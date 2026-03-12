La titular del Senado, Victoria Villarruel, denunció al ahora diputado nacional Luis Petri por “ calumnias o falsa imputación, injurias, infracción del artículo 213 bis del Código Penal, otros atentados contra el orden público y amenaza de rebelión”, después de que el legislador la trató de 'golpista'.
ACUSACIÓN DE "GOLPISTA"
Victoria Villarruel abre fuego y denuncia penalmente a Luis Petri
La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció al exministro de Defensa, Luis Petri, por “calumnias e injurias” tras acusarla de 'golpista'.
Victoria Villarruel Vs Luis Petri, nuevo round
La denuncia fue presentada por Villarruel este miércoles 11/3, pero trascendió este jueves 12/3 y se radicó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2.
La vicepresidenta, entre los delitos denunciados, menciona la infracción del artículo 213 bis del Código Penal que establece: "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".
La denuncia suma otro capítulo al cruce entre Villarruel y Petri que se originó por dichos del legislador en TV y siguió en las redes sociales.
Golpismo y sueldos militares
“Villarruel fue funcional a la oposición. Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como una alternativa”, había dicho Petri la semana pasada en una entrevista al canal Todo Noticias con motivo del contenido del discurso del presidente Javier Milei en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde había hecho referencia al mismo hecho que comentó Petri.
"Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico”, agregó en esa oportunidad. “Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”, preguntó.
“No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Cuando vos tenés que sostener a un Gobierno”, remarcó.
La vicepresidenta, que no contestó a las acusaciones de Milei, sí le respondió a Petri a través de su cuenta en la red social X: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, apuntó en relación a su gestión al frente del Ministerio de Defensa y la situación de la obra social de las Fuerzas Armadas.
Luis Petri también contestó en X y desde su cuenta personal le escribió a la vice: “ Yo te conozco por golpista”, esa acusación es la que tomó la vice también para fundamentar su denuncia penal.
