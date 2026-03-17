Polémica cripto: Yanina Latorre negó vínculos con el caso $LIBRA

El pedido de Yanina Latorre a la Justicia

Asimismo, Yanina Latorre aprovechó el momento que se tomó en su programa por la pantalla de América TV para pedir que la Justicia investigue a los implicados.

"Chicos, busquen a los corruptos. Solucionen la causa. Yo no tengo nada que ver y voy a seguir diciéndolo porque la verdad que no soy política", expresó mirando a cámara.

Y siguió visiblemente fastidiosa hablandole a su audiencia: "No estoy expuesta políticamente no tengo por qué explicar nada".

De esta manera, dejó en claro que según su visión trataron de desviar el foco de la atención mencionando su nombre y destacó que tanto Julia Mengolini y Jorge Rial, junto a sus respectivos equipos de trabajo, aclararon que estaba siendo acusada por ningún ilícito.

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