Ángel de Brito ha opinado sobre el gobierno de Javier Milei, y aunque destacó que el presidente ha intentado cumplir algunas promesas de campaña, también fue crítico respecto a los cruces públicos que el líder libertario ha protagonizado contra periodistas y artistas, especialmente, contra Lali Espósito.
¿QUÉ DIJO?
Ángel de Brito lanzó una queja sin censura contra Javier Milei: "No me gusta que..."
Ángel de Brito opinó sobre el gobierno de Javier Milei, lanzó una fuerte crítica y soltó un guiño para Lali Espósito.
La crítica de Ángel de Brito contra Javier Milei
"Milei...", Cuando a Ángel de Brito le preguntaron su opinión sobre el mandatario en el programa Secretos Verdaderos (América TV), conducido por Luis Ventura, fueron varias cosas las que dijo.
Una de las que cosas que no pasó desapercibida fue el cuestionamiento del conductor de LAM sobre el tono confrontativo del presidente hacia los artistas y periodistas.
“No me gusta el ataque a los artistas, siempre lo digo, ni a los periodistas, por más que me parezcan los periodistas los peores o el artista mediocre, no me gusta como el presidente entra en eso", lanzó Ángel de Brito.
Y siguió sacando a colación los enfrentamientos que ha tenido el mandatario contra Lali Espósito, a quien De Brito defendió.
"Yo creo que es parte de la construcción de su imagen y que le conviene discutir más con Lali (lo dijo haciendo mucho énfasis en el nombre de la cantante), que no tiene nada que ver. Y es una mina que se ganó todo laburando, es una gran figura, y una gran artista", dijo.
"No me gusta que (el presidente) entre en esas cosas mínimas que entiendo que son distracción para que hablemos de otras cosas, pero, no me gusta", insistió De Brito.
Para nadie es un secreto que, el presidente ha tenido varios idas y vueltas mediáticos, sobre todo, con Lali Espósito. La cantante, por su lado, también ha fulminado a Milei.
Qué más dijo Ángel de Brito sobre Javier Milei
Durante su análisis sobre el momento político actual en Argentina, el conductor de LAM también sostuvo que Milei todavía es una incógnita.
“Me parece que encarnó lo que mucha gente necesitaba, como todo el que llega a presidente de una época”, expresó.
En ese contexto, De Brito consideró que el presidente está impulsando cambios en la cultura política del país.
“Está planteando un cambio cultural que me parece interesante. Ojalá nos vaya bien, siempre repito lo mismo, con todos los presidentes y todos me van decepcionando, un poco más un poco menos”, afirmó.
Y le lanzó algunas flores al presidente.
“Me gusta que haya cumplido con cosas de campaña, como eliminar la inflación, después se verá a qué costo y cuánto se mantiene. Varias cosas que fue diciendo y pudo hacer, y otras que no. Encaró muchas cosas”, añadió.
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