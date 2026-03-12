Un periodista de la TV Pública quiso defender a Manuel Adorni y quedó en ridículo

“No ser político y estar en esta es muy difícil”, agregó con cierta fastidiado. Más tarde, insistió: “Es un tipazo. Te puede gustar o no, podés estar de acuerdo o no. No sé qué pasó con el avión. No me interesa”.

El polémico viaje de Manuel Adorni a Punta del Este

Cabe destacar que Manuel Adorni viajó a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero en un avión privado junto a su esposa Bettina Angeletti, sus hijos y el periodista Marcelo Grandio.

El viaje se realizó durante el feriado largo y generó cuestionamientos tras difundirse la lista de pasajeros. El comunicador confirmó su presencia en el vuelo durante una entrevista en el programa Duro de Domar y aseguró que fue el funcionario quien pagó el traslado, dato no menor teniendo en cuenta que según su patrimonio no podría afrontar semejante gasto.

Según explicó, el funcionario compró cuatro pasajes por un total de 3.600 dólares. El viaje se realizó en un avión Honda Jet contratado a la empresa Alpha Centauri, que partió desde el aeropuerto de San Fernando y aterrizó en Laguna del Sauce.

Consultado sobre el tema por el conductor Eduardo Feinmann, el exvocero presidencial evitó dar detalles y afirmó que se trata de un asunto de su “vida privada”, en medio de cuestionamientos recientes por otros viajes realizados junto a su familia.

