Cierre de Fate: no hubo acuerdo entre la empresa y el gremio SUTNA tras la convocatoria del gobierno

La conciliación fue dictada por 15 días y ordenó retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto. En ese marco, los despidos quedaron suspendidos mientras dure el procedimiento y la empresa debe otorgar tareas en forma normal y habitual.

El objetivo de la compañía sería retomar las tareas de forma gradual durante el plazo que dure la conciliación para luego continuar con el plan de cierre definitivo anunciado.

neumáticos.jfif Las autoridades de Fate insisten con el cierre de la planta de San Fernando

Las autoridades de FATE argumentaron que el cierre se debe a una importante caída de la demanda, pérdida de competitividad, un fuerte avance de las importaciones de neumáticos y un largo conflicto con el gremio SUTNA. Las autoridades de FATE argumentaron que el cierre se debe a una importante caída de la demanda, pérdida de competitividad, un fuerte avance de las importaciones de neumáticos y un largo conflicto con el gremio SUTNA.

Si la conciliación se extendiera, la situación continuará en los mismos términos hasta que concluya la instancia administrativa.