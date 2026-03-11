Revelan detalles, documentos y un video del viaje de Adorni en jet privado a Punta del Este

Por otro lado, el costo de esa contratación no sería compatible con los ingresos y el patrimonio declarado del funcionario.

La visita del jefe de Gabinete a la costa uruguaya motivó un pedido de interpelación por parte de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados.

Adorni dijo en la misma entrevista con A24 que "fue a la casa de un amigo" en la ciudad balnearia.

Embed - Tiempo Argentino on Instagram: "Los vuelos de Adorni y su esposa Tras las denuncias por la presencia de Bettina Angeletti -pareja de Adorni- en la comitiva oficial del gobierno en Nueva York, una serie de documentos de vuelo y declaraciones juradas revelados por elDiarioAR detallan la lujosa escapada del funcionario -uno de los más cercanos a Milei- a Punta del Este en febrero pasado. Tiempo accedió al video que registra uno de los dos vuelos, cotizados en más de 10 mil dólares." View this post on Instagram

De acuerdo al eldiarioar, además de Adorni, su esposa y otros 2 miembros de su familia, el Honda Jet fue ocupado por el periodista Marcelo Grandio, conductor del programa 'Giros En Línea Recta' en la TV Pública y allegado al jefe de Gabinete antes de la asunción de Javier Milei en Casa Rosada.

Grandio, exyerno del accionista de Torneos y Competencia, Luis Nofal, reside en Uruguay y seríe el "amigo" al que se refirió el jefe de Gabinete, consigna.

Y agrega que Grandio llegó a la televisión estatal una vez que Adorni se hizo cargo de los medios públicos y este año sumó 'Gritalo Mundial', un programa que se emite los martes en un streaming de la TV Pública.

adorni-grandio-giros Adorni junto a Grandio en ocasión de una visita en 2024 al programa de su amigo, 'Giros' tvpublica.com.ar

El portal detalla que el regreso, 5 días después, fue en el mismo avión con la familia de Adorni, sin Grandio. Este periodista, yerno del antiguo accionista de Torneos y Competencias, Luis Nofal, reside en Uruguay y viaja a Buenos Aires a realizar su programa.

La nota firmada por Sebastián Lacunza publica además copias de las declaraciones juradas de salida desde el aeropuerto de San Fernando el día 12/02 y de regreso desde el aeropuerto Laguna del Sauce, Punta del Este, el 17/02.

ddjj-adorni-punta Las declaraciones juradas de salida y regreso de Adorni. De acuerdo a diarioar, el cambio de nombre del operador se debe a que el regreso se registró a una empresa uruguaya.

Revela además, en base a fuentes, que en la llegada a San Fernando por la tarde, Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó la nave, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto.

Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren no ser vistos.

En la entrevista con Feinmann, Adorni evitó dar detalles de su viaje a Punta del Este al invocar que se trataba de una cuestión de su "vida personal" que lo eximía de mayores explicaciones.

