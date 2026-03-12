Marcelo Grandio, periodista de TV Pública y amigo de Manuel Adorni, accedió a darle una entrevista a María O'Donnell en Urbana Play con el objetivo de defender al funcionario. Sin embargo, la conversación no salió como esperaba y quedó en ridículo.
"DEJALO EN PAZ A MANU"
Un periodista de la TV Pública quiso defender a Manuel Adorni y quedó en ridículo
Tras el polémico viaje de Manuel Adorni a Nueva York con su esposa, se conoció que también viajó en un vuelo privado a Punta del Este junto a Marcelo Grandio.
Durante la charla, el comunicador intentó justificar su desempeño en el canal estatal al asegurar que trabajaba “gratis”, pero la conductora lo corrigió de inmediato: “Las coproducciones no significan ‘gratis’. O sea, que el canal no te pague el sueldo no quiere decir que sea gratis”.
Incómodo, el comunicador intentó defenderse y respondió: “No sé cuánto ganarás vos”. Luego quiso retomar su defensa al jefe de Gabinete, descartó viajar al próximo mundial y, cuando le preguntaron si había estado en contacto con el exvocero, respondió tibiamente: “Dejalo en paz a Manu”.
“No ser político y estar en esta es muy difícil”, agregó con cierta fastidiado. Más tarde, insistió: “Es un tipazo. Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no. No sé qué pasó con el avión. No me interesa”.
El polémico viaje de Manuel Adorni a Punta del Este
Cabe destacar que Manuel Adorni viajó a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero en un avión privado junto a su esposa Bettina Angeletti, sus hijos y el periodista Marcelo Grandio.
El viaje se realizó durante el feriado largo y generó cuestionamientos tras difundirse la lista de pasajeros. El comunicador confirmó su presencia en el vuelo durante una entrevista en el programa Duro de Domar y aseguró que fue el funcionario quien pagó el traslado, dato no menor teniendo en cuenta que según su patrimonio no podría afrontar semejante gasto.
Según explicó, el funcionario compró cuatro pasajes por un total de 3.600 dólares. El viaje se realizó en un avión Honda Jet contratado a la empresa Alpha Centauri, que partió desde el aeropuerto de San Fernando y aterrizó en Laguna del Sauce.
Consultado sobre el tema por el conductor Eduardo Feinmann, el exvocero presidencial evitó dar detalles y afirmó que se trata de un asunto de su “vida privada”, en medio de cuestionamientos recientes por otros viajes realizados junto a su familia.
