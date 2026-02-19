FATE: Corte y tensión en Panamericana entre trabajadores y Gendarmería

image

Luego, la Justicia ordenó el "inmediato desalojo" de trabajadores de planta en San Fernando y decenas de efectivos de la policía bonaerense rodearon el predio. Se desplegaron varios patrulleros en torno a la puerta de entrada y eso sumó tensión con los trabajadores que “hacen guardia” en ese sector.

“Nos vamos a quedar acá. No nos queda otra. Si perdemos el laburo, perdemos todo. Hay familias que no tienen que comer” denunciaban algunos de los 920 trabajadores afectados por el cierre de Fate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/izquierdadiario/status/2024443617234829651&partner=&hide_thread=false Drone de La Izquierda Diario: corte en Panamericana, paro nacional y protesta contra la reforma laboral pic.twitter.com/sOlWmzUHgB — La Izquierda Diario (@izquierdadiario) February 19, 2026

