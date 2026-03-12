Cuando cursó el secundario en la ciudad de La Plata, el actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, era tan divertido que los compañeros lo bautizaron como "la momia".
FUROR EN REDES SOCIALES
Se multiplican videos que "homenajean" el deslome de Manuel Adorni en Nueva York
Las redes sociales explotaron con comentarios satíricos y canciones sobre Manuel Adorni, quien llevó a su esposa a Nueva York en el avión presidencial.
12 de marzo de 2026 - 18:16
1-El Coco Liso libertario (Perdón, María Elena Walsh)
2-El Jefe de gabinete en versión "7 enanitos" que se desloman
3-¿Cómo se componen las delegaciones oficiales que "arma" Adorni?
4-Frank Siniestro, un cantante que invita a visitar "la ciudad que nunca duerme".
5-Con una rubia en el avión
La yapa-Barcelona predijo quien sería María Julia Alsogaray entre los libertarios
