Después de que la Justicia ordenara ayer (18/2) el "inmediato desalojo" de trabajadores de la planta de FATE en San Fernando, este jueves (19/2) en el marco del paro general de la CGT los despedidos de la fábrica de neumáticos cortan la Autopista Panamericana ante un operativo de la Gendarmería.
PARO Y MARCHAS
FATE: Corte y tensión en Panamericana entre trabajadores y Gendarmería
Los trabajadores de Fate cortaron la Autopista Panamericana a la altura de la localidad de Virreyes. Liberaron un carril. Hay presencia de Gendarmería.
FATE: Piquete y carril liberado
Los despedidos de la empresa FATE junto con sus familias, manifestantes de CTERA, organizaciones sociales, partidos de izquierda y representantes sindicales de otras empresas en conflicto como Georgalos y Lustramax, cortaron este jueves la Autopista Panamericana a la altura de la localidad bonaerense de Virreyes, donde se encuentra la planta de FATE.
Los manifestantes realizaron el corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay sentido a capital. Tras una negociación con Gendarmería los trabajadores liberaron un carril.
Los gendarmes se apostaron frente a los manifestantes formando una barrera de agentes con escudos, cascos y uniforme antidisturbios para impedir que avancen sobre la calzada.
Desalojo y conciliación
El miércoles (18/2) el ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de FATE que no obliga a los propietarios de la empresa a reabrir sus puertas, pero a modo de ponerle coto al conflicto en medio de la discusión de la reforma laboral en Diputados y el paro de la CGT.
Luego, la Justicia ordenó el "inmediato desalojo" de trabajadores de planta en San Fernando y decenas de efectivos de la policía bonaerense rodearon el predio. Se desplegaron varios patrulleros en torno a la puerta de entrada y eso sumó tensión con los trabajadores que “hacen guardia” en ese sector.
“Nos vamos a quedar acá. No nos queda otra. Si perdemos el laburo, perdemos todo. Hay familias que no tienen que comer” denunciaban algunos de los 920 trabajadores afectados por el cierre de Fate.
