Otra sesión caliente en el Senado, donde ya se aprobó el pliego de Fernando Iglesias como embajador, y ahora se debate el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (luego, Ley de Glaciares). José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, estalló contra el presidente provisional Bartolomé Abdala por la intención de adelantar la votación.
ESCÁNDALO EN EL SENADO
José Mayans estalló contra Abdala: "Voy a proponer que se quede desnudo"
El jefe del bloque UxP en el Senado, José Mayans, furioso con el presidente provisional Bartolomé Abdala por la intención de adelantar la votación.
La discusión se originó por una moción de orden vinculada al reglamento y al respeto de la lista de oradores. José Mayans cuestionó que se modificara la metodología de trabajo y advirtió que no se podía “hacer cualquier cosa” en la sesión. Fue luego de que el radical Maximiliano Abad propusiera adelantar la votación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
En ese marco, el senador formoseño lanzó: “Yo le puedo votar acá que usted se baje el pantalón y usted se va a bajar el pantalón si votamos por mayoría”. "Voy a proponer que usted se quede desnudo o que se ponga una peluca como Milei", continuó, ante un murmullo generalizado, y Abdala pidiéndolo que "sea respetuoso".
El senador defendió que primero debían realizarse las exposiciones y los cierres de bloque antes de avanzar a la votación, tal como establece el reglamento. Además, criticó con dureza al miembro informante del proyecto, al considerar “una vergüenza” la brevedad de su exposición sobre un acuerdo que, según remarcó, llevó dos décadas de negociación.
"A partir de acá tienen que cerrar el Parlamento y hacer lo que se les canta las pelotas con las sesiones. Está mal lo que están haciendo, señor presidente", reclamó.
