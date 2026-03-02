El fútbol, los conflictos bélicos y lo que FIFA no quiere ver

En este momento hay tres conflictos activos, FIFA en dos de ellos miró para otro lado y en el otro sancionó a un país. Halamos de los conflictos entre Rusia-Ucrania, Israel-Palestina y EEUU-Irán.

En el primero FIFA sancionó a Rusia por la invasión a Ucrania, pero ante la misma situación entre Israel y Palestina no tomó ninguna decisión a pesar de que la mayoría de las federaciones miembro le pidieron expulsar a Israel de todas las competiciones, inclusive ahora Irlanda se plantea no presentarse en su partido ante Israel por la Liga de las Naciones.

En la última situación se dieron dos acontecimientos, se suspendió la Finalissima entre Argentina y España que se iba a jugar en Qatar, e Irán renunció a participar en la Copa del Mundo por su conflicto con Estados Unidos, uno de los organizadores. Ante esto FIFA miró para otro lado y todavía no emitió ningún comunicado, como esperando que ambos problemas se resuelvan solos o los resuelva otro.

Ante esta situación hace falta que FIFA se ponga los pantalones y se haga cargo de las cosas que pasan en el mundo, y que si afectan directamente a la realización de un evento o la participación de un país, se termina eso de “el fútbol y la política no deben mezclarse”, algo imposible, si el fútbol y la política son como hermanos siameses, desde el nacimiento de este deporte están entrelazados.

Por eso es hora que ante un fútbol súper profesional FIFA deje de comportarse como amateur, es hora de tomar decisiones, por más que estas compliquen algunas relaciones políticas, ya que no hay que olvidar que el verdadero poder no lo tiene Gianni Infantino ni FIFA, sino que lo tienen los jugadores y si un día se dan cuenta de eso entonces el máximo ente del fútbol mundial quedará con las manos atadas y se verá obligado a hacerse cargo y de tomar las decisiones que tiene que tomar.

