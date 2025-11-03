Bombazo: Desde A24 Juanita Tinelli denuncia a Gustavo Scaglione, accionista de América y Telefe

Un enfoque es rescatar la admirable independiencia periodística de Calabró y Pastor al difundir toda la denuncia de la hija de Marcelo Tinelli. Otro enfoque es sospechar qué algo más sucede para que el canal decidiera mencionar con nombre y apellido a Scaglione, quien ingresó al multimedios América cuando le compró su porcentaje accionario a Gustavo Hochbaum. En días más recientes, Scaglione lideró a otros de sus socios en el multimedios América, para ofertar a Paramount Skydance por Telefé, operación que ya se concretó (de hecho ya pagó la 1ra. de 2 cuotas).