El gobierno anunció una nueva licitación, vencen $10,5 billones

El ministerio de economía anunció una nueva licitación del Tesoro, que tendrá lugar el miércoles 05/11. Se enfrenta a vencimientos por $10,5 billones.

03 de noviembre de 2025 - 20:40
El ministerio de economía anunció una nueva licitación del Tesoro.

Ya con nuevo secretario luego de la salida de Pablo Quirno, tras asumir como canciller de la Nación, la secretaría de finanzas de Alejando Lew realizó un nuevo llamado a licitación de letras y bonos del Tesoro. Será el miercoles 05/11y busca renovar vencimientos por $10,5 billones.

La licitación incluirá los siguientes instrumentos:

Instrumentos a licitar en pesos

  • LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 27 DE FEBRERO DE 2026 (S27F6 - reapertura);
  • BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2026 (TZXM6 - reapertura);
  • LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2026 (S31G6 - nueva);
  • LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA TAMAR CON VENCIMIENTO 31 DE AGOSTO DE 2026 (M31G6 - nueva).
  • BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE OCTUBRE DE 2026 (TZXO6 - reapertura);
  • BONO DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2027 (T30A7 - reapertura); forma parte del programa de licitaciones de letras a tasa fija con frecuencia quincenal;
  • BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA TAMAR CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2027 (M31Y7 - nueva).

Instrumentos a licitar en dólares estadounidenses

  • LETRA DEL TESORO NACIONAL VINCULADA AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2026 (D30A6 - reapertura).

Así lo anunciaron en redes sociales desde el Ministerio de economía:

El gobierno se enfrenta a vencimientos por casi $25 billones a lo largo de noviembre y más de $37 billones en lo que queda del año.

image
Vencimientos del Tesoro. Fuente: Equilibra.

La última licitación del Tesoro, la semana pasada, tuvo un rollover del 57% y quedaron liberados alrededor de $5 billones.

La licitación del 29/10

La secretaría de Finanzas, ya sin Pablo Quirno a cargo por haber asumido como Canciller de la Nación, informó hoy, 29/10, el resultado de la licitación de la fecha. Se adjudicaron $6,867 billones de los $11,8 billones que tenían vencimiento, un rollover de 57,18%. El gobierno busca dejar liquidez en el mercado para bajar las tasas de interés.

Mientras que las dólar-linked quedaron desiertas, las LECAP y BONCAP se adjudicaron a tasas que fueron desde 2,55% a 3% tasa efectiva mensual (TEM) y 35,28% a 44,09% Tasa Interna de Retorno Anual (TIREA).

Estas tasas son menores a las que se venían pagando en los últimos meses que duplicaban o triplicaban la inflación interanual. En este caso, las tasas son similares o apenas superiores a la expectativa de inflación de octubre, que sería de alrededor del 34% interanual. Se estima que el Tesoro compró bonos en los últimos días para justamente bajar las tasas de interés previo a la licitación de hoy, aunque no haya confirmación oficial.

