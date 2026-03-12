Afirman que Irán exporta más petróleo, y el barril alcanza los US$100 amenazando hasta a la fábrica de Lego

Irán exporta más petróleo que antes

estrecho_de_ormuz Los envíos iraníes no están sufriendo interrupciones y la demanda china de crudo procedente de Irán se mantiene. IMAGEN SATELITAL SACADA DE "ALTO NIVEL MX"

Sin embargo, 'The Wall Street Journal' reveló la paradoja: Irán está exportando actualmente más petróleo que antes de que estallara la guerra con una "flota en la sombra" de buques antiguos, que llevan cargados una media de 2,1 millones de barriles diarios en los últimos seis días, superando los 2 millones de febrero.

La demanda de China e India mantiene a flote las exportaciones iraníes, y evidencia que Teherán mantiene el control de la vía marítima mientras estrangula la capacidad exportadora de sus rivales regionales.

Mientras, para evitar un colapso en la economía global por el choque energético, las potencias occidentales activaron medidas sin precedentes como la liberación récord de la AIE: Los 32 estados miembros aprobaron la mayor inyección de la historia del organismo, al decidir sacar gradualmente 400 millones de barriles al mercado.

También Donald Trump anunció la liberación rápida de 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), y advirtió además que su administración estudia intervenir en los mercados de futuros para forzar una baja en los precios.

Y mientras tanto, en un giro diplomático provocado por la crisis, el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, confirmó reuniones con funcionarios estadounidenses en Miami. Como resultado inmediato de la necesidad de estabilizar el mercado, Washington ha levantado temporalmente las restricciones para que India pueda adquirir crudo ruso en alta mar.

Pero mientras el bloqueo selectivo de Irán se mantenga en el Estrecho de Ormuz, el pulso entre el miedo al desabastecimiento y las inyecciones artificiales de reservas estratégicas seguirá marcando la volatilidad del petroleo, cuyos precios ya afectan incluso a las jugueterías...

El plástico y la guerra

Hasta Lego, el mayor fabricante de bloques de construcción del mundo, elevó la alerta: el encarecimiento del petróleo, que es materia prima base de sus famosos ladrillos de plástico, podría trasladarse al precio final de sus sets.

Niels B. Christiansen, CEO del Grupo Lego, fue contundente: "Subimos los precios cuando el petróleo sube; todo depende de si el cambio es temporal o se mantiene en el tiempo". Con el barril superando los 85 dólares tras el inicio de las operaciones militares denominadas "Epic Fury", el costo de los polímeros plásticos se volvió un dolor de cabeza para la industria.

La relación es simple pero crítica: el plástico es un derivado directo de los hidrocarburos, por lo que cualquier alza sostenida en la materia prima impacta de lleno en la estructura de gastos de la compañía.

Impacto en la Argentina

Para la Argentina, el impacto es complejo y contradictorio, ya que por un lado, el país logró consolidarse en los últimos años como exportador neto de petróleo, impulsado por la expansión de Vaca Muerta, lo que significa mayores ingresos en divisas cuando suben los precios internacionales. Pero, por otro, ese mismo fenómeno presiona sobre los combustibles, la inflación y las cuentas externas.

Si el valor de las naftas y gasoil se actualizan inmediatamente por el nuevo precio internacional, prácticamente se deberían duplicar los precios en surtidores

Más exportaciones y regalías

El efecto positivo aparece primero en la macroeconomía: Cada incremento de 10 dólares en el precio del barril puede sumar entre US$1.300 millones y US$3.000 millones adicionales en exportaciones energéticas.

El economista energético Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph, proyecta un impacto significativo si el Brent se consolida en tres dígitos: estimó que un barril a US$100 para Argentina representa aproximadamente US$5.000 millones adicionales de dólares en 2026 por el aumento de las exportaciones de hidrocarburos.

Ello, tomando que por cada 1 dólar que suben el barril, la balanza energética argentina mejora en US$125 millones. Por lo tanto, con el crudo a 100 dólares, la balanza podrí termina por arriba de US$12.300 millones en 2026.

En 2025 Argentina exportó energía por alrededor de US$11.000 millones. Con precios más altos que los 100 por barril, ese número podría escalar hacia US$14.000 millones o incluso US$17.000 millones, impulsado principalmente por el crecimiento de la producción no convencional.

Además, el impacto también se traslada a las provincias productoras. Distritos como Neuquén reciben mayores regalías petroleras y aumentan los ingresos vinculados a la actividad hidrocarburífera.

El lado negativo

Sin embargo, el lado negativo aparece rápidamente en el frente interno. El precio internacional del crudo influye en la paridad de exportación e importación de combustibles, lo que termina presionando sobre los surtidores.

En términos generales, cada dólar que sube el Brent puede trasladarse a aumentos de entre 1% y 1,3% en los combustibles. Si el salto internacional supera los diez dólares, los ajustes potenciales rondan entre 3% y 4%, con impacto directo en el bolsillo de los consumidores. Y desde el sector advierten que el problema no se limita a las naftas y el gasoil...

"La verdad que es una situación muy preocupante por el impacto no solo en el precio de los combustibles sino en toda la economía. Si esta crisis se prolonga puede generar un impacto inflacionario mundial y eso no es bueno para la Argentina, que viene luchando contra este flagelo", explicó el vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Gerardo Rabinovich.

Contar con los recursos de Vaca Muerta que permiten el autoabastecimiento fortalece la posición de Argentina, pero el Gobierno debe monitorear la situación y tomar medidas para que esta crisis tenga el menor impacto posible en el mercado interno

El aumento del petróleo suele trasladarse a toda la estructura de costos de la economía: transporte, logística, alimentos y bienes industriales.

