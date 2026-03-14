La traición de Martín Varsavsky se asoma a los 50 años de la tragedia

FATE Electrónica desarrolló la CIFRA 1000, 1ra. computadora de escritorio, que irrumpió al mismo tiempo que la Apple 1, de Steve Jobs y Pete Wozniak en Palo Alto, California.

"Lo que le daba cimientos formidables a CIFRA era la solidez financiera de FATE Neumáticos, nacida durante el desabastecimiento de la 2da Guerra con el nombre de Fábrica Argentina de Telas Engomadas. Habían empezado produciendo pilotos impermeables, y como en medio de la guerra aquí no pintaba un rodado de Goodyear, Firestone, Michelin ni tu tía, los Madanes se dijeron que después de todo, un neumático se hace con telas engomadas, ingenieros, químicos, técnicos y obreros calificados. Hasta hace poco, FATE empleaba a casi 1.700 personas."

Así como José Alfredo Martínez de Hoz saboteó a FATE Electrónica, Javier Milei ayudó a destruir a FATE Neumáticos, pero Martín Varsavsky lo idolatra y cree que está construyendo "la nueva Argentina".

carlos varsavsky Carlos Varsavsky.

La corrupción

Martín Varsavsky, quien emigró a España luego de que su primo David fue detenido-desaparecido, ha logrado envidiables éxitos empresariales fundando más de 7 empresas, varias de ellas con categoría 'unicornio' (según Aileen Lee en 2013, "con valor de mercado superior a los US$ 1.000 millones sin haber salido a la bolsa ni haber sido adquirida").

En el siglo 21 él se ha enfocado, probablemente por influencia de su actual esposa Nina -también mileísta, aunque alemana- en la fertilidad (según le explicó a la revista Hola, "Prelude Fertility, la red de clínicas de fertilidad más grande de Norteamérica; Overture Life, que desarrolla sistemas automatizados para la fecundación in vitro; Gameto, que usa ovarios artificiales para madurar ovocitos ex vivo en tratamientos de fertilidad, y Vitara, que está desarrollando un útero artificial para salvar la vida de bebés prematuros").

Si bien él vive en España, le apasiona USA "donde la velocidad, la ambición y la mentalidad proemprendedora siguen siendo incomparables." Un concepto curioso cuando en 2025, según The Wall Street Journal, fue el año que más estadounidenses se marcharon de USA, compitiendo con 1935.

Varsavsky, el de Milei, no el del 'Movimiento Popular', cree que Javier Milei es honesto y que la causa $LIBRA es una patraña de los opositores.

Él acaba de coprotagonizar una riña digital con Alejandro Rodríguez, 'Topo' Rodríguez, en X, red de miniblogging que sigue frecuentando aunque detesta a Elon Musk desde que éste cuestionó a Anthony Fauci, ex asesor presidencial de Salud en USA -otra más de las contradicciones de Varsavsky, y van... -.

Varsavksy decidió defender a Milei ante las nuevas revelaciones por su directa participación en la estafa ocurrida con el token $LIBRA, que él promovió y del que se aprovechó, según se sospecha.

Visitante de Milei en la Quinta Presidencial de Olivos, Varsavsky sostuvo:

"Lo de $LIBRA fue un error que el Presidente lo arregló a las pocas horas".

"La gente dice: 'libra, libra, libra', pero el gobierno de Milei es un gobierno de patriotas".

"Es un gobierno de gente que rechaza coimas todo el tiempo".

No es la primera denuncia de corrupción contra los hermanos Milei.

Es más: la acumulación de fojas en los expedientes provocó el cambio de ministro de Justicia, y el nuevo secretario de Justicia es el abogado personal de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Embed Este documento publicado por @eldestapeweb saldría de la documentación de la pericia y es esa la resolución de la imagen en la que está.



Desconozco la razón, podría ser una captura de un texto que luego Preview de mac/iPhone genera un thumbnail en baja resolución.



Novelli… pic.twitter.com/9UIxwpu0mV — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) March 14, 2026

Por si faltara algo: un amigo de Varsavsky, Damián Reidel, fue apartado de su cargo en medio de un escándalo importante que aún no se aclaró.

'Topo' Rodríguez lo tildó de "alcahuete extremista" y así disparó el intercambio.

Embed UN ALCAHUETE EXTREMISTA DIFÍCIL DE EMPARDAR



Existen simpatizantes libertarios de @JMilei. Algunos son firmes adherentes y hasta los hay fanáticos; pero un alcahuete extremista como Martín Varsavsky @martinvars es difícil de empardar.



Después de asegurar que "Milei es un regalo… pic.twitter.com/Px1ANvgKiG — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 14, 2026

Es llamativo el desconocimiento de Varsavsky: repostea un saludo del jefe del partido de ultraderecha VOX, Santiago Abascal, a Milei, sin reparar que VOX se opone al Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que impulsa Milei.

Es cierto que Varsavsky tuvo antes de Milei una mala experiencia en la Argentina cuando dijo haber donado US$ 11.282.855 (en el final de 1 a 1) a Educ.AR (Fernando De la Rúa) "y al principio desapareció la mitad de ese dinero en bonos que el Gobierno no pagaba".

Se desconoce cómo terminó la película, más allá de la foto. Pero él describió a la Argentina, donde nació, como "un agujero negro del talento".

Sin embargo se encuentra muy entusiasta con Milei, quien en su enfoque de la enseñanza primaria, secundaria, terciaria y universitaria pública -que era orgullo de los hermanos Varsavsky- destruye la formación ascendente.

En definitiva, Martín Varsavsky, mileísta y trumpista, simplifica en forma casi burda el pasado y el presente, con temas mucho más complejos que la TIR de una inversión. Y así asume el rol de un traidor a su propia familia. Sin duda David no hubiera estado de acuerdo.

Pero hay algo peor: la traición de Varsavsky al emprendedorismo: en la econompia de Javier Milei es imposible ser emprendedor en la Argentina. No hay mercado, no hay financiación a tasas posibles, no hay un enfoque tributario estimulante excepto para las grandes empresas extranjeras que consiguen financiación de sus casas matrices y que así acceden al RIGI.

Pero Martin festeja. Oscar Varsavsk, coprotagonista de la 'epoca de oro' de la ciencia argentina y pionero en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales; y Carlos, otro pionero, injustamente expulsado del Partido Comunista Argentino stalinista, nunca hubiesen estado con Milei y tampoco con Trump.

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