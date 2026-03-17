Natala Volosín: "Pocas veces he visto en una causa de corrupción tanta prueba contundente"

El Juez Marcelo Martínez de Georgi custodió la prueba y demoró pero luego inmediatamente notificó a las partes. Hizo lo que tenía que hacer. La procuración debería analizar la inconducta de Taiano. Concretamente, cajoneó las pericias claves sobre el celular casi 4 meses. Se trata del mismo funcionario que se olvidó de apelas 3 veces las causas por enriquecimiento ilícito de los Kirchner. El Juez Marcelo Martínez de Georgi custodió la prueba y demoró pero luego inmediatamente notificó a las partes. Hizo lo que tenía que hacer. La procuración debería analizar la inconducta de Taiano. Concretamente, cajoneó las pericias claves sobre el celular casi 4 meses. Se trata del mismo funcionario que se olvidó de apelas 3 veces las causas por enriquecimiento ilícito de los Kirchner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033928966554161337&partner=&hide_thread=false Presten atención a cada detalle sobre la actuación del fiscal Taiano en la causa por la estafa $LIBRA y sus "olvidos" en causas de corrupción que involucraban a los K. En muchos (demasiados) casos, el Poder Judicial es parte del problema.pic.twitter.com/DYKSxoz6rb — Stratocaster (@StratocasterM68) March 17, 2026

“Tratan desde el gobierno y la justicia que yo divulgue cuales fueron mis fuentes en la causa $LIBRA, están desquiciados” cerró la investigadora y especialista en temas de corrupciòn.