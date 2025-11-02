Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso

Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron 0-0 en el clásico de Cuyo, por la fecha 14 del Torneo Clausura . En el Estadio Feliciano Gambarte, en Mendoza, el Tomba y el Santo Verdinegro disputaron un duelo caliente, no solo por la rivalidad sino porque ambos coquetean con el fantasma del descenso .

Era un partido especial el de esta tarde en Mendoza. Los eternos rivales de la zona cuyana del país se midieron en un nuevo clásico, pero con la particularidad de enfrentar ambos un panorama crítico con la permanencia en Primera División.

Era un duelo directo por la permanencia, pero toda expectativa generada en la previa se diluyó rápidamente con el correr de los minutos. Ambos equipos tienen serias chances de descender a la Primera B Nacional y, sumado al componente emocional de todo clásico, el partido redundó en fricciones, discusiones y choques.

No fue una buena presentación de ninguno de los dos equipos, así que establecer a alguno como claro dominador es difícil. Quien sí estuvo más cerca fue Godoy Cruz, ya que logró marcar sobre el final del 1T pero luego el tanto fue anulado por el VAR debido a un offside previo.

G4yKE3OWQAA8Dcl Arco en cero para ambos lados @CASanMartinSJ

Auzmendi había sacado un cabezazo limpio para el 1-0 y el árbitro lo había convalidado, pero luego la tecnología trazó líneas y detectó una posición en fuera de juego de Santino Andino, que participó de la acción.

Más allá de eso, casi no hubo acción en las áreas. Una salvada milagrosa de Petroli para mantener al local con vida, más otra gran atajada de Bergogno para el visitante. Pero en cuanto al juego, poco y nada. Basta observar cuánto se jugó de tiempo neto en el primer tiempo: apenas 18 minutos de los 48´totales.

El Santo Verdinegro, con la localía en contra, utilizó el recurso de detener el juego más recurrentemente que el Tomba. "Se jugó muy poco, hicieron tiempo todo el partido", se quejó Auzmendi, delantero del Bodeguero.

Lo cierto es que más allá del recurso de los sanjuaninos, hubieron demasiadas discusiones entre los jugadores, fricciones, faltas. Fue un clásico caliente.

image Encuentro luchado en el Estadio Feliciano Gambarte @CASanMartinSJ

El empate no logró alejar a ninguno de los dos de los puestos de descenso. La situación de San Martín de San Juan es más crítica, ya que está anteúltimo en las dos tablas que definen las dos salidas a la Primera B.

Aldosivi está último en ambas. En la Anual acumula 26 puntos. Y, de repetirse el mismo equipo en ambas, quien se lleva el segundo boleto del descenso es el que lo sigue: San Martín de San Juan. Esto quiere decir que, si hoy terminara el Torneo Clausura, marplatenses y sanjuaninos estarían perdiendo la categoría.

El Santo acumula 27 unidades. Pero ahí nomás aparece, penúltimo, Godoy Cruz. El Tomba suma 28 puntos.

El conjunto mendocino hizo hoy el estreno de su nuevo entrenador, el tercero en este 2025: Omar Asad. Un hombre de la casa, que inaugura su tercer ciclo como DT del Tomba y tiene la dura tarea de comandar el barco en la tormenta.

Enfrente, lo curioso de San Martín de San Juan, con Pipi Romagnoli como entrenador, es que ha hecho un buen semestre. De hecho, se está clasificando a los playoffs ya que ocupa la séptima posición en la Zona B. Sin embargo, el reglamento indica que quien esté en puestos de descenso no puede clasificar a octavos de final del Clausura.

Quedan dos fechas para el final del Torneo. Dos finales. San Martín va vs. Lanús de local y cierra con Aldosivi de visitante. Godoy Cruz visita a Atlético Tucumán y cierra con Deportivo Riestra de local.

Resumen del partido

Live Blog Post "Jugadores, la c... de su madre": la hinchada del Tomba se hartó y comenzó a cantar contra su equipo A pocos de minutos del final, con un bajo nivel de juego y otra mala presentación del equipo, las tribunas expresaron su bronca.

Santino Andino es el jugador más peligroso que tiene el Tomba en la actualidad. Surgido de las Inferiores, es la joya juvenil que tiene el conjunto mendocino. Con 20 años, fue convocado al Mundial Sub 20 con la Selección Argentina.

De 48 minutos y 05 segundos que tuvo en total el primer tiempo, solo se jugaron 18 minutos y 53 segundos.

Live Blog Post [VAR] GOL ANULADO A GC: Santino Andino, que había participado de la jugada, se encontraba en offside Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985108719181471758&partner=&hide_thread=false ANULADO EL GOL DE GODOY CRUZ POR OFFSIDE EN LA JUGADA PREVIA Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/4L4Ij5KUHm — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE GODOY CRUZ! Centro para un cabezazo limpio de Auzmendi y el 1-0

Live Blog Post ¡Manotazo de Petroli en la línea! VIDEO: San Martín casi marca, pero el arquero del Tomba mostró unos reflejos bárbaros para lograr un milagro Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985106621496746199&partner=&hide_thread=false MILAGRO EN EL ÁREA DE GODOY CRUZ El arquero Petroli y una salvada fantástica para evitar el gol de San Martín San JuanViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/QBkRSju1kz — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025

Live Blog Post El clásico está caliente: el árbitro deberá llevar la rienda corta porque se raspa mucho Por ahora, se lucha más de lo que se juega. Los micrófonos encendidos en la transmisión de la TV permiten escuchar los reclamos constantes que provienen de los bancos de suplentes. Dentro del campo de juego, los rivales se raspan en los duelos individuales y las discusiones son permanentes. VER +

Live Blog Post ¿No lo viste? Así fue el recibimiento de Godoy Cruz, a puro humo azul y blanco para el clásico de cuyo (VIDEO) Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985096591565300004&partner=&hide_thread=false IMPRESIONANTE MARCO PARA RECIBIR AL BODEGUERO Así salió Godoy Cruz para jugar el clásico ante San Martín SJ#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Ek4BgNea6B — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 2, 2025 VER +

En la tabla Anual, el conjunto sanjuanino marcha anteúltimo, en la posición 29, con 27 puntos. El último puesto de la Anual es el que otorga el descenso a la B Nacional, y por ahora ese lugar es ocupado por Aldosivi, que suma 26 puntos. El elenco mendocino está en posición 28, con 27 puntos.

"Ganar el clásico nos puede dar un envión anímico muy importante": resistir al fantasma del descenso En la conferencia de prensa de su asunción como DT de Godoy Cruz, Omar Asad reconoció el presente del club y la importancia del clásico cuyano. "Sabemos que tenemos tres finales por delante, y vamos a dar pelea. Ganar el clásico nos puede dar un envión anímico muy importante", dijo. "Veo actitud, intensidad y compromiso. Estamos recuperando futbolistas importantes", añadió. "Este desafío tiene un marco especial por el cariño con el club. Godoy Cruz no merece estar donde está", señaló Asad.

Live Blog Post El Tomba prepara un recibimiento histórico en un clásico histórico: evitar el descenso y ganarle al eterno rival Las puertas del Estadio Feliciano Gambarte abrieron desde las 17 hs. Se recolectaron millones de pesos para preparar un recibimiento a todo trapo al equipo, en lo que promete ser un clásico caliente.

El Turco Omar Asad asumió hace menos de dos semanas, luego de la rescisión del contrato de Walter Ribonetto. Esta tarde, ante San Martín, será su primer partido al frente del Tomba. Ribonetto terminó con un breve paso por el conjunto mendocino. Había llegado a principios de agosto para corregir el mal rumbo del equipo, tras la salida de Esteban Solari. Sin embargo, no logró su cometido y el Tomba siguió en su proceso de hundimiento. Asad, un hombre de la casa, es la apuesta institucional para evitar el descenso e inaugura su tercer ciclo como DT.

Live Blog Post TV: Dónde ver Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan El partido se transmite por TNT Sports, canal del pack fútbol.