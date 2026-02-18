Marítimos en pie de guerra con Prefectura: Mantienen el paro total

En este sentido, aclaran que están "dispuestos a intervenir cuando existan cuestiones que tengan que ver con la seguridad de la vida humana en el Mar y los bienes, en todos aquellos casos genuinos, pero no aquellos creados con la intención de tratar de romper el derecho a huelga". En este último punto, mencionan el caso del “Costa Diadema" de bandera Italia, "donde el Práctico, Capitán Claudio Gustavo Díaz, tenía conocimiento explícito de la medida de fuerza".

"Es por ello que hacemos responsable a la Prefectura Naval Argentina de poner a los buques en situación de riesgo y no a los trabajadores de los remolcadores, en tanto y en cuento sabíamos, como dijéramos 'ut supra' que existe una medida de fuerza, aun así, esa Institución permite que buques ingresen a una zona donde si no tienen el apoyo de remolcadores, puedan llegar a tener una situación de emergencia", remata la carta.

Ante esta situación de paro total, según pudo saber Urgente24, Prefectura podría autorizar a que los barcos salgan sin remolcadores, lo que -aseguran desde el sector- podría "poner en riesgo la seguridad".

Adicionalmente, los barcos necesitan combustible y no se lo estarían dando, con lo cual tampoco funcionaría este intento de continuar con la actividad normalmente a pesar del paro total.

FESIMAF - PNA Prefecto Giménez Pérez 18.02.2026

