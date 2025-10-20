Godoy Cruz sin DT al borde del descenso: así es su crítica situación en la tabla

Hoy, quien lo ocupa es Aldosivi. Tiene 24 puntos. Luego viene San Martín de San Juan, con 26. Y después aparece Godoy Cruz, con 27. Talleres también tiene 27, pero está arriba de los mendocinos por diferencia de gol.

image Desde que dejó de jugar en el Estadio Malvinas Argentinas y comenzó a hacerlo en el Feliciano Gambarte, el Tomba no ha vuelto a ganar Copa Argentina

Quedan tres partidos en el fixture del Clausura antes de que empiecen los playoffs. El Tomba se medirá con San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra.

El Turco Asad pica en punta para ser el DT de Godoy Cruz

El Turco Omar Asad es quien suena con fuerza para reemplazar a Ribonetto. Por ahora no hay confirmación oficial, pero en caso de asumir sería su tercer ciclo al frente del Tomba. La otra opción que se baraja es el Mago Ramírez, ex futbolista del club.

