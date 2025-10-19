Las billeteras argentinas respiran aliviadas cada vez que este outlet reaparece en el radar porteño. Y sí, llegó octubre y con él volvió la cita obligada para quienes buscan estirar el presupuesto sin resignar calidad ni estilo. "ReOutlet" plantó bandera, esta vez en La Rural, y la movida ya empezó a generar revuelo en las redes sociales.
¡BARATÍSIMO!
Vuelve el outlet que genera furor total con sus increíbles ofertas
Conocé este outlet con grandes rebajas en indumentaria, 2x1 en zapatillas y beneficios bancarios todos los días.
Desde el 17 hasta el 30 de octubre, las puertas de Av. Sarmiento 2703 permanecerán abiertas de 12:00 a 20:00 horas. La propuesta viene recargada: promociones 2x1, rebajas importantes y beneficios bancarios que hacen la diferencia al momento de pasar por caja. Después de despedirse en agosto, este espacio comercial regresó con una oferta que invita a anticiparse a las compras navideñas y esquivar la taquicardia financiera de diciembre.
Tami Alonso, la creadora de contenido detrás de gangas.tips, visitó el lugar y compartió el hallazgo con sus más de 300 mil seguidores. "2x1 en zapatillas, indumentaria y mucho más. Volvió ReOutlet", anunció en su video, generando expectativa inmediata entre quienes siguen sus recomendaciones religiosamente.
Outlet ofrece rebajas de hasta 40% y 2x1 en zapatillas
Los números hablan por sí solos. En Levi's, una marca que no necesita presentación aplica el 2x1 en toda la tienda. Las remeras arrancan en $29.500, lo que significa que podés llevarte dos prendas por ese precio. Por otro lado, Reebok se suma a la fiesta deportiva con su propio 2x1 en calzado, donde podés conseguir dos pares de zapatillas por $50.000 o $75.000 c/u, dependiendo del modelo que elijas.
Pero la cosa no termina ahí. Por ejemplo, para quienes disfrutan de un buen perfume, Parfumerie desplegó descuentos de hasta el 40% en fragancias, una oportunidad ideal para renovar ese frasco que se está terminando o directamente regalarte ese aroma que venías deseando hace meses.
No obstante, los más pequeños de la familia tampoco se quedan afuera de esta promo. Alonso destacó que hay sandalias infantiles por $19.900, bodys por $12.900 y shorts desde los $11.900. Más que importante, teniendo en cuenta que los niños crecen cada vez más rápido y la ropa dura lo que dura un suspiro.
Grandes ofertas y pagos flexibles
Ahora bien, hablemos de dinero y formas de pago, porque ahí es donde esta propuesta se pone realmente jugosa. Según detalla el sitio oficial www.reoutlet.com.ar, escaneando el código QR desde la aplicación Appa podés llegar a obtener hasta un 30% de descuento sin tope de reintegro, todos los días de la semana. Sin embargo, los fines de semana también tienen su premio: viernes, sábados y domingos podés acceder a un 25% de descuento sin tope más cinco cuotas sin interés con NaranjaX. Y si usás la tarjeta, el tope de reintegro es de $40.000.
Asimismo, 365, ofrece a sus suscriptores hasta un 30% de rebaja sin tope, todos los días. Que se aplica directamente en el momento de abonar.
Entonces, la pregunta es ¿vale la pena darse una vuelta? Si tenés pensado comprar regalos, renovar el ropero o simplemente aprovechar que tu tarjeta todavía tiene límite, esta puede ser tu oportunidad. "ReOutlet" está ahí, esperando, y cierra el 30 de octubre. La pelota, una vez más, quedó de tu lado.
