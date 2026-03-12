Victoria Villarruel abre fuego y denuncia penalmente a Luis Petri

image

"Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, agregó en esa oportunidad. “Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”, preguntó.

“No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Cuando vos tenés que sostener a un Gobierno”, remarcó.

La vicepresidenta, que no contestó a las acusaciones de Milei, sí le respondió a Petri a través de su cuenta en la red social X: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó en relación a su gestión al frente del Ministerio de Defensa y la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas.

Luis Petri también contestó en X y desde su cuenta personal le escribió a la vice: “ Yo te conozco por golpista”, esa acusación es la que tomó la vice también para fundamentar su denuncia penal.

