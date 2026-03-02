Pampa Energía vuela en Wall Street: ganancias 57% arriba de lo esperado

Los márgenes en esta área aumentaron un 16% interanual, reflejando mejores precios de mercado y, en algunos casos, mayor eficiencia operativa.

En tanto, el negocio de petróleo y gas también mostró dinamismo, con una producción total que alcanzó 81.200 barriles equivalentes por día, un incremento de 32% respecto al año anterior. La producción de crudo se destacó con un fuerte crecimiento, particularmente en el desarrollo de shale oil en el bloque Rincón de Aranda (Vaca Muerta), donde los barriles diarios se multiplicaron por más de cuatro.

Pese a estos avances, no todos los segmentos fueron positivos. El área petroquímica y algunos contratos de energía a largo plazo (PPA) registraron resultados débiles, con pérdidas netas que contrarrestaron parcialmente las ganancias de otras divisiones.

Reservas e indicadores financieros

Un punto destacable del informe fue la ampliación de las reservas probadas (P1), que crecieron un 28% en 2025, con un fuerte aporte de los bloques de shale en Vaca Muerta. Esto se traduce en una vida útil promedio de reservas que supera los 10 años, un dato clave para el valor estratégico y financiero de la compañía.

Por otro lado, la deuda neta bajó a US$801 millones, desde US$874 millones el trimestre anterior, mostrando una mejora en la posición financiera atribuida a la generación de flujo de caja libre y menores requerimientos de garantías contractuales.

Reacción del mercado y expectativas

Las acciones de Pampa Energía, que cotizan en el NYSE bajo el ticker PAM, cerraron la jornada al alza (+1%) y muestran cierto apetito inversor, con un precio objetivo promedio de analistas consultados por Bloomberg, que sugiere un potencial de subida adicional de alrededor del 41% en los próximos 12 meses.

Los datos de Pampa Energía no solo reflejan su capacidad de adaptación, sino también el creciente rol que las empresas energéticas privadas están teniendo en la recuperación y consolidación del sector en un escenario económico global incierto.

