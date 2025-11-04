Trump bajó el arancel al fentanilo de China al 10%, tras el acuerdo con Jinping

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron el jueves (30/10/25) en la cumbre bilateral que mantuvieron en Corea del Sur una tregua comercial de uno año entre Washington y China, que incluye el alivio de los aranceles estadounidenses al fentanilo y de los gravámenes recíprocos a la industria naviera del otro país, además de un aplazamiento de las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras.

image Los aranceles al fentanilo fue uno de los puntos clave en la reunión Trump-Jinping.

Donald Trump se reunió con su par chino en la base aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan, Corea del Sur, y acordó con su contraparte asiática la reducción del arancel sobre el fentanilo procedente de China, del 20% al 10%, porque Xi Jinping se había comprometido a "trabajar arduamente" para frenar las exportaciones de los precursores químicos de este opioide que ha desatado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

“Fue una reunión extraordinaria”, declaró el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington. “En una escala del 0 al 10, siendo 10 la mejor calificación, la reunión fue un 12”, añadió.

"Sobre el tema del fentanilo, acordamos que él va a trabajar muy duro para detener el flujo, será complicado porque se utiliza para muchos fines, incluido el de la anestesia. Pero va a trabajar muy duro en los precursores, y creo que vamos a ver acciones reales. Como saben, había impuesto aranceles del 20% a China por el fentanilo, una tarifa alta, pero tras lo acordado hoy lo reduciremos al 10%, efectivo inmediatamente", precisó Trump.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey

Gustavo Scaglione contra Marcelo Tinelli: "Voy a ejecutarle todo, perdí la paciencia"

C. Córdoba 0 - Racing 0: agrio empate que aleja a la Academia de la Libertadores 2026

Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe