El gobierno anunció una nueva licitación, vencen $10,5 billones

La última licitación del Tesoro, la semana pasada, tuvo un rollover del 57% y quedaron liberados alrededor de $5 billones.

La licitación del 29/10

La secretaría de Finanzas, ya sin Pablo Quirno a cargo por haber asumido como Canciller de la Nación, informó hoy, 29/10, el resultado de la licitación de la fecha. Se adjudicaron $6,867 billones de los $11,8 billones que tenían vencimiento, un rollover de 57,18%. El gobierno busca dejar liquidez en el mercado para bajar las tasas de interés.

Mientras que las dólar-linked quedaron desiertas, las LECAP y BONCAP se adjudicaron a tasas que fueron desde 2,55% a 3% tasa efectiva mensual (TEM) y 35,28% a 44,09% Tasa Interna de Retorno Anual (TIREA).

Estas tasas son menores a las que se venían pagando en los últimos meses que duplicaban o triplicaban la inflación interanual. En este caso, las tasas son similares o apenas superiores a la expectativa de inflación de octubre, que sería de alrededor del 34% interanual. Se estima que el Tesoro compró bonos en los últimos días para justamente bajar las tasas de interés previo a la licitación de hoy, aunque no haya confirmación oficial.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

River 0 - Gimnasia 1: batacazo del Lobo y el Monumental gritó "que se vayan todos"

Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

Manuel Adorni y Diego Santilli estrenan en Cyber Monday, y el dólar pidiendo su libertad

WSJ: "Argentina tiene el impuesto más extraño del mundo. ¿Podrá Milei eliminarlo?"