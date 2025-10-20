Walter Ribonetto ha dejado de ser el entrenador de Godoy Cruz y el timonel del conjunto mendocino quedó sin capitán. Aunque el club no lo comunicó de manera oficial aun, el DT ha visto rescindido su contrato y se marchó tras 11 partidos al mando del Bodeguero.
UN BUCLE NEGATIVO INTERMINABLE
Godoy Cruz sin DT al borde del descenso: así es su crítica situación en la tabla
Walter Ribonetto fue despedido como entrenador de Godoy Cruz. El Tomba tiene serias chances de perder la categoría en las próximas 3 fechas.
Fue un breve ciclo el de Ribonetto como entrenador de Godoy Cruz. Llegó a principios de agosto para reemplazar a Esteban Solari, que ya venía sin encontrar resultados hacía varios meses. Había llegado al Tomba a mediados de febrero tras la salida del histórico Gato Oldrá, y a pesar de haber tenido buenos resultados en la Copa Sudamericana, el campeonato local dejó mucho que desear y las consecuencias persisten aun hoy.
Ribonetto se hizo cargo de Godoy Cruz para revertir ese mal presente. "El objetivo principal es mantener a Godoy Cruz en Primera División", había dicho en la conferencia de prensa que brindó cuando asumió al frente del Tomba. Tenía claras las prioridades de un Godoy Cruz que al mismo tiempo estaba peleando en la Sudamericana.
Tras la eliminación del certamen continental a manos de Atlético Mineiro, al elenco mendocino le quedaba enfocarse exclusivamente en el Torneo Clausura. Sin embargo, con Ribonetto al frente tampoco pudo ganar terreno y hoy mira muy de cerca el descenso.
Godoy Cruz es uno de los cuatro equipos que tiene serias chances de bajar a la Primera B Nacional. Su problema no es con la tabla de los promedios sino con la tabla anual. Allí, donde el último puesto determina quién pierde la categoría, el Bodeguero está muy cerca del fondo.
Hoy, quien lo ocupa es Aldosivi. Tiene 24 puntos. Luego viene San Martín de San Juan, con 26. Y después aparece Godoy Cruz, con 27. Talleres también tiene 27, pero está arriba de los mendocinos por diferencia de gol.
Quedan tres partidos en el fixture del Clausura antes de que empiecen los playoffs. El Tomba se medirá con San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra.
El Turco Asad pica en punta para ser el DT de Godoy Cruz
El Turco Omar Asad es quien suena con fuerza para reemplazar a Ribonetto. Por ahora no hay confirmación oficial, pero en caso de asumir sería su tercer ciclo al frente del Tomba. La otra opción que se baraja es el Mago Ramírez, ex futbolista del club.