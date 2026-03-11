Manuel Adorni estuvo entre el 12 y el 17/02, durante el fin de semana largo de Carnaval, en Punta del Este hasta donde llegó junto a su familia y un amigo a bordo de un avión privado Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. El costo del traslado ida y vuelta habría rondado los US$10 mil.
¿QUIÉN PAGÓ LA FACTURA?
Revelan detalles, documentos y un video del viaje de Adorni en jet privado a Punta del Este
ElDiarioar.com reveló qué avión utilizó el jefe de Gabinete y con quién viajó. Incógnita sobre quién pagó el gasto.
Los datos fueron revelados por eldiarioar.com, luego de que el jefe de Gabinete admitiera que realizó ese viaje tras la revelación del periodista Carlos Pagni como una secuela del escándalo por la inclusión de la esposa de Adorni en la comitiva que acompañó a Javier Milei a Nueva York, lo que disparó 2 denuncias penales por malversación de fondos.
Adorni le dijo a Eduardo Feinmann que el viaje lo pagó de su bolsillo "de punta a punta", rechazando que estuvieran involucrados fondos públicos.
No obstante, eldiarioar.com asegura que la identidad de quién "pagó la factura" de ese servicio "no fue revelada".
Por su parte, el portal Tiempo Argentino publicó un video del momento en el que los viajeros suben al avión.
Por otro lado, el costo de esa contratación no sería compatible con los ingresos y el patrimonio declarado del funcionario.
La visita del jefe de Gabinete a la costa uruguaya motivó un pedido de interpelación por parte de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados.
Adorni dijo en la misma entrevista con A24 que "fue a la casa de un amigo" en la ciudad balnearia.
De acuerdo al eldiarioar, además de Adorni, su esposa y otros 2 miembros de su familia, el Honda Jet fue ocupado por el periodista Marcelo Grandio, conductor del programa 'Giros En Línea Recta' en la TV Pública y allegado al jefe de Gabinete antes de la asunción de Javier Milei en Casa Rosada.
Grandio, exyerno del accionista de Torneos y Competencia, Luis Nofal, reside en Uruguay y seríe el "amigo" al que se refirió el jefe de Gabinete, consigna.
Y agrega que Grandio llegó a la televisión estatal una vez que Adorni se hizo cargo de los medios públicos y este año sumó 'Gritalo Mundial', un programa que se emite los martes en un streaming de la TV Pública.
El portal detalla que el regreso, 5 días después, fue en el mismo avión con la familia de Adorni, sin Grandio. Este periodista, yerno del antiguo accionista de Torneos y Competencias, Luis Nofal, reside en Uruguay y viaja a Buenos Aires a realizar su programa.
La nota firmada por Sebastián Lacunza publica además copias de las declaraciones juradas de salida desde el aeropuerto de San Fernando el día 12/02 y de regreso desde el aeropuerto Laguna del Sauce, Punta del Este, el 17/02.
Revela además, en base a fuentes, que en la llegada a San Fernando por la tarde, Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó la nave, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto.
Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren no ser vistos.
En la entrevista con Feinmann, Adorni evitó dar detalles de su viaje a Punta del Este al invocar que se trataba de una cuestión de su "vida personal" que lo eximía de mayores explicaciones.
Más contenido de Urgente24
De Milei a Núñez, del "intento de golpe" a la "extorsión": Mucho ruido y pocos tribunales
Dos denuncias penales contra Adorni: Crece la presión opositora y aparece archivo demoledor
Durísimo comunicado de la UIA contra Milei, y una advertencia
Adornigate: Milei opacado, Bullrich sonríe y ¿se viene el golpe letal?