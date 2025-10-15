Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora

La escena es conocida. Billeteras virtuales dominando el mercado, tarjetas de crédito resolviendo la mayoría de las compras y ese momento incómodo cuando necesitás efectivo, pero no tenés ni un peso en el bolsillo. Aunque parezca cosa del pasado, todavía hay situaciones donde los billetes son irremplazables. Por eso, los cajeros automáticos están viviendo una transformación importante que vale la pena conocer.
Los bancos argentinos acaban de dar un paso fundamental al actualizar los topes diarios de extracción, ofreciendo montos que oscilan entre $150.000 y cifras superiores a los $2.000.000. La lógica detrás de esta decisión es simple, pero efectiva: si precisás efectivo, mejor sacar todo de una sola vez y olvidarte del tema por un buen rato, evitando vueltas innecesarias.
Ahora bien, los nuevos límites varían considerablemente según cada institución. El Banco Nación permite retirar $150.000 en cajero, aunque mediante operaciones online ese número puede llegar hasta los $500.000. Por su parte, el Banco Provincia estableció un máximo de $400.000 diarios, con posibilidad de ampliación directamente desde la aplicación móvil. El Banco Ciudad sorprende con extracciones que pueden alcanzar los $800.000, llegando incluso a $1.200.000 en determinadas condiciones.
Sin embargo, la cosa se pone más interesante con otras entidades. Galicia fijó su tope en $400.000, pero puede escalar hasta la impresionante suma de $2,4 millones. ICBC quedó en $550.000, mientras que BBVA se posiciona como otro de los más generosos con $2.000.000 disponibles. Banco Macro mantiene su límite en $400.000, y Santander cierra el panorama, permitiendo hasta $3.000.000 por día, dependiendo la cuenta.
Más efectivo y tecnología NFC
Pero hay algo más que está cambiando radicalmente la experiencia de ir al cajero, y es la posibilidad de extraer dinero sin necesidad de llevar la tarjeta física. Gracias a la tecnología NFC, ahora podés retirar efectivo simplemente acercando tu teléfono al cajero y confirmando la operación mediante un código PIN. Es decir, ¿Te olvidaste la tarjeta en casa y necesitás plata urgente? No hay problema.
Esta funcionalidad trabaja en conjunto con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay, sumando una capa adicional de comodidad y protección. En otras palabras, ya no dependés del plástico para resolver tus necesidades financieras, algo que resulta especialmente útil en situaciones de apuro o cuando simplemente preferís viajar liviano de equipaje.
La combinación de límites más altos y tecnología sin contacto marca un cambio significativo en cómo los argentinos nos relacionamos con el efectivo. Las entidades bancarias entienden que, aunque las transacciones digitales crezcan exponencialmente, todavía existe la demanda de billetes para operaciones cotidianas.
