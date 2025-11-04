Demócratas derrotan a Trump: recuperan Virginia, ganan en Nueva York y Nueva Jersey

Imagen de WhatsApp 2025-11-04 a las 23.22.21_2a728024

Las competencias más importantes fueron tambièn en Virginia y Nueva Jersey, los únicos estados que eligen gobernador este año.

image Demócratas ganan en Virginia

Abigail Spanberger fue electa gobernadora de Virginia

Se trata de un estado vecino a Washington y allí viven muchos funcionarios del estado federal y contratistas. Como el gobierno nacional está cerrado (shutdown) hace un mes, el ánimo de los votantes fue mayoritariamente adverso a Trump.

La candidata demócrata derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y le dio a su partido una victoria clave de cara a las elecciones de medio término de 2026.

Spanberger es excongresista demócrata y exagente de la CIA. Ahora, se convirtió en la próxima gobernadora de Virginia y la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Ejecutivo del estado.

image Demócratas ganan en Nueva Jersey

Nueva Jersey: también derrotan a Trump

La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó el martes los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses, en una contienda vista como una prueba temprana de la popularidad del presidente un año después de su reelección a la Casa Blanca.

Sherrill, un ex piloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.

El hermanastro de J.D. Vance derrotado en Cincinatti

En la ciudad más importante de Ohio, el demócrata Aftab Pureval ganó la reelección como alcalde derrotando a Cory Bowman, un republicano que es medio hermano del vicepresidente de los Estados Unidos.