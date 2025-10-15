Nuevos límites en los cajeros automáticos: Cuánto se podrá retirar a partir de ahora

Esta funcionalidad trabaja en conjunto con billeteras digitales como Google Pay y Apple Pay, sumando una capa adicional de comodidad y protección. En otras palabras, ya no dependés del plástico para resolver tus necesidades financieras, algo que resulta especialmente útil en situaciones de apuro o cuando simplemente preferís viajar liviano de equipaje.

image Cajeros automáticos.

La combinación de límites más altos y tecnología sin contacto marca un cambio significativo en cómo los argentinos nos relacionamos con el efectivo. Las entidades bancarias entienden que, aunque las transacciones digitales crezcan exponencialmente, todavía existe la demanda de billetes para operaciones cotidianas.

