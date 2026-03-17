“Desde el oficialismo hay un enorme interés por frenar la difusión de las pruebas en esta causa: si no hubiéramos publicado lo que publicamos en La Justa creo que nada de esto hubiera explotado” sostuvo la abogada y periodista sobre $LIBRA.
¿EL FISCAL TAIANO FRENA LA CAUSA?
Natala Volosín: "Pocas veces he visto en una causa de corrupción tanta prueba contundente"
“Todo lo que surge del teléfono de Novelli es concomitante en la causa: contratos, fechas, horarios, transacciones, reuniones, fotos, billetera” dijo Volosín.
“El doctor Eduardo Taiano llevaba varios meses sin mostrarle las pericias a las partes. El fiscal estaba ocultado pruebas que eran abrumadoras”.
“El ministro Mahiques parece que no supiera lo que es el peritaje de un teléfono. Lo que se extrae del teléfono luego se analiza”.
"La figura del fiscal Eduardo Taiano ya está muy esmerilada"
"Se trata de una causa muy importante. Ese lugar debería ser ocupado por otro tipo de funcionario. Taiano ya tiene 2 causas penales en su contra por este tema. Una de ellas vinculada en el amedrentamiento que me hizo, citándome a declarar como si yo fuera la culpable de lo sucedido”.
“Tratan desde el gobierno y la justicia que yo divulgue cuales fueron mis fuentes en la causa $LIBRA, están desquiciados” cerró la investigadora y especialista en temas de corrupciòn.