Transporte más caro: La tarifa de Rosario igualó a la de Córdoba

* Tarifa social SUBE: $774

* Tarifa de Uso Frecuente (30 a 79 viajes): $1.376

* Tarifa de Uso Frecuente (80 viajes en adelante): $1.290

* Tarifa estudiantil: $860

El beneficio por uso frecuente tiene vigencia mensual (del día 1° al 30 o 31) y es renovable. A partir del viaje 30 y hasta el 79 se aplica un descuento del 20%, mientras que desde el viaje 80 en adelante la bonificación asciende al 25% sobre el boleto vigente.

El incremento se enmarca además en el proceso de renovación de flota. Durante el último año se incorporaron 150 unidades cero kilómetro. A las 130 presentadas a comienzos de 2025 se sumaron recientemente 20 nuevos colectivos de la empresa Rosario Bus, como parte del plan de mejoras previsto para 2026.

Según el último estudio de costos elaborado por el Ente de la Movilidad, correspondiente a diciembre de 2025, el valor técnico del boleto se ubicó en $1.898,43, lo que implica un desfasaje del 20,15%. Con base en lo establecido por el Concejo Municipal en la Ordenanza N° 10.587 y sus modificatorias, el municipio aplicó la actualización tarifaria.

Nuevos valores de Mi bici tu bici

Como si fuera poco, además del transporte urbano también hubo un ajuste en las tarifas del sistema público de bicicletas:

* Abono diario: $1.935

* Abono mensual: $19.350

* Abono anual: $129.000

* Abono promocional: $967,50

Medio Boleto Estudiantil 2026

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Municipalidad habilitó desde el 18 de febrero el trámite 100% online del Medio Boleto Estudiantil a través del sitio oficial rosario.gob.ar.

El beneficio, destinado a estudiantes de nivel inicial, especial, primario, secundario y Eempa, otorga un 50% de descuento en los viajes del transporte urbano. La activación en las validadoras se realizará a partir del lunes 2 de marzo.

Cuál es la situación en Santa Fe

Ante la actualización en Rosario, la ciudad de Santa Fe siente la presión. Desde el Palacio Municipal, el subsecretario de Seguridad Vial y Tránsito, Raúl Hurani, confirmó que el pedido de las empresas ya fue evaluado:

“Estamos terminando de hacer los análisis técnicos, es probable que haya una actualización tarifaria”. “Estamos terminando de hacer los análisis técnicos, es probable que haya una actualización tarifaria”.

Aunque el anuncio podría concretarse en los próximos días de febrero, la implementación efectiva en las validadoras de la tarjeta SUBE demorará al menos una semana más debido a los tiempos de carga del sistema nacional.

