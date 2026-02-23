Confirmado: No hay partidos del Mundial FIFA 2026 para Clarín / TyC Sports

Torneos

Las diferencias entre Vrio Corp. y Grupo Clarín son permanentes desde que los Werthein compraron DirecTV, que tiene su canal deportivo DNews) y lanzaron la app DGO.

Entonces, TyC Sports no es una prioridad para su accionista Torneos.

Vrio Corp. tiene la totalidad de los derechos de televisación para Latinoamérica (menos México) del fútbol de FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) que licencia DAZN (de Access Industries / Len Blavatnik y el Fondo de Inversiones de Arabia Saudita) y le fue más sencillo acordar con Telefé -ya sea cuando era propiedad de Paramount International o ahora que es de accionistas argentinos liderados por Gustavo Scaglione / José Luis Manzano- que con su socio en TyC Sports, Grupo Clarín.

Embed #WorldCup2026



Cantidad de partidos del Mundial 2026 que se transmitirán por TV abierta / Cable en varios países de Sudamérica donde opera Directv.



Además, se incluyen la cantidad de partidos que Dsports | DGO tendrán en exclusiva por país. pic.twitter.com/vaCkFw5g0C — Gustavo Torres (@TorresTavo) February 23, 2026

Embed OFICIAL | LA TV DEL MUNDIAL



En tv abierta, @telefe transmitirá 32 partidos, mientras que la @TV_Publica hará lo propio con 10 encuentros.



@DSports será la única cadena con los 104 partidos en vivo.



❌ TyC Sports no posee los derechos. pic.twitter.com/x81tKr5Nsf — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) February 23, 2026



-------------------

+ Info en Golazo24