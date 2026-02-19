A raíz del paro general que se llevó a cabo en la Argentina, es que la cantante Nicki Nicole anunció que debió postergar su presentación prevista para el viernes 20 de febrero en el Teatro Colón. La decisión se dio en el marco del paro general convocado contra la reforma laboral, que afectará distintos servicios en todo el país.
Nicki Nicole apoyó el paro general y reprogramó su show en el Teatro Colón
La cantante Nicki Nicole decidió cambiar la fecha de su presentación y dejó en claro públicamente que acompaña el reclamo contra la reforma laboral.
La joven artista rosarina se volcó a las redes sociales para comunicar la novedad y explicó los motivos de la reprogramación. “Ustedes saben lo importante para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele tener que postergarla”, escribió la intérprete en un comunicado oficial.
Sin embargo, luego aclaró que "es un día muy importante para el país" y afirmó: "Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este". Asismismo, sobre el final les agradeció a sus fanáticos por la comprensión del hecho: "Gracias por entender, por estar y por acompañarme siempre".
De esta manera, la cantante hizo pública cuál es su postura al respecto demostrando un claro rechazo a la iniciativa del Gobierno al ponerse del lado de los trabajadores que decidieron parar para expresar su oposición.
Las críticas que recibió Nicki Nicole tras los Grammy Awards 2026
Hace algunos días Nicki Nicole también utilizó sus redes para expresar su malestar por los comentarios negativos que recibió luego de su participación en los Grammy Awards. “La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona”, expresó.
En su descargo, señaló que algunos usuarios cuestionaron incluso su presencia en el evento. “Cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar”, agregó, visiblemente afectada por la situación.
Lejos de quedarse en silencio, pidió respeto frente a las opiniones malintencionadas. “Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho, yo no soy nadie para dar lecciones de moral pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo simplemente no lo consumas”, manifestó.
Finalmente, cerró con un mensaje directo hacia quienes la critican constantemente. “No hace falta remarcar cada segundo de la forma más cruel posible que lo que hago no te gusta”, concluyó, dejando en claro el impacto que generan los ataques en las plataformas digitales.
