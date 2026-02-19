Nicki Nicole apoyó el paro general y reprogramó su show en el Teatro Colón

Las críticas que recibió Nicki Nicole tras los Grammy Awards 2026

Hace algunos días Nicki Nicole también utilizó sus redes para expresar su malestar por los comentarios negativos que recibió luego de su participación en los Grammy Awards. “La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona”, expresó.

En su descargo, señaló que algunos usuarios cuestionaron incluso su presencia en el evento. “Cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar”, agregó, visiblemente afectada por la situación.

Lejos de quedarse en silencio, pidió respeto frente a las opiniones malintencionadas. “Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho, yo no soy nadie para dar lecciones de moral pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo simplemente no lo consumas”, manifestó.

Finalmente, cerró con un mensaje directo hacia quienes la critican constantemente. “No hace falta remarcar cada segundo de la forma más cruel posible que lo que hago no te gusta”, concluyó, dejando en claro el impacto que generan los ataques en las plataformas digitales.

