Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia

De esta manera, la barrera de protección impositiva quedó suspendida por al menos seis meses hasta una nueva revisión. A partir de ello, los insumos que antes se fabricaban en el país llegarán ahora desde mercados como el de China, Brasil y Colombia para la ejecución de “obras necesarias” para la mejora y mantenimiento de la red eléctrica en general.

Respecto a la situación general de FAPA, la caída definitiva de la producción de los aislantes de porcelana sumaría a la empresa a la lista de industrias que se encaminaron al cese de las operaciones. Para 2021, la compañía radicada en Monte Grande empleaba 70 personas que se dedicaban a la fabricación de estos insumos para toda la demanda nacional.

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Levantando barreras

Mientras tanto, el curso de la política del Ministerio de Economía sigue rumbo al levantamiento de las protecciones impositivas internas de la industria local. Con la habilitación de importaciones en cientos de rubros, el ingreso de productos del exterior normalizó ciertos mercados, aunque añadió presión sobre los puestos de trabajo industriales que no pueden competir en términos de costos.

Esto último derivó en tensiones políticas entre la Casa Rosada y el sector industrial, donde se dispararon fuertes acusaciones entre las diversas posturas. Un conflicto que tuvo su pico máximo con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.

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