Demócratas derrotan a Trump: recuperan Virginia, ganan en Nueva York y Nueva Jersey

La figura de Zohran Mamdani, futuro alcalde de Nueva York, motivó una enorme movilización (a favor y en contra) del electorado. Derrota de Trump en Virginia.

04 de noviembre de 2025 - 23:55
Habría superado Zohran Mamdani la mitad de los sufragios y se convertiría en el próximo alcalde neoyorquino: Estados Unidos celebró el primer gran día de elecciones desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca.

Mamdani demostró ser un gran comunicador e, incluso, generó videos hablados en español para seducir a la población latina.

Enarboló la promesa de congelar los alquileres (un cuarto con baño privado se paga US$ 2.000 por mes en Manhattan) y mantener servicios gratis o rebajados. Todo eso sedujo a un electorado cansado de vivir en una de las ciudades más caras de la Unión.

Zohran Mamdani es un autodenominado socialista democrático, musulmán, de 34 años, que fue blanco de las críticas despiadadas por parte del presidente Trump.

El presidente estadounidense llamó a votar por el ex gobernador Andrew Cuomo, que se presentó como independiente.

Las competencias más importantes fueron tambièn en Virginia y Nueva Jersey, los únicos estados que eligen gobernador este año.

Demócratas ganan en Virginia

Abigail Spanberger fue electa gobernadora de Virginia

Se trata de un estado vecino a Washington y allí viven muchos funcionarios del estado federal y contratistas. Como el gobierno nacional está cerrado (shutdown) hace un mes, el ánimo de los votantes fue mayoritariamente adverso a Trump.

La candidata demócrata derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y le dio a su partido una victoria clave de cara a las elecciones de medio término de 2026.

Spanberger es excongresista demócrata y exagente de la CIA. Ahora, se convirtió en la próxima gobernadora de Virginia y la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Ejecutivo del estado.

Demócratas ganan en Nueva Jersey

Nueva Jersey: también derrotan a Trump

La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó el martes los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses, en una contienda vista como una prueba temprana de la popularidad del presidente un año después de su reelección a la Casa Blanca.

Sherrill, un ex piloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.

El hermanastro de J.D. Vance derrotado en Cincinatti

En la ciudad más importante de Ohio, el demócrata Aftab Pureval ganó la reelección como alcalde derrotando a Cory Bowman, un republicano que es medio hermano del vicepresidente de los Estados Unidos.

