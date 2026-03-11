Vaca Muerta: Mindlin y Sielecki lanzan una mega inversión de US$3.000 millones para industrializar el gas

Según estimaciones del sector, la inversión permitiría ampliar significativamente la capacidad de transporte y procesamiento de gas desde la formación neuquina hacia los principales centros de consumo del país.

Distintos informes estiman que, si se concretan las inversiones necesarias, el complejo energético argentino podría generar un superávit en la balanza energética cercano a los US$30.000 millones hacia 2030.

La apuesta de Mindlin y Sielecki se alinea con la creciente relevancia de Vaca Muerta dentro de la matriz energética argentina. El yacimiento ya explica más de la mitad de la producción nacional de hidrocarburos y mantiene tasas de crecimiento de doble dígito tanto en petróleo como en gas.

La importancia de la inversión

En términos económicos, la industrialización del gas permitiría aumentar el valor agregado de la cadena energética argentina, ampliar las exportaciones y mejorar la disponibilidad de divisas, un aspecto clave para la macroeconomía del país.

Para el sector privado, el desafío ahora será garantizar la estabilidad regulatoria y financiera necesaria para ejecutar inversiones de largo plazo en un contexto económico históricamente volátil.

Con este plan de US$3.000 millones, los empresarios buscan posicionarse en uno de los segmentos más dinámicos del negocio energético argentino. Al mismo tiempo, el proyecto refuerza la expectativa de que Vaca Muerta se consolide como uno de los principales motores de crecimiento y generación de divisas para la economía nacional en los próximos años.

