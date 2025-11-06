Transporte: Temen por nuevo aumento en Rosario y apuntan al sistema de subsidios nacionales

"Cada vez que se aumenta el boleto, cae la cantidad de pasajeros. Y en esta época del año, sin clases, el movimiento en la ciudad ya se reduce naturalmente. Por eso vamos a esperar", aseguró.

Consultado sobre el debate nacional en torno a los subsidios, Javkin fue categórico: "Si no va a haber subsidios, entonces que se elimine el impuesto a los combustibles. Lo que no puede ser es que haya impuesto y no haya subsidio. Eso es lo que está mal".

Fijar la tarifa

El municipio elevó al Concejo un pedido para extender hasta enero de 2027 —con posibilidad de prórroga por un año más— la facultad del Ejecutivo para fijar la tarifa del transporte, en función de los valores que mide el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR). El mensaje ingresó este lunes en la Comisión de Servicios Públicos, donde expuso la tensión entre oficialismo y oposición.

Desde la intendencia, el argumento indica que se trata de una herramienta "probada" durante períodos críticos, porque permite "morigerar el impacto de las variables económicas" y garantizar la continuidad del sistema en medio de la inflación, la caída de subsidios y las dificultades de financiamiento.

A su vez, en el mensaje se destaca que en el último tiempo se inició "un período de sostenida mejoría de la flota" y que la actualización automática resulta necesaria para mantener el plan de renovación.

Sin embargo, las interpretaciones políticas difieren. Mientras que desde el oficialismo se insiste en la necesidad técnica y financiera, parte de la oposición estima que el Ejecutivo intenta acelerar el trámite antes del recambio del Concejo, cuando perderá la mayoría automática.

image El boleto cuesta $1.580 desde agosto.

El mensaje quedó en análisis y continuará en tratamiento en las próximas reuniones de la comisión de Servicios Públicos. Si se aprueba, la iniciativa será evaluada por los ediles que integran la comisión de Presupuesto.

En síntesis, Javkin ratificó que la tarifa del transporte urbano en Rosario se mantendrá estable durante todo 2025, en paralelo a que el municipio enfoca sus esfuerzos en la gestión de recursos y en la búsqueda de un esquema más equitativo de financiamiento para el transporte público del interior.

