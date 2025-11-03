Ya con nuevo secretario luego de la salida de Pablo Quirno, tras asumir como canciller de la Nación, la secretaría de finanzas de Alejando Lew realizó un nuevo llamado a licitación de letras y bonos del Tesoro. Será el miercoles 05/11y busca renovar vencimientos por $10,5 billones.
LICITACIÓN
El gobierno anunció una nueva licitación, vencen $10,5 billones
El ministerio de economía anunció una nueva licitación del Tesoro, que tendrá lugar el miércoles 05/11. Se enfrenta a vencimientos por $10,5 billones.
La licitación incluirá los siguientes instrumentos:
Instrumentos a licitar en pesos
- LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 27 DE FEBRERO DE 2026 (S27F6 - reapertura);
- BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 - reapertura);
- LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2026 (S31G6 - nueva);
- LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA TAMAR CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2026 (M31G6 - nueva).
- BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE OCTUBRE DE 2026 (TZXO6 - reapertura);
- BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2027 (T30A7 - reapertura); forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal;
- BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA TAMAR CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2027 (M31Y7 - nueva).
Instrumentos a licitar en dólares estadounidenses
- LETRA DEL TESORO NACIONAL VINCULADA AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2026 (D30A6 - reapertura).
Así lo anunciaron en redes sociales desde el Ministerio de economía:
El gobierno se enfrenta a vencimientos por casi $25 billones a lo largo de noviembre y más de $37 billones en lo que queda del año.
La última licitación del Tesoro, la semana pasada, tuvo un rollover del 57% y quedaron liberados alrededor de $5 billones.
La licitación del 29/10
La secretaría de Finanzas, ya sin Pablo Quirno a cargo por haber asumido como Canciller de la Nación, informó hoy, 29/10, el resultado de la licitación de la fecha. Se adjudicaron $6,867 billones de los $11,8 billones que tenían vencimiento, un rollover de 57,18%. El gobierno busca dejar liquidez en el mercado para bajar las tasas de interés.
Mientras que las dólar-linked quedaron desiertas, las LECAP y BONCAP se adjudicaron a tasas que fueron desde 2,55% a 3% tasa efectiva mensual (TEM) y 35,28% a 44,09% Tasa Interna de Retorno Anual (TIREA).
Estas tasas son menores a las que se venían pagando en los últimos meses que duplicaban o triplicaban la inflación interanual. En este caso, las tasas son similares o apenas superiores a la expectativa de inflación de octubre, que sería de alrededor del 34% interanual. Se estima que el Tesoro compró bonos en los últimos días para justamente bajar las tasas de interés previo a la licitación de hoy, aunque no haya confirmación oficial.
