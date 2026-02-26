Un nuevo proyecto de ley busca dar de baja el trámite obligatorio en la Provincia de Buenos Aires, denunciando que las plantas de verificación son "cajas recaudatorias" que no bajan la siniestralidad. Mientras tanto, las multas por no tener la oblea ya rozan los dos millones de pesos. La bomba estalló en la Legislatura provincial. El diputado Andrés De Leo, al frente de la Coalición Cívica, presentó una iniciativa que busca borrar la obligatoriedad de la VTV.
El plan para terminar con la VTV en Buenos Aires
Más allá de la multa millonaria, no tener la VTV genera un efecto dominó de problemas administrativos.
El argumento es que la verificación no salva vidas. Según el legislador, el sistema actual es un "negocio para pocos" que no tiene una contrapartida real en la seguridad vial de los bonaerenses.
"Más del 99% de los accidentes son por fallas humanas o por el estado desastroso de las rutas", mencionó De Leo. Para el diputado y sus pares Luciano Bugallo y Romina Braga, obligar a un trabajador a pagar una fortuna por la VTV cuando las rutas nacionales y provinciales están llenas de pozos es, como mínimo, una falta de respeto. El proyecto sostiene que el Estado debe dejar de cazar en el zoológico y empezar a invertir en infraestructura en lugar de perseguir a los conductores con gastos superfluos.
¿Qué pasa si circulo sin la VTV en 2026?
A pesar del proyecto para eliminarla, la realidad hoy es un dolor de cabeza. Los controles se pusieron más rigurosos que nunca, especialmente en este febrero de temporada alta. Si te paran en un operativo de rutina y no tenés la VTV al día, preparate para un golpe de KO al bolsillo. Las sanciones vigentes para este año redefinieron el impacto económico de andar "flojo de papeles".
Circular sin la oblea o con el certificado vencido en territorio bonaerense te puede costar una fortuna. Las multas arrancan en los $542.100 y, dependiendo de la gravedad o si sos reincidente, pueden escalar hasta la cifra astronómica de $1.807.000, casi dos palos por un trámite.
¿La VTV realmente reduce los accidentes de tránsito?
Este es el eje del debate que propone la oposición. Las estadísticas que manejan los autores del proyecto indican que la siniestralidad no bajó ni un poco desde que se implementó la VTV. El parque automotor creció, el transporte de carga aumentó por la falta de trenes, pero la infraestructura vial sigue siendo la misma de hace décadas.
El proyecto de ley remarca que es "irracional" exigirle condiciones de Fórmula 1 a un auto particular cuando el conductor tiene que andar esquivando cráteres en las rutas provinciales. "La erogación impuesta no tiene una contrapartida en la mejora de la red vial", sentenciaron los legisladores. Básicamente, la plata de la VTV entra, pero los pozos se quedan.
