Marcelo Gallardo se va de River: "Me invade la emoción y el dolor en el alma"

Cuándo juega River vs. Banfield por el Torneo Apertura: el último partido de Gallardo

El director técnico de River, Marcelo Gallardo, afirmó que la derrota ante Tigre por 4-1 en el estadio Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura, “no es aceptable, pero puede pasar” FOTO NA DAMIAN DOPACIO Gallardo nunca le encontró la vuelta a su equipo FOTO NA DAMIAN DOPACIO

River recibirá a Banfield en el Monumental el próximo jueves a las 19.30 hs., por la fecha 7 del Torneo Apertura. Allí, el Muñeco dirigirá por última vez al equipo. La cúpula dirigencial, con Stéfano Di Carlo al frente -que había ratificado a Gallardo al mando del equipo al menos durante un año más-, ya trabaja para encontrar a su reemplazante.

El DT se marcha del Millonario sin conseguir un título. Dirigió 85 partidos, de los cuales ganó 37, perdió 21 y empató 27.

