urgente24
FOCO Premio Vivalectura > Argentina > Ministerio de Capital Humano

CONCURSO

Premio Vivalectura 2026: Convocatoria nacional para visibilizar proyectos de lectura

El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a través de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

19 de febrero de 2026 - 09:59
ElPremio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a través de una convocatorianacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a través de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

El certamen visibiliza proyectos que nacen en bibliotecas populares, organizaciones sociales, hospitales, universidades, clubes de barrio, espacios comunitarios, contextos de encierro e incluso propuestas impulsadas por particulares, reflejando cómo la lectura se convierte en una herramienta de inclusión y construcción de comunidad en diversos territorios.

PREMIOVIVALECTURA2026CONVOCATORIANACIONALPARAVISIBILIZARPROYECTOSDELECTURAFOTO1
El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a trav&eacute;s de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a través de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

Fecha de inscripción y premios

La inscripción es gratuita y está abierta hasta el 15 de marzo, con premios en efectivo y el objetivo de dar reconocimiento nacional a quienes trabajan cotidianamente para generar lectores en contextos muchas veces adversos.

Seguir leyendo

En sus 19 ediciones, el premio ya reunió miles de experiencias de todo el país, mostrando un mapa muy potente de iniciativas que transforman realidades a través de la palabra.

También está disponible para entrevistas Nilda Palacios, Coordinadora de Proyectos de Fundación Santillana, para analizar el presente de la lectura en Argentina y el rol de la sociedad civil en su promoción.

PREMIOVIVALECTURA2026CONVOCATORIANACIONALPARAVISIBILIZARPROYECTOSDELECTURAFOTO2
El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a trav&eacute;s de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a través de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

¿Cuál es el objetivo del Premio Vivalectura 2026?

En 2026 celebrará su 19ª edición de forma ininterrumpida, reafirmando su misión de visibilizar la labor de instituciones y personas de todo el país que promueven la lectura en diversos contextos y soportes.

“Cada edición del Premio nos permite descubrir y celebrar proyectos que, desde contextos muy distintos, comparten un mismo impulso: transmitir el amor por la lectura. Hoy los modos de leer se multiplican, y eso enriquece aún más las experiencias que vemos surgir en escuelas, bibliotecas, hospitales, clubes de barrio o espacios digitales. Este certamen busca precisamente dar visibilidad a esas iniciativas que invitan a leer y a compartir ese amor con toda la comunidad”, señaló Nilda Palacios, Coordinadora de Proyectos de la Fundación Santillana Argentina.

PREMIOVIVALECTURA2026CONVOCATORIANACIONALPARAVISIBILIZARPROYECTOSDELECTURAFOTO3
El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a trav&eacute;s de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

El Premio Vivalectura 2026 ya se puso en marcha a través de una convocatoria nacional que busca visibilizar proyectos de lectura en toda la Argentina.

Este año, el proceso de preselección de proyectos vuelve a contar con la participación de referentes de distintas organizaciones, entre ellas: Santillana Argentina; Sobre Tiza; Boldt Impresores; CONABIP; la Biblioteca Nacional de Maestros; Fundación Leer; Fundación Varkey; y la Secretaría de Educación de Yerbabuena, Tucumán.

A lo largo de su trayectoria, el Premio ha recibido alrededor de 10.000 proyectos provenientes de todas las provincias del país.

¿Cómo inscribirse?

La participación en el concurso es gratuita y está abierta hasta el 15 de marzo de 2026, ingresando en www.premiovivalectura.org.ar.

Se admiten proyectos de todo el país. Pueden inscribirse experiencias de lectura en escuelas, bibliotecas, institutos de formación docente, universidades, centros culturales, hospitales, ONG, empresas y particulares, bajo las siguientes categorías:

. Categoría Escuelas: Destinada a proyectos de promoción de la lectura realizados por instituciones educativas de todos los niveles, modalidades y tipos de gestión.

. Categoría Sociedad: Dirigida a proyectos impulsados por bibliotecas populares, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, personas particulares y otras instituciones sin fines de lucro.

En 2026 continuará la Mención Especial Vera Rexach a la lectura en entornos digitales, en homenaje a quien fuera promotora y jurado de esta categoría hasta 2019.

Premios

En cada categoría se otorgarán dos premios en efectivo:

. Primer premio: $400.000

. Segundo premio: $200.000

. Mención Especial “Vera Rexach”: $300.000

También se reconocerán otros proyectos destacados con menciones especiales que recibirán una selección de títulos literarios y pedagógicos facilitados por Ediciones Santillana.

Más información

. Bases y condiciones: https://www.premiovivalectura.org.ar/reglamento/

. Formulario de inscripción: https://www.premiovivalectura.org.ar/inscripción/

. Sitio web: https://www.premiovivalectura.org.ar/

Conversatorio Online de la Fundación Santillana

Fundación Santillana Argentina realizará un conversatorio online y gratuito para que las personas interesadas en presentar proyectos y participar del Premio Vivalectura 2026, puedan conocer cómo inscribirte al Concurso, cuáles son los criterios de evaluación y lo más importante: conocer historias de otros participantes.

Link de inscripción al taller: https://www.eventbrite.com.ar/e/conversatorio-sobre-el-premio-vivalectura-tickets-1982705068232?aff=oddtdtcreator

Más notas de Urgente24

"Delicada situación económica": En Tigre hubo reunión con merenderos y comedores

Ibarguren: "Sin prestadores no hay salud" y la "contradicción que el sistema se niega a mirar"

Rolando Figueroa depende menos de Milei y avisa que puede financiar el 90% de la obra pública

Gustavo Sáenz Vs César Milani y los "guapos de cuartel" de Cristina Kirchner

Julio Zamora va por 150 camas en el nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos

Axel Kicillof entregó 700 escrituras gratuitas a familias de Avellaneda

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES