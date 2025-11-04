Habría superado Zohran Mamdani la mitad de los sufragios y se convertiría en el próximo alcalde neoyorquino: Estados Unidos celebró el primer gran día de elecciones desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
DERROTAS REPUBLICANAS (3 DE 3)
Demócratas derrotan a Trump: recuperan Virginia, ganan en Nueva York y Nueva Jersey
La figura de Zohran Mamdani, futuro alcalde de Nueva York, motivó una enorme movilización (a favor y en contra) del electorado. Derrota de Trump en Virginia.
Mamdani demostró ser un gran comunicador e, incluso, generó videos hablados en español para seducir a la población latina.
Zohran Mamdani es un autodenominado socialista democrático, musulmán, de 34 años, que fue blanco de las críticas despiadadas por parte del presidente Trump.
El presidente estadounidense llamó a votar por el ex gobernador Andrew Cuomo, que se presentó como independiente.
Las competencias más importantes fueron tambièn en Virginia y Nueva Jersey, los únicos estados que eligen gobernador este año.
Abigail Spanberger fue electa gobernadora de Virginia
Se trata de un estado vecino a Washington y allí viven muchos funcionarios del estado federal y contratistas. Como el gobierno nacional está cerrado (shutdown) hace un mes, el ánimo de los votantes fue mayoritariamente adverso a Trump.
La candidata demócrata derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y le dio a su partido una victoria clave de cara a las elecciones de medio término de 2026.
Nueva Jersey: también derrotan a Trump
La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó el martes los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses, en una contienda vista como una prueba temprana de la popularidad del presidente un año después de su reelección a la Casa Blanca.
Sherrill, un ex piloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.
El hermanastro de J.D. Vance derrotado en Cincinatti
En la ciudad más importante de Ohio, el demócrata Aftab Pureval ganó la reelección como alcalde derrotando a Cory Bowman, un republicano que es medio hermano del vicepresidente de los Estados Unidos.