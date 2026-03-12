urgente24
Se multiplican videos que "homenajean" el deslome de Manuel Adorni en Nueva York

Las redes sociales explotaron con comentarios satíricos y canciones sobre Manuel Adorni, quien llevó a su esposa a Nueva York en el avión presidencial.

12 de marzo de 2026 - 18:16
Manuel Adorni, jefe de gabinete

Cuando cursó el secundario en la ciudad de La Plata, el actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, era tan divertido que los compañeros lo bautizaron como "la momia".

1-El Coco Liso libertario (Perdón, María Elena Walsh)

2-El Jefe de gabinete en versión "7 enanitos" que se desloman

3-¿Cómo se componen las delegaciones oficiales que "arma" Adorni?

4-Frank Siniestro, un cantante que invita a visitar "la ciudad que nunca duerme".

"CON LA TUYA CONTRIBUYENTE" @GELATINA ¿bancan? SEGUINOS EN HUEVOSOCIAL #deslomado #adorni #humor #politics #fyp

5-Con una rubia en el avión

La yapa-Barcelona predijo quien sería María Julia Alsogaray entre los libertarios

7-

