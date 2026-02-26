José Mayans estalló contra Abdala: "Voy a proponer que se quede desnudo"

La discusión se originó por una moción de orden vinculada al reglamento y al respeto de la lista de oradores. José Mayans cuestionó que se modificara la metodología de trabajo y advirtió que no se podía “hacer cualquier cosa” en la sesión. Fue luego de que el radical Maximiliano Abad propusiera adelantar la votación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.