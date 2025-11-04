Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir

Ozempic, el medicamento para diabetes de Novo Nordisk que se hizo famoso por sus efectos adelgazantes, también entraría en el esquema de TrumpRx, aunque aún no trascendió su precio potencial en esta plataforma.

Las voceras de ambas compañías confirmaron que mantienen diálogos con el gobierno, aunque se cuidaron de no adelantar detalles específicos. Lilly expresó que busca "ampliar aún más el acceso de los pacientes, preservar la innovación y promover la asequibilidad de nuestros medicamentos". Mientras que, Novo Nordisk, calificó las conversaciones como "constructivas" y manifestó su interés en que los tratamientos sean "más accesibles".

image

Desde los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid ratificaron que el presidente apunta a bajar los costos de estos productos y que comunicarán novedades cuando las negociaciones se efectúen. Lo concreto es que millones de estadounidenses podrían acceder finalmente a tratamientos que hasta ayer resultaban un lujo inalcanzable.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

El clan Tinelli se desligó de Juanita y ella tomó una decisión

El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey

La nueva función en WhatsApp que deberías activar cuanto antes

¿Jey Mammón se va del país?: "Ya no estoy en el piso como me dejaron. Tengo ganas de..."