Apuntes en la previa del Mundial FIFA 2026: Primero, TyC Sports se quedó sin el fútbol de AFA (Asociación del Fútbol Argentino): la ofensiva de Grupo Clarín contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino tuvo un precio importante para los de Héctor Magnetto.
CAMBIO DE ÉPOCA
Confirmado: No hay partidos del Mundial FIFA 2026 para Clarín / TyC Sports
La guerra de Clarín contra AFA tiene una curiosidad: TyC Sports se quedó sin fútbol de cabotaje y tampoco tendrá el evento del año: Mundial FIFA 2026.
Estos especularon conque su oferta seguía siendo la mejor, y no contemplaron la posibilidad de que el fútbol de Ascenso fuese por redes sociales, acorde con los tiempos de crisis total de la TV convencional.
Ahora se confirma que, tal como ocurrió en el Mundial de Clubes 2025, Telefe tendrá aquello que obtendrá ni El Trece ni TyC Sports: partidos en directo del Mundial FIFA 2026.
Y vuelve a suceder lo que es más llamativo: TyC Sports es propiedad conjunta de la empresa Torneos (ex Torneos y Competencias, fundada por Carlos Ávila) y Grupo Clarín, pero la operación del canal es de la sociedad Tele Red Imagen S.A. (TRISA), que controla Grupo Clarín.
Torneos hoy día es de Vrio Corp. (Adrián Werthein y Darío Werthein) y de los herederos de Luis Nofal, quien fue socio de Ávila.
Torneos
Las diferencias entre Vrio Corp. y Grupo Clarín son permanentes desde que los Werthein compraron DirecTV, que tiene su canal deportivo DNews) y lanzaron la app DGO.
Entonces, TyC Sports no es una prioridad para su accionista Torneos.
Vrio Corp. tiene la totalidad de los derechos de televisación para Latinoamérica (menos México) del fútbol de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) que licencia DAZN (de Access Industries / Len Blavatnik y el Fondo de Inversiones de Arabia Saudita) y le fue más sencillo acordar con Telefé -ya sea cuando era propiedad de Paramount International o ahora que es de accionistas argentinos liderados por Gustavo Scaglione / José Luis Manzano- que con su socio en TyC Sports, Grupo Clarín.
