"Yo estoy...": Así respondió María Fernanda Callejón cuando le consultaron si estaba viviendo en un hotel

“Nada para decir, nada para decir, que sigan hablando", respondió. "Yo estoy en el mejor momento de mi vida, no tengo que darle explicaciones a nadie de dónde vivo o dejo de vivir, por seguridad y sobre todo porque tengo una menor, y a la única a la que le doy explicaciones es a Giovanna. Los quiero”.

Ante la respuesta de Fernanda, los cronistas insistieron: "Ahora, pero, se dijo eso, que no pudiste comprar una casa y que estabas en un hotel...", a lo que ella contestó: "Que digan lo que quieran".

"Estás en un proceso de transformación en donde quizá vivir unos días en un hotel, entre dejar una casa e ir a una nueva...", le comentaron los cronistas, pero Fernanda fue tajante: "Lo dejo a tu criterio".

Cuando le preguntaron si le molestaba que dijeran que estaba viviendo en un hotel, la actriz dijo con sarcasmo: “Mira, uy, no sabés lo molesta que estoy. Hablen, que me encanta. Cada vez que dicen una palabra de mí me potencian, sobre todo acá (señaló al micrófono de América TV) que la conductora me quiso cancelar en un momento”.

La conductora a la que Fernanda hizo referencia es Marcela Tauro. "Yo los sigo queriendo, si ustedes no me quieren a mí, ya es otro tema", finalizó la actriz.

María Fernanda Callejón actriz ¿Qué pasó con María Fernanda Callejón?

¿Qué dijeron de María Fernanda Callejón?

De acuerdo a la información revelada en LAM, la casa, que fue el centro de la disputa tras la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto, fue vendida.

Sin embargo, la venta no habría dejado ganancias para ninguno, ya que el dinero se habría usado para saldar deudas relacionadas con el inmueble.

Karina Iavícoli fue quien dio los detalles en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

“Lo lamentable es que no les quedó dinero para ninguno de los dos para poder comprarse algo”, dijo Iavícoli.

Luego, se refirió a la supuesta situación habitacional actual de la actriz, siendo este dato lo que generó alarma.

“Fernanda estaría viviendo en un hotel hace dos meses junto con su hijita, buscando un lugar para vivir”, expresó.

Sin embargo, Ángel de Brito, remarcó que no se trataría de una situación definitiva sino “mientras encuentra”.

