El conflicto bélico en medio oriente entre Irán-EEUU (principalmente a pesar de que otros países están afectados) reciente ha puesto otra vez en jaque a la FIFA, afectando el calendario de partidos importantes como la Finalissima o limitando a la Selección de Irán a no participar del Mundial 2026. A pesar de eso FIFA insiste en no mezclar los conflictos políticos-bélicos con el fútbol, algo que data desde los orígenes de este deporte.
El fútbol, los conflictos bélicos y lo que FIFA no quiere ver
La escalada bélica en las distintas partes del mundo afecta al fútbol, pero FIFA insiste en no mezclar algo que no se puede separar.
Desde Benito Mussolini hasta Donald Trump
Una de las primeras relaciones política-fútbol que uno recuerda es la de Benito Mussolini con el Mundial de 1934 y el de 1938. Ese fue el primer hecho donde un político utilizó a una Copa del Mundo para hacer campaña política, un dictador que no permitía la derrota, al punto tal que llegó a amenazar al plantel italiano con la frase “Vencer o Morir”, algo confirmado en su momento por Luis Monti, jugador argentino que integraba el seleccionado italiano.
Más acá en el tiempo tenemos otros ejemplos como la dictadura militar en Argentina y el Mundial de 1978, donde se dio algo similar a lo que hizo Mussolini unas décadas antes. Pero luego se dieron otros tipos de conflictos políticos que afectaban directamente al fútbol, y FIFA se empecinó en mirar para otro lado, sea cual sea el conflicto bélico o político.
El ridículo de FIFA llegó a tal punto que prohibió a los jugadores hacer cualquier tipo de manifestación política en el campo de juego, ya sean señas o alguna expresión en remeras debajo de la camiseta. FIFA enmudeció a las voces que más se escuchaban, la de los jugadores de fútbol.
Ahora se suceden un par de conflictos en simultaneo y FIFA mira para otro lado o toma decisiones por intereses políticos y sanciona sin ser imparcial, y esto trae todo tipo de manifestaciones de parte de jugadores y entrenadores, pero fuera del campo de juego.
En este momento hay tres conflictos activos, FIFA en dos de ellos miró para otro lado y en el otro sancionó a un país. Halamos de los conflictos entre Rusia-Ucrania, Israel-Palestina y EEUU-Irán.
En el primero FIFA sancionó a Rusia por la invasión a Ucrania, pero ante la misma situación entre Israel y Palestina no tomó ninguna decisión a pesar de que la mayoría de las federaciones miembro le pidieron expulsar a Israel de todas las competiciones, inclusive ahora Irlanda se plantea no presentarse en su partido ante Israel por la Liga de las Naciones.
En la última situación se dieron dos acontecimientos, se suspendió la Finalissima entre Argentina y España que se iba a jugar en Qatar, e Irán renunció a participar en la Copa del Mundo por su conflicto con Estados Unidos, uno de los organizadores. Ante esto FIFA miró para otro lado y todavía no emitió ningún comunicado, como esperando que ambos problemas se resuelvan solos o los resuelva otro.
Ante esta situación hace falta que FIFA se ponga los pantalones y se haga cargo de las cosas que pasan en el mundo, y que si afectan directamente a la realización de un evento o la participación de un país, se termina eso de “el fútbol y la política no deben mezclarse”, algo imposible, si el fútbol y la política son como hermanos siameses, desde el nacimiento de este deporte están entrelazados.
Por eso es hora que ante un fútbol súper profesional FIFA deje de comportarse como amateur, es hora de tomar decisiones, por más que estas compliquen algunas relaciones políticas, ya que no hay que olvidar que el verdadero poder no lo tiene Gianni Infantino ni FIFA, sino que lo tienen los jugadores y si un día se dan cuenta de eso entonces el máximo ente del fútbol mundial quedará con las manos atadas y se verá obligado a hacerse cargo y de tomar las decisiones que tiene que tomar.
