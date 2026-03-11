Vamos por Más es el bloque del PRO en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y tiene 12 integrantes, incluyendo a su presidenta, Silvia Lospennato. En el pasado tuvo más escaños que en 2026, luego de la derrota a manos de La Libertad Avanza, que se propone gobernar la metrópolis en 2027.
PODEROSA SOCIEDAD RAMÍREZ / NEIRA
Legislatura de CABA: Mal inicio de Silvia Lospennato hasta con su bloque PRO
Definición inminente de comisiones en la Legislatura de CABA. Pero el PRO tiene un mal comienzo que impacta en el liderazgo de Silvia Lospennato.
Es curioso: 3 bloques presididos por mujeres que comenzaron su trayectoria política en el peronismo.
##En La Libertad Avanza, María Pilar Ramírez (dicen que María Laura Leguizamón podría ofrecer precisiones al respecto);
##En el PRO, Silvia Gabriela Lospennato, quien llegó a subsecretaria con Daniel Scioli en la Gobernación bonaerense, impulsada por Alfredo Atanasof, antes de emigrar a las filas de Francisco de Narváez, paso previo a Mauricio Macri;
##En el bloque Fuerza por Buenos Aires (el PJ), su jefa es Claudia Neira, docente de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UBA, ex directora del Banco Ciudad, aliada del auditor general de la Nación, Juan Manuel Olmos, a cuyo Espacio Nuevo de Participación ingresó desde la agrupación 20/21.
Ramírez y Neira han acordado casi todo pero Lospennato no ingresó a esa sociedad coyuntural.
En cambio sin integrarla ha resultado beneficiada Manuela Thourte, la jefa del bloque UCR. Probablemente fue por los consejos de Daniel Angelici, personaje clave hoy en la Ciudad con proyección a la Nación desde el arribo de su aliado Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.
El jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, le ha permitido sumar poder a Angelici al extremo de entregarle a Christian Gribaudo la estratégica Secretaría Administrativa de la Legislatura más opulenta de la Argentina.
Complicado
Pero volvamos a la reunión del PRO: estuvieron enojados quienes tienen terminales con Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal.
Esto fue tan explícito que se negaron a participar de los acuerdos que Lospennato pueda concretar con Thourte / UCR, quien logró negociar con Ramírez / LLA cederle la Comisión de Justicia a cambio de la Comisión de Seguridad (dicen, porque la verdad se conocerá el jueves 12/03).
Todo indica que el PRO ha perdido comisiones importantes. Pero el interrogante es el motivo del berrinche:
- ¿Reprobación del liderazgo de Lospennato?
- ¿Excusa para que los llame Jorge Macri?
- ¿Mensaje a Daniel Angelici?
En cualquier caso, luce complicado cuando el balón aún no está en juego, tan siquiera.
Acerca de Lospennato, no se entiende por qué ella abandonó su posición de privilegio relativo en la Cámara de Diputados de Nación para sumergirse en el fango que está encontrando en la Legislatura de CABA.
Politóloga especializada en temas ambientales, deberá recursar las bases de la negociación, aparentemente.
