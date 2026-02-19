SANTA FE. La administración de Maximiliano Pullaro presentó este miércoles (18/02) su propuesta salarial a los gremios docentes -Amsafé, Sadop, UDA y AMET- en el marco de la negociación paritaria pero para uno de los sindicatos resulta "insuficiente". El viernes no será un día más.
NÚMEROS SOBRE LA MESA
La política salarial de Maximiliano Pullaro sigue sumando en su contra
En el marco de la negociación paritaria, la administración de Maximiliano Pullaro presentó su propuesta salarial que generó malestar de los gremios docentes.
La propuesta del Gobierno de Santa Fe
La iniciativa provincial establece un salario mínimo garantizado para los maestros de grado con 25 horas semanales sin antigüedad e incorpora el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente (Fopcid), destinado a fortalecer la formación profesional.
Para los docentes de jornada regular -Nivel Inicial, Secundaria con 22 horas o Nivel Superior con 18 horas- la propuesta garantiza un incremento mínimo de $ 170.000 desde febrero, al que se suma el adicional de $ 100.000 del Fopcid, totalizando una mejora de $ 270.000.
Al respecto, el ministro de Educación, José Goity, aseguró que la propuesta implica "un esfuerzo muy importante del Gobierno y del conjunto de los santafesinos para destinar recursos a la educación, particularmente a los docentes, quienes sostienen el sistema educativo".
A su vez, sostuvo que se trata de una oferta "más integral y completa" que contempla especialmente a los salarios con menor poder adquisitivo. De manera continuada, explicó que en la negociación se toma como referencia el cargo de maestro de grado con jornada extendida. En ese sentido, destacó que la mejora alcanza a la gran mayoría de ese sector.
Goity también destalló que todos los docentes del sistema educativo, nivel inicial, especial, preceptores y otras funciones docentes no percibirán en febrero un aumento inferior a 270 mil pesos.
Como cierre, remarcó que la recomposición salarial forma parte de una estrategia para fortalecer el sistema educativo.
Caso testigo
Durante la conferencia de prensa se detalló que un maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad percibirá un salario mínimo garantizado de $ 1.200.000, más $ 100.000 del Fopcid.
Si corresponde el reconocimiento por Asistencia Perfecta, el ingreso total puede alcanzar los $ 1.405.000. En diciembre de 2025, ese mismo cargo percibía $ 1.018.000.
Negociación paritaria: Los números sobre la mesa
La secretaria de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, Malena Azario, adhirió a lo dicho por Goity y explicó que la propuesta representa "un gran esfuerzo del Gobierno en un contexto nacional donde la recaudación provincial cayó un 10 %".
Posterior a ello, precisó que el esquema reconoce el desfasaje inflacionario de los últimos dos meses de 2025 (3 %), tomando como base los salarios de diciembre, e incluye la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo.
El incremento previsto es del 12,5% para el primer semestre de 2026, distribuido de la siguiente manera: enero 2,6%; febrero 2,1%; marzo 2,2%; abril 2%; mayo 2%; y junio 1,6%. Vale tener en cuenta que proyección se apoya en las expectativas inflacionarias relevadas por el Banco Central (REM).
En tanto, Azario indicó que la propuesta contempla una garantía de suba de $75.000 para enero y de $170.000 desde febrero, asegurando que ningún trabajador de la educación perciba una mejora inferior a ese monto.
Asimismo, incluye una actualización del 30% en el suplemento por responsabilidad jerárquica para directores y supervisores y la creación del Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente, con una suma no remunerativa y no bonificable de $100.000.
"Si se considera el 3 % de compensación correspondiente a 2025 y la política salarial del primer semestre, el incremento total alcanza el 15,5 %", finalizó.
En desacuerdo
Para Amsafé la oferta resulta insuficiente frente al deterioro salarial acumulado. De acuerdo a sus estimaciones, los haberes docentes perdieron un 33% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y la propuesta no incorpora una cláusula que garantice actualización automática ante la inflación.
Otro de los cuestionamientos apunta a la exclusión de jubiladas y jubilados del monto garantizado. Además, subrayaron que ese sector continúa percibiendo los ajustes con un retraso de 60 días. También reclamaron la eliminación del aporte solidario (el cual Pullaro dio marcha atrás) y criticaron la proliferación de sumas no remunerativas, como el presentismo y el adicional por capacitación.
A partir de los cálculos difundidos por el sindicato, un docente que recién se inicia percibirá $1.039.000 entre febrero y julio, cifra que ubican por debajo de la canasta familiar estimada en torno a $1.350.000.
Viernes clave
La decisión final se tomará en la Asamblea Provincial convocada para el viernes por la tarde, donde los afiliados definirán si aceptan o rechazan la propuesta y qué medidas adoptar.
La definición de los docentes será determinante para el inicio del ciclo lectivo y para la tranquilidad de miles de familias que esperan certezas sobre la estructura salarial de los educadores. De aceptarse, la propuesta podrá instrumentarse rápidamente, mientras que un rechazo abriría una nueva instancia de diálogo o posibles medidas de fuerza en las próximas semanas.
