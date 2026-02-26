El plan para terminar con la VTV en Buenos Aires

¿La VTV realmente reduce los accidentes de tránsito?

Este es el eje del debate que propone la oposición. Las estadísticas que manejan los autores del proyecto indican que la siniestralidad no bajó ni un poco desde que se implementó la VTV. El parque automotor creció, el transporte de carga aumentó por la falta de trenes, pero la infraestructura vial sigue siendo la misma de hace décadas.

VTV CABA 2.jpg

El proyecto de ley remarca que es "irracional" exigirle condiciones de Fórmula 1 a un auto particular cuando el conductor tiene que andar esquivando cráteres en las rutas provinciales. "La erogación impuesta no tiene una contrapartida en la mejora de la red vial", sentenciaron los legisladores. Básicamente, la plata de la VTV entra, pero los pozos se quedan.

Más noticias en Urgente24

La revancha de Paolo Rocca tras perder la licitación de Vaca Muerta

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Mercado Libre lanzó una jugada letal para terminar con Shein en Argentina

ARCA tomó una decisión con el monotributo que hunde a los contribuyentes

Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo