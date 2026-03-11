Legislatura de CABA: Mal inicio de Silvia Lospennato hasta con su bloque PRO

Ramírez y Neira han acordado casi todo pero Lospennato no ingresó a esa sociedad coyuntural.

En cambio sin integrarla ha resultado beneficiada Manuela Thourte, la jefa del bloque UCR. Probablemente fue por los consejos de Daniel Angelici, personaje clave hoy en la Ciudad con proyección a la Nación desde el arribo de su aliado Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.

El jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, le ha permitido sumar poder a Angelici al extremo de entregarle a Christian Gribaudo la estratégica Secretaría Administrativa de la Legislatura más opulenta de la Argentina.

Complicado

Pero volvamos a la reunión del PRO: estuvieron enojados quienes tienen terminales con Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal.

Esto fue tan explícito que se negaron a participar de los acuerdos que Lospennato pueda concretar con Thourte / UCR, quien logró negociar con Ramírez / LLA cederle la Comisión de Justicia a cambio de la Comisión de Seguridad (dicen, porque la verdad se conocerá el jueves 12/03).

Todo indica que el PRO ha perdido comisiones importantes. Pero el interrogante es el motivo del berrinche:

¿Reprobación del liderazgo de Lospennato?

¿Excusa para que los llame Jorge Macri?

¿Mensaje a Daniel Angelici?

En cualquier caso, luce complicado cuando el balón aún no está en juego, tan siquiera.

Acerca de Lospennato, no se entiende por qué ella abandonó su posición de privilegio relativo en la Cámara de Diputados de Nación para sumergirse en el fango que está encontrando en la Legislatura de CABA.

Politóloga especializada en temas ambientales, deberá recursar las bases de la negociación, aparentemente.

----------------------

Más contenido de Urgente24

De Milei a Núñez, del "intento de golpe" a la "extorsión": Mucho ruido y pocos tribunales

Dos denuncias penales contra Adorni: Crece la presión opositora y aparece archivo demoledor

Durísimo comunicado de la UIA contra Milei, y una advertencia

Adornigate: Milei opacado, Bullrich sonríe y ¿se viene el golpe letal?