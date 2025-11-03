Juanita Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, se consideró amenazada y, temiendo por su seguridad física, hizo una denuncia en sede judicial, donde obtuvo un botón antipánico, a la vez que posteó largo acerca de que ella no es responsable de malas decisiones de su padre, Marcelo Tinelli, aunque ratificó su amor filial. Luego su madre, Paula Robles, también posteó, respaldando a su hija. Lo novedoso es que Marina Calabró y Facundo Pastor, desde A24, leyeron la denuncia de Juanita Tinelli, que menciona a Gustavo Scaglione, flamante propietario del canal Telefe y accionista del multimedios América, del que es parte A24.
DEUDAS, DENUNCIAS Y ESCÁNDALOS
Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe
¿Cuál es el fondo de la denuncia a Gustavo Scaglione, acreedor de Marcelo Tinelli, que realizó Juanita Tinelli y difundió A24, del que GS es accionista?
Un enfoque es rescatar la admirable independiencia periodística de Calabró y Pastor al difundir toda la denuncia de la hija de Marcelo Tinelli. Otro enfoque es sospechar qué algo más sucede para que el canal decidiera mencionar con nombre y apellido a Scaglione, quien ingresó al multimedios América cuando le compró su porcentaje accionario a Gustavo Hochbaum. En días más recientes, Scaglione lideró a otros de sus socios en el multimedios América, para ofertar a Paramount Skydance por Telefé, operación que ya se concretó (de hecho ya pagó la 1ra. de 2 cuotas).
En una producción periodística muy rescatable, Marina Calabró se comunicó por mensajería instantánea con Scaglione, quien dijo estar en España, que ha puesto el tema en manos de sus abogados y que todo se trataría de una "falsa denuncia". Pero no desmintió haberse comunicado con Juanita Tinelli.
Del otro lado
Los problemas entre Tinelli y Scaglione no son nuevos. Tampoco las dificultades financieras de Tinelli. Él ha denunciado en forma directa e indirecta a Scaglione por diferentes cuestiones. De acuerdo a lo que mencionó el cronista de A24 ubicado en la puerta de la chacra de Tinelli en Punta del Este (Uruguay), donde se encuentra grabando capítulos de su 'reality' familiar, habría una sospecha de que los acreedores de Tinelli afirman que está ocurriendo una falsa venta de la propiedad, que el conductor había utilizado como garantía para obtener préstamos.
