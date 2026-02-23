urgente24
ACTUALIDAD Fate > SUTNA > conciliación obligatoria

NO SE DESTRABA EL CONFLICTO

Cierre de Fate: no hubo acuerdo entre la empresa y el gremio SUTNA tras la convocatoria del gobierno

El ministerio de Capital Humano, que había dictado la conciliación obligatoria en Fate, informó que “no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las partes”.

23 de febrero de 2026 - 18:52
Fate: fracasó la conciliación obligatoria

Fate: fracasó la conciliación obligatoria

Tras la falta de acuerdo, Capital Humano convocó a una nueva audiencia entre Fate y SUTNA para el día 4 de marzo a las 11 de la mañana para continuar con las instancias de diálogo, a pesar de la intención empresarial del cierre definitivo y la indemnización a los trabajadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2026044196201595037&partner=&hide_thread=false

La empresa Fate debería pagar indemnizaciones por cifras cercanas a los US$ 40 millones. Se asegura que ya fueron incluso depositadas por los titulares de la firma, antes de emitir los telegramas de despido.

Las indemnizaciones que iban a pagarse tras el anuncio de cierre no llegaron a efectivizarse porque la medida oficial de conciliación obligatoria interrumpió el proceso.

Seguir leyendo

Se trataba de la primera audiencia tras el anuncio de que la fábrica cerraría sus puertas. El encuentro se llevó adelante de manera virtual en el mediodía del lunes 23 de febrero.Tanto la patronal como el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y la Secretaría de Trabajo tendrán ahora 9 días para intentar un posible acercamiento. Se trataba de la primera audiencia tras el anuncio de que la fábrica cerraría sus puertas. El encuentro se llevó adelante de manera virtual en el mediodía del lunes 23 de febrero.Tanto la patronal como el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático y la Secretaría de Trabajo tendrán ahora 9 días para intentar un posible acercamiento.

fate fuego
Se prolonga la incertidumbre en el conflicto de Fate

Se prolonga la incertidumbre en el conflicto de Fate

Fate sigue ocupada por los trabajadores

Tras el despido de 920 empleados, parte de las instalaciones de la fábrica están en manos de un grupo de trabajadores, a pesar de la orden de desalojo dictada por la justicia.

La conciliación fue dictada por 15 días y ordenó retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto. En ese marco, los despidos quedaron suspendidos mientras dure el procedimiento y la empresa debe otorgar tareas en forma normal y habitual.

El objetivo de la compañía sería retomar las tareas de forma gradual durante el plazo que dure la conciliación para luego continuar con el plan de cierre definitivo anunciado.

neumáticos.jfif
Las autoridades de Fate insisten con el cierre de la planta de San Fernando

Las autoridades de Fate insisten con el cierre de la planta de San Fernando

Las autoridades de FATE argumentaron que el cierre se debe a una importante caída de la demanda, pérdida de competitividad, un fuerte avance de las importaciones de neumáticos y un largo conflicto con el gremio SUTNA. Las autoridades de FATE argumentaron que el cierre se debe a una importante caída de la demanda, pérdida de competitividad, un fuerte avance de las importaciones de neumáticos y un largo conflicto con el gremio SUTNA.

Si la conciliación se extendiera, la situación continuará en los mismos términos hasta que concluya la instancia administrativa.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES