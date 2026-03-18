El Ministerio de Economía de Argentina levantó en las últimas horas las medidas antidumping que regían sobre los aislantes de porcelana provenientes de China, Brasil y Colombia desde 2021. Mediante la Resolución 345/2026, la cartera conducida por Luis Caputo habilitó de esa manera el ingreso de esos insumos considerados clave para el funcionamiento de la red eléctrica en general.
INDUSTRIA
Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia
En Argentina, se dejó de fabricar un componente crucial para el funcionamiento de la red eléctrica. Beneficio para China, Brasil y Colombia.
La decisión afecta concretamente a “Aisladores de porcelana, de montaje rígido, de perno o soporte de línea (tipo poste) con extremo para atadura, para una tensión de servicio inferior o igual a 60kV; de suspensión, de carga mecánica inferior o igual a 165kN y pasantes sumergidos de exterior, para una tensión de servicio superior o igual a 10kV pero inferior o igual a 40kV, de los tipos utilizados en transformadores”, dice la Resolución.
Según la justificación de Economía, el paso se dio a partir del cese definitivo de la producción nacional de estos insumos por parte de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino SA (FAPA). Se trata del principal y único producto que la empresa producía ultimamente, y que se dejó de fabricar en los últimos meses a pesar de la exclusividad del mercado y las barreras impositivas.
Argentina y un problema para la red eléctrica
Esta situación empresarial se convirtió en un problema generalizado debido a que la salida del mercado de los aislantes de FAPA dejaron sin disponibilidad de unidades a la demanda interna, lo que detonó la decisión de Economía para evitar el desabastecimiento.
“En este contexto, mantener el derecho antidumping resulta un costo injustificado para los consumidores e importadores argentinos. Como se dijo, la firma FAPA ha cesado sus operaciones de manera definitiva e irreversible; e incluso procedió al remate de la maquinaria necesaria para tal producción”, afirma la Resolución.
De esta manera, la barrera de protección impositiva quedó suspendida por al menos seis meses hasta una nueva revisión. A partir de ello, los insumos que antes se fabricaban en el país llegarán ahora desde mercados como el de China, Brasil y Colombia para la ejecución de “obras necesarias” para la mejora y mantenimiento de la red eléctrica en general.
Respecto a la situación general de FAPA, la caída definitiva de la producción de los aislantes de porcelana sumaría a la empresa a la lista de industrias que se encaminaron al cese de las operaciones. Para 2021, la compañía radicada en Monte Grande empleaba 70 personas que se dedicaban a la fabricación de estos insumos para toda la demanda nacional.
Levantando barreras
Mientras tanto, el curso de la política del Ministerio de Economía sigue rumbo al levantamiento de las protecciones impositivas internas de la industria local. Con la habilitación de importaciones en cientos de rubros, el ingreso de productos del exterior normalizó ciertos mercados, aunque añadió presión sobre los puestos de trabajo industriales que no pueden competir en términos de costos.
Esto último derivó en tensiones políticas entre la Casa Rosada y el sector industrial, donde se dispararon fuertes acusaciones entre las diversas posturas. Un conflicto que tuvo su pico máximo con el cierre de la fábrica de neumáticos Fate.
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