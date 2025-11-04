En medio del acercamiento entre Estados Unidos y China, Donald Trump firmó hoy, 04/11 la orden para bajar el arancel al fentanilo proveniente de China del 20% al 10%, desde el 10 de noviembre próximo. De esta manera, Trump cumple con parte de lo acordado en Corea del Sur con Jinping.
TREGUA DE POTENCIAS
Trump bajó el arancel al fentanilo de China al 10%, tras el acuerdo con Jinping
Donald Trump firmó la orden para bajar el arancel al fentanilo proveniente de China, tal como había acordado con Xi Jinping en Corea del Sur.
La orden firmada por el presidente Donald Trump expresa:
Según publicó Bloomberg Línea, Donald Trump afirmó que, de todas maneras, Estados Unidos seguirá controlando la aplicación del acuerdo por parte de China y que podría modificar la nueva orden de ser necesario.
El acuerdo entre Trump y Jinping
Luego de fuertes tensiones comerciales y un sinfín de amenazas de aranceles y de restricción de exportaciones de materias clave, Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo el 30/10, en el que definieron dejar sin efecto esas amenazas por el término de un año.
El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron el jueves (30/10/25) en la cumbre bilateral que mantuvieron en Corea del Sur una tregua comercial de uno año entre Washington y China, que incluye el alivio de los aranceles estadounidenses al fentanilo y de los gravámenes recíprocos a la industria naviera del otro país, además de un aplazamiento de las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras.
Donald Trump se reunió con su par chino en la base aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan, Corea del Sur, y acordó con su contraparte asiática la reducción del arancel sobre el fentanilo procedente de China, del 20% al 10%, porque Xi Jinping se había comprometido a "trabajar arduamente" para frenar las exportaciones de los precursores químicos de este opioide que ha desatado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
“Fue una reunión extraordinaria”, declaró el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington. “En una escala del 0 al 10, siendo 10 la mejor calificación, la reunión fue un 12”, añadió.
"Sobre el tema del fentanilo, acordamos que él va a trabajar muy duro para detener el flujo, será complicado porque se utiliza para muchos fines, incluido el de la anestesia. Pero va a trabajar muy duro en los precursores, y creo que vamos a ver acciones reales. Como saben, había impuesto aranceles del 20% a China por el fentanilo, una tarifa alta, pero tras lo acordado hoy lo reduciremos al 10%, efectivo inmediatamente", precisó Trump.
