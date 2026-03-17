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¿EL FISCAL TAIANO FRENA LA CAUSA?

Natala Volosín: "Pocas veces he visto en una causa de corrupción tanta prueba contundente"

“Todo lo que surge del teléfono de Novelli es concomitante en la causa: contratos, fechas, horarios, transacciones, reuniones, fotos, billetera” dijo Volosín.

17 de marzo de 2026 - 22:59
Causa $LIBRA

Causa $LIBRA

Imagen creada con IA/Grok

“Desde el oficialismo hay un enorme interés por frenar la difusión de las pruebas en esta causa: si no hubiéramos publicado lo que publicamos en La Justa creo que nada de esto hubiera explotado” sostuvo la abogada y periodista sobre $LIBRA.

“El doctor Eduardo Taiano llevaba varios meses sin mostrarle las pericias a las partes. El fiscal estaba ocultado pruebas que eran abrumadoras”.

El ministro de justicia Juan Bautista Mahiques se mueve como si fuera el abogado de Javier Milei. Allí existe un conflicto de intereses muy claro. Cobra un salario para ejercer otro tipo de funciones. Parece que lo que Mariano Cúneo no podía hacer (y por eso Santiago Caputo cortó una nota con Jonatan Viale) hoy ya se puede hacer. Este ministro defiende al presidente abiertamente, de cara a la sociedad. Es una cosa insólita. El ministro de justicia Juan Bautista Mahiques se mueve como si fuera el abogado de Javier Milei. Allí existe un conflicto de intereses muy claro. Cobra un salario para ejercer otro tipo de funciones. Parece que lo que Mariano Cúneo no podía hacer (y por eso Santiago Caputo cortó una nota con Jonatan Viale) hoy ya se puede hacer. Este ministro defiende al presidente abiertamente, de cara a la sociedad. Es una cosa insólita.

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Natalia Volosin, especialista en corrupción.
Natalia Volosin, abogada y periodista. Destap&oacute; la posible corrupci&oacute;n en el caso $LIBRA.&nbsp;

Natalia Volosin, abogada y periodista. Destapó la posible corrupción en el caso $LIBRA.

“El ministro Mahiques parece que no supiera lo que es el peritaje de un teléfono. Lo que se extrae del teléfono luego se analiza”.

"La figura del fiscal Eduardo Taiano ya está muy esmerilada"

"Se trata de una causa muy importante. Ese lugar debería ser ocupado por otro tipo de funcionario. Taiano ya tiene 2 causas penales en su contra por este tema. Una de ellas vinculada en el amedrentamiento que me hizo, citándome a declarar como si yo fuera la culpable de lo sucedido”.

El Juez Marcelo Martínez de Georgi custodió la prueba y demoró pero luego inmediatamente notificó a las partes. Hizo lo que tenía que hacer. La procuración debería analizar la inconducta de Taiano. Concretamente, cajoneó las pericias claves sobre el celular casi 4 meses. Se trata del mismo funcionario que se olvidó de apelas 3 veces las causas por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. El Juez Marcelo Martínez de Georgi custodió la prueba y demoró pero luego inmediatamente notificó a las partes. Hizo lo que tenía que hacer. La procuración debería analizar la inconducta de Taiano. Concretamente, cajoneó las pericias claves sobre el celular casi 4 meses. Se trata del mismo funcionario que se olvidó de apelas 3 veces las causas por enriquecimiento ilícito de los Kirchner.

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“Tratan desde el gobierno y la justicia que yo divulgue cuales fueron mis fuentes en la causa $LIBRA, están desquiciados” cerró la investigadora y especialista en temas de corrupciòn.

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