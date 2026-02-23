Marcelo Gallardo puso fin a su segundo ciclo como entrenador de River. En un video institucional, el Muñeco dio a conocer la decisión, que lo tendrá como DT por última vez en el siguiente partido del Millonario, el próximo jueves ante Banfield por el Torneo Apertura.
Marcelo Gallardo se va de River: "Me invade la emoción y el dolor en el alma"
En un video institucional de River, Marcelo Gallardo dio el anuncio. El partido ante Banfield será el último de su ciclo.
"Las cosas no salieron": Marcelo Gallardo se despidió de River
"Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", comenzó Gallardo en su anuncio.
"Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan", expresó el todavía entrenador del Millonario.
"Mi amor recíproco para con todos los hinchas"
"Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos", confesó un Marcelo Gallardo profundamente conmovido. Luego, repartió más agradecimientos: "A aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución con lo que eso conlleva".
"Simplemente mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero de todo corazón que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente lo puedan encontrar con buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo", cerró.
Cuándo juega River vs. Banfield por el Torneo Apertura: el último partido de Gallardo
River recibirá a Banfield en el Monumental el próximo jueves a las 19.30 hs., por la fecha 7 del Torneo Apertura. Allí, el Muñeco dirigirá por última vez al equipo. La cúpula dirigencial, con Stéfano Di Carlo al frente -que había ratificado a Gallardo al mando del equipo al menos durante un año más-, ya trabaja para encontrar a su reemplazante.
El DT se marcha del Millonario sin conseguir un título. Dirigió 85 partidos, de los cuales ganó 37, perdió 21 y empató 27.