04%, y reflejan optimismo por la posibilidad de cerrar un acuerdo que refuerce su posicionamiento global.

El contexto de este enfrentamiento también está marcado por el escrutinio regulatorio. Grupos de fiscales generales en los Estados Unidos han expresado su preocupación por los posibles efectos de una fusión entre Netflix y Warner Bros. Discovery, argumentando que podría reducir la competencia, encarecer precios y limitar opciones de los consumidores.

En el caso de Paramount, su propuesta incluye incentivos financieros adicionales, como una tarifa de “ticking fee” de US$0,25 por acción por trimestre si el cierre del acuerdo se extiende más allá del 30/09 de 2026, lo que podría traducirse en pagos adicionales a los accionistas mientras transcurre el proceso.

Si Netflix decide no igualar o superar la oferta de Paramount, el acuerdo original podría quedar sin efecto, dando paso a la consolidación del estudio bajo un nuevo liderazgo con profundas repercusiones económicas y competitivas.

Más noticias en Urgente24

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina

Antonio Laje se quebró por su camarógrafo pero las redes lo fusilaron: "Muy sorete"

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes