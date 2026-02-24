Llegan fuertes aumentos de tarifas y servicios en marzo

Con SUBE registrada

- 0 a 3 km: alrededor de $700

- 3 a 6 km: más de $780

- 6 a 12 km: cerca de $840

- 12 a 27 km: en torno a $900

- Más de 27 km: superará los $950

image En marzzo aumentan los colectivos en el AMBA, en el marco del plan de aumentos ya estipulado por el gobierno nacional.

Sin SUBE registrada

- 0 a 3 km: más de $1.100

-3 a 6 km: alrededor de $1.230

- 6 a 12 km: superará los $1.330

- 12 a 27 km: cerca de $1.430

- Más de 27 km: podría ubicarse por encima de $1.520

Tarifas de electricidad

A la par de estos ajustes en la salud y el transporte, la Provincia de Buenos Aires confirmó un aumento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir también desde marzo, junto con cambios en el esquema de subsidios que impactarán en las facturas residenciales de luz.

El nuevo régimen tarifario, aprobado por la Legislatura bonaerense de acuerdo con la Resolución 102/26, modificaría la asistencia estatal a distintas categorías de usuarios, con efectos directos en la percepción del costo energético.

La decisión impacta a las zonas concesionadas por EDELAP, EDEA, EDEN y EDE y las cooperativas del interior de la provincia.

Según Diputados Bonaerenses, “un usuario residencial sin subsidios y con consumo medio pasará de abonar $46.100, a pagar alrededor de $52.000. A su vez, un hogar con subsidios que abonaba $28.500, comenzará a pagar cerca de $33.300 por el mismo nivel de consumo a partir de los próximos meses". El aumento promedio sería del 12%.

Peajes, subas promedio de 18%

Los conductores tampoco quedarán exentos de la ola de aumentos. El Gobierno nacional autorizó un nuevo esquema tarifario para los peajes de rutas nacionales y autopistas operadas por Corredores Viales, que regirá desde el 26/02 e incidirá durante casi todo marzo.

Según los cuadros oficiales, la tarifa mínima para automóviles en la Autopista Riccheri y otros corredores clave subirá cerca del 15,4%, llevando el peaje base de $1.300 a unos $1.500 para vehículos de dos ejes.

Otras categorías de vehículos de mayor porte también verán ajustes significativos, con tarifas que pueden alcanzar cifras mucho más altas, especialmente para el transporte pesado.

image Los camiones sufrirán aumentos de hasta 200% en el peaje. ¿Irá a precios?

Según publicó Planeta Camión, algunos peajes en rutas nacionales podrían experimentar subas promedio de alrededor del 18%, como parte de la reorganización de la Red Federal de Concesiones y la actualización de ingresos tarifarios. Los vehículos de carga sufrirán subas de hasta casi el 200%, dependiendo de la ruta, el horario y la modalidad de pago.

Los aumentos de marzo se suman a un contexto macroeconómico de inflación persistente en Argentina. Si bien algunos ajustes de salarios y prestaciones sociales se realizan con fórmulas automáticas vinculadas al IPC, como ocurre con jubilaciones y asignaciones, los incrementos en servicios esenciales y salud privada tienden a presionar el costo de vida de los hogares más allá de los ritmos de actualización de ingresos.

