Estafas con tarjetas: El truco viral que te vacía la cuenta en minutos

datos personales y bancarios;

contraseñas o códigos de verificación;

acceso a links o descarga de apps falsas.

Con esos datos, los delincuentes toman el control de la cuenta y operan en cuestión de minutos.

voz con inteligencia artificial, estafas 2

Estafas tarjetas: ¿Por qué este fraude crece tan rápido?

El crecimiento de estas estafas no es casual. En los últimos años aumentó el uso de tarjetas y pagos digitales, lo que amplía el campo de acción para los ciberdelincuentes.

Además, hay un factor que es la urgencia. Los estafadores juegan con el miedo o la ansiedad para evitar que la víctima piense. Cuanto más rápido actúe, menos chances tiene de detectar el engaño.

Otro punto crítico es la confianza en lo digital. Muchas personas ya están acostumbradas a resolver todo desde el celular, lo que hace más fácil caer en contactos falsos que parecen legítimos.

¿Cómo evitar estafas con tarjetas en 5 pasos clave?

Para no caer en este tipo de fraudes, especialistas recomiendan medidas concretas que pueden marcar la diferencia:

No compartir datos sensibles : ningún banco pide claves o códigos por redes o mensajes.

: ningún banco pide claves o códigos por redes o mensajes. Verificar el origen : siempre confirmar que el contacto sea oficial.

: siempre confirmar que el contacto sea oficial. Evitar links sospechosos : no hacer clic en enlaces desconocidos ni descargar apps externas.

: no hacer clic en enlaces desconocidos ni descargar apps externas. Activar alertas de consumo : permiten detectar movimientos extraños al instante.

: permiten detectar movimientos extraños al instante. Cortar ante la duda: si algo no cierra, frenar y contactar al banco directamente.

Aplicar estos pasos puede parecer básico, pero es la barrera más efectiva contra este tipo de engaños.

estafas

Estafas tarjetas: ¿Qué hacer si ya te robaron los datos?

Si una persona sospecha que fue víctima, el tiempo juega en contra. Actuar rápido puede evitar pérdidas mayores.

Lo primero es comunicarse con el banco o la tarjeta para bloquear cuentas y frenar operaciones. Después, corresponde hacer la denuncia, ya sea en una comisaría o en unidades especializadas en delitos informáticos.

También se recomienda cambiar contraseñas y revisar movimientos recientes para detectar operaciones no autorizadas.

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