Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron 0-0 en el clásico de Cuyo, por la fecha 14 del Torneo Clausura. En el Estadio Feliciano Gambarte, en Mendoza, el Tomba y el Santo Verdinegro disputaron un duelo caliente, no solo por la rivalidad sino porque ambos coquetean con el fantasma del descenso.
Godoy Cruz 0 - San Martín (SJ) 0: en un clásico caliente, ambos quedaron al borde del descenso
En el clásico de Cuyo, Godoy Cruz y San Martín de San Juan lucharon para alejarse de la zona de descenso. Quedan dos fechas, que serán finales.
EN VIVO
-
20:30
Final del partido: Godoy Cruz y San Martín de San Juan igualaron 0-0
-
20:27
"Jugadores, la c... de su madre": la hinchada del Tomba se hartó y comenzó a cantar contra su equipo
-
20:15
Quien domina con pelota ahora es GC, mientras San Martín apuesta al contragolpe
-
20:04
Godoy Cruz necesita más de su carta ofensiva, el crack de la Selección Argentina de Placente en el Mundial Sub 20
-
19:50
El Santo se adueña un poco más de la posesión y logra dominar mejor el partido
-
19:38
Comienza el 2T
-
19:37
El bajísimo tiempo neto de juego del 1T: fricción, quejas y demasiadas discusiones
-
19:20
Final del 1T
-
19:14
[VAR] GOL ANULADO A GC: Santino Andino, que había participado de la jugada, se encontraba en offside
-
19:12
¡GOL DE GODOY CRUZ! Centro para un cabezazo limpio de Auzmendi y el 1-0
-
19:08
¡Manotazo de Petroli en la línea! VIDEO: San Martín casi marca, pero el arquero del Tomba mostró unos reflejos bárbaros para lograr un milagro
-
18:58
El clásico está caliente: el árbitro deberá llevar la rienda corta porque se raspa mucho
-
18:48
¿No lo viste? Así fue el recibimiento de Godoy Cruz, a puro humo azul y blanco para el clásico de cuyo (VIDEO)
-
18:47
Por ahora sin demasiada claridad en ninguno de los dos equipos, es el Tomba quien domina mejor con pelota
-
18:31
Comienza el partido
-
18:08
Así están las posiciones: la crítica situación de Godoy Cruz y San Martín de San Juan
-
18:03
"Ganar el clásico nos puede dar un envión anímico muy importante": resistir al fantasma del descenso
-
17:59
El Tomba prepara un recibimiento histórico en un clásico histórico: evitar el descenso y ganarle al eterno rival
-
17:54
El Tomba estrena DT: llega un hombre de la casa para conducir en medio de la tormenta
-
17:46
TV: Dónde ver Godoy Cruz vs. San Martín de San Juan
-
17:46
Posibles formaciones en Godoy Cruz y San Martín de San Juan
Era un partido especial el de esta tarde en Mendoza. Los eternos rivales de la zona cuyana del país se midieron en un nuevo clásico, pero con la particularidad de enfrentar ambos un panorama crítico con la permanencia en Primera División.
Era un duelo directo por la permanencia, pero toda expectativa generada en la previa se diluyó rápidamente con el correr de los minutos. Ambos equipos tienen serias chances de descender a la Primera B Nacional y, sumado al componente emocional de todo clásico, el partido redundó en fricciones, discusiones y choques.
No fue una buena presentación de ninguno de los dos equipos, así que establecer a alguno como claro dominador es difícil. Quien sí estuvo más cerca fue Godoy Cruz, ya que logró marcar sobre el final del 1T pero luego el tanto fue anulado por el VAR debido a un offside previo.
Auzmendi había sacado un cabezazo limpio para el 1-0 y el árbitro lo había convalidado, pero luego la tecnología trazó líneas y detectó una posición en fuera de juego de Santino Andino, que participó de la acción.
Más allá de eso, casi no hubo acción en las áreas. Una salvada milagrosa de Petroli para mantener al local con vida, más otra gran atajada de Bergogno para el visitante. Pero en cuanto al juego, poco y nada. Basta observar cuánto se jugó de tiempo neto en el primer tiempo: apenas 18 minutos de los 48´totales.
El Santo Verdinegro, con la localía en contra, utilizó el recurso de detener el juego más recurrentemente que el Tomba. "Se jugó muy poco, hicieron tiempo todo el partido", se quejó Auzmendi, delantero del Bodeguero.
Lo cierto es que más allá del recurso de los sanjuaninos, hubieron demasiadas discusiones entre los jugadores, fricciones, faltas. Fue un clásico caliente.
El empate no logró alejar a ninguno de los dos de los puestos de descenso. La situación de San Martín de San Juan es más crítica, ya que está anteúltimo en las dos tablas que definen las dos salidas a la Primera B.
Aldosivi está último en ambas. En la Anual acumula 26 puntos. Y, de repetirse el mismo equipo en ambas, quien se lleva el segundo boleto del descenso es el que lo sigue: San Martín de San Juan. Esto quiere decir que, si hoy terminara el Torneo Clausura, marplatenses y sanjuaninos estarían perdiendo la categoría.
El Santo acumula 27 unidades. Pero ahí nomás aparece, penúltimo, Godoy Cruz. El Tomba suma 28 puntos.
El conjunto mendocino hizo hoy el estreno de su nuevo entrenador, el tercero en este 2025: Omar Asad. Un hombre de la casa, que inaugura su tercer ciclo como DT del Tomba y tiene la dura tarea de comandar el barco en la tormenta.
Enfrente, lo curioso de San Martín de San Juan, con Pipi Romagnoli como entrenador, es que ha hecho un buen semestre. De hecho, se está clasificando a los playoffs ya que ocupa la séptima posición en la Zona B. Sin embargo, el reglamento indica que quien esté en puestos de descenso no puede clasificar a octavos de final del Clausura.
Quedan dos fechas para el final del Torneo. Dos finales. San Martín va vs. Lanús de local y cierra con Aldosivi de visitante. Godoy Cruz visita a Atlético Tucumán y cierra con Deportivo Riestra de local.
