Tras la falta de acuerdo, Capital Humano convocó a una nueva audiencia entre Fate y SUTNA para el día 4 de marzo a las 11 de la mañana para continuar con las instancias de diálogo, a pesar de la intención empresarial del cierre definitivo y la indemnización a los trabajadores.
NO SE DESTRABA EL CONFLICTO
Cierre de Fate: no hubo acuerdo entre la empresa y el gremio SUTNA tras la convocatoria del gobierno
El ministerio de Capital Humano, que había dictado la conciliación obligatoria en Fate, informó que “no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las partes”.
La empresa Fate debería pagar indemnizaciones por cifras cercanas a los US$ 40 millones. Se asegura que ya fueron incluso depositadas por los titulares de la firma, antes de emitir los telegramas de despido.
Las indemnizaciones que iban a pagarse tras el anuncio de cierre no llegaron a efectivizarse porque la medida oficial de conciliación obligatoria interrumpió el proceso.
Fate sigue ocupada por los trabajadores
Tras el despido de 920 empleados, parte de las instalaciones de la fábrica están en manos de un grupo de trabajadores, a pesar de la orden de desalojo dictada por la justicia.
La conciliación fue dictada por 15 días y ordenó retrotraer la situación laboral al estado previo al conflicto. En ese marco, los despidos quedaron suspendidos mientras dure el procedimiento y la empresa debe otorgar tareas en forma normal y habitual.
El objetivo de la compañía sería retomar las tareas de forma gradual durante el plazo que dure la conciliación para luego continuar con el plan de cierre definitivo anunciado.
Si la conciliación se extendiera, la situación continuará en los mismos términos hasta que concluya la instancia administrativa.