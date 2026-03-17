La polémica en torno al caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo tras la aparición del nombre de Yanina Latorre en la investigación. La conductora se vio envuelta en el escándalo luego de que se filtraran conversaciones con Mauricio Novelli, uno de los implicados en la presunta criptoestafa. La situación generó repercusión mediática inmediata y la obligó a dar explicaciones públicas.
"NO SOY FUTURÓLOGA"
Polémica cripto: Yanina Latorre negó vínculos con el caso $LIBRA
Yanina Latorre se mostró molesta por cómo los medios trataron su vinculación con el empresario cripto Mauricio Novelli y estalló de furia.
Desde su programa en Sálvese quien pueda, la conductora rechazó cualquier vínculo con la causa y cuestionó el tratamiento del tema. “No soy política, no tengo por qué dar explicaciones. No estoy en ninguna causa”, expresó con firmeza, al tiempo que denunció una supuesta operación en su contra. Según sostuvo, su nombre fue utilizado para generar impacto mediático y aumentar la audiencia de los programas.
En su descargo, a su vez, explicó que el contacto con el empresario cripto se dio en el marco de una acción publicitaria para Binance, previo al escandalo con la criptomoneda. Aclaró que se trató de un trabajo remunerado como el que realizan habitualmente otros influencers, y que no tenía conocimiento de ninguna actividad irregular vinculada al empresario.
"Que un año después el pibe esté imputado o involucrado en una estafa, yo realmente no soy futuróloga", se defendió y tildó de "triste" el hecho de que la quieran implicar en la polémica. "Si vos me decís que yo hice un 'chivo' para un casino ilegal o por algo ilícito te la tomo. Pero no quieran ensuciar mi nombre con algo que no es. Yo con $LIBRA y con la investigación no tengo nada que ver", aseguró molesta.
El pedido de Yanina Latorre a la Justicia
Asimismo, Yanina Latorre aprovechó el momento que se tomó en su programa por la pantalla de América TV para pedir que la Justicia investigue a los implicados.
"Chicos, busquen a los corruptos. Solucionen la causa. Yo no tengo nada que ver y voy a seguir diciéndolo porque la verdad que no soy política", expresó mirando a cámara.
Y siguió visiblemente fastidiosa hablandole a su audiencia: "No estoy expuesta políticamente no tengo por qué explicar nada".
De esta manera, dejó en claro que según su visión trataron de desviar el foco de la atención mencionando su nombre y destacó que tanto Julia Mengolini y Jorge Rial, junto a sus respectivos equipos de trabajo, aclararon que estaba siendo acusada por ningún ilícito.
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