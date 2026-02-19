Premio Vivalectura 2026: Convocatoria nacional para visibilizar proyectos de lectura

PREMIOVIVALECTURA2026CONVOCATORIANACIONALPARAVISIBILIZARPROYECTOSDELECTURAFOTO2 El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a través de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

¿Cuál es el objetivo del Premio Vivalectura 2026?

En 2026 celebrará su 19ª edición de forma ininterrumpida, reafirmando su misión de visibilizar la labor de instituciones y personas de todo el país que promueven la lectura en diversos contextos y soportes.

“Cada edición del Premio nos permite descubrir y celebrar proyectos que, desde contextos muy distintos, comparten un mismo impulso: transmitir el amor por la lectura. Hoy los modos de leer se multiplican, y eso enriquece aún más las experiencias que vemos surgir en escuelas, bibliotecas, hospitales, clubes de barrio o espacios digitales. Este certamen busca precisamente dar visibilidad a esas iniciativas que invitan a leer y a compartir ese amor con toda la comunidad”, señaló Nilda Palacios, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Santillana Argentina.

Este año, el proceso de preselección de proyectos vuelve a contar con la participación de referentes de distintas organizaciones, entre ellas: Santillana Argentina; Sobre Tiza; Boldt Impresores; CONABIP; la Biblioteca Nacional de Maestros; Fundación Leer; Fundación Varkey; y la Secretaría de Educación de Yerbabuena, Tucumán.

A lo largo de su trayectoria, el Premio ha recibido alrededor de 10.000 proyectos provenientes de todas las provincias del país.

¿Cómo inscribirse?

La participación en el concurso es gratuita y está abierta hasta el 15 de marzo de 2026, ingresando en www.premiovivalectura.org.ar.

Se admiten proyectos de todo el país. Pueden inscribirse experiencias de lectura en escuelas, bibliotecas, institutos de formación docente, universidades, centros culturales, hospitales, ONG, empresas y particulares, bajo las siguientes categorías:

. Categoría Escuelas: Destinada a proyectos de promoción de la lectura realizados por instituciones educativas de todos los niveles, modalidades y tipos de gestión.

. Categoría Sociedad: Dirigida a proyectos impulsados por bibliotecas populares, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, personas particulares y otras instituciones sin fines de lucro.

En 2026 continuará la Mención Especial Vera Rexach a la lectura en entornos digitales, en homenaje a quien fuera promotora y jurado de esta categoría hasta 2019.

Premios

En cada categoría se otorgarán dos premios en efectivo:

. Primer premio: $400.000

. Segundo premio: $200.000

. Mención Especial “Vera Rexach”: $300.000

También se reconocerán otros proyectos destacados con menciones especiales que recibirán una selección de títulos literarios y pedagógicos facilitados por Ediciones Santillana.

Más información

. Bases y condiciones: https://www.premiovivalectura.org.ar/reglamento/

. Formulario de inscripción: https://www.premiovivalectura.org.ar/inscripción/

. Sitio web: https://www.premiovivalectura.org.ar/

Conversatorio Online de la Fundación Santillana

Fundación Santillana Argentina realizará un conversatorio online y gratuito para que las personas interesadas en presentar proyectos y participar del Premio Vivalectura 2026, puedan conocer cómo inscribirte al Concurso, cuáles son los criterios de evaluación y lo más importante: conocer historias de otros participantes.

Link de inscripción al taller: https://www.eventbrite.com.ar/e/conversatorio-sobre-el-premio-vivalectura-tickets-1982705068232?aff=oddtdtcreator

