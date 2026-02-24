ROSARIO. La semana inició con otro golpe al bolsillo para la ciudad, precisamente para los usuarios del colectivo. Desde este lunes (23/02) comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros. En ese sentido, el boleto pasó a costar $1.720, equiparando así el valor vigente en Córdoba desde noviembre.
TRES VECES MÁS QUE EN BUENOS AIRES
Transporte más caro: La tarifa de Rosario igualó a la de Córdoba
En la ciudad de Rosario comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano. El boleto pasó a costar $1.720. ¿Qué pasa en Santa Fe?
Transporte más caro
La actualización representa un aumento del 8,8% en relación a la tarifa anterior, que subió por última vez en agosto (en aquel momento pasó de costar $1.200 a $1.580), y se ubica apenas por encima de la mitad de la inflación acumulada en los últimos casi siete meses, que alcanza el 15,4% sin contar febrero, según remarcan desde la información municipal.
Dentro de un marco complicado, sin aportes nacionales y con ajustes en los costos de insumos clave como combustible y neumáticos, el sostenimiento del transporte público en el interior del país recae en los gobiernos locales y provinciales.
A raíz de ello, de acuerdo a lo indicado desde el Palacio de los Leones, Rosario y Córdoba unificaron el valor del pasaje en $1.720.
Aumentos a la vista: Así quedó el cuadro tarifario
* Tarifa básica: $1.720
* Tarifa social SUBE: $774
* Tarifa de Uso Frecuente (30 a 79 viajes): $1.376
* Tarifa de Uso Frecuente (80 viajes en adelante): $1.290
* Tarifa estudiantil: $860
El beneficio por uso frecuente tiene vigencia mensual (del día 1° al 30 o 31) y es renovable. A partir del viaje 30 y hasta el 79 se aplica un descuento del 20%, mientras que desde el viaje 80 en adelante la bonificación asciende al 25% sobre el boleto vigente.
El incremento se enmarca además en el proceso de renovación de flota. Durante el último año se incorporaron 150 unidades cero kilómetro. A las 130 presentadas a comienzos de 2025 se sumaron recientemente 20 nuevos colectivos de la empresa Rosario Bus, como parte del plan de mejoras previsto para 2026.
Según el último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, correspondiente a diciembre de 2025, el valor técnico del boleto se ubicó en $1.898,43, lo que implica un desfasaje del 20,15%. Con base en lo establecido por el Concejo Municipal en la Ordenanza N° 10.587 y sus modificatorias, el municipio aplicó la actualización tarifaria.
Nuevos valores de Mi bici tu bici
Como si fuera poco, además del transporte urbano también hubo un ajuste en las tarifas del sistema público de bicicletas:
* Abono diario: $1.935
* Abono mensual: $19.350
* Abono anual: $129.000
* Abono promocional: $967,50
Medio Boleto Estudiantil 2026
De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad habilitó desde el 18 de febrero el trámite 100% online del Medio Boleto Estudiantil a través del sitio oficial rosario.gob.ar.
El beneficio, destinado a estudiantes de nivel inicial, especial, primario, secundario y Eempa, otorga un 50% de descuento en los viajes del transporte urbano. La activación en las validadoras se realizará a partir del lunes 2 de marzo.
Cuál es la situación en Santa Fe
Ante la actualización en Rosario, la ciudad de Santa Fe siente la presión. Desde el Palacio Municipal, el subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, Raúl Hurani, confirmó que el pedido de las empresas ya fue evaluado:
Aunque el anuncio podría concretarse en los próximos días de febrero, la implementación efectiva en las validadoras de la tarjeta SUBE demorará al menos una semana más debido a los tiempos de carga del sistema nacional.
