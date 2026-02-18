Nuevo escándalo libertario: Denuncian a Sturzenegger por un contrato millonario en la Cancillería

El documento judicial afirma que el proceso administrativo pudo haber sido direccionado y que distintos funcionarios habrían intervenido para habilitar la adjudicación directa.

La investigación deberá determinar si la contratación cumplió con los requisitos legales o si existió un perjuicio económico para el Estado.

Los funcionarios mencionados

La denuncia incluye a varias autoridades del Gobierno nacional y del área administrativa de Cancillería.

Entre ellas figura María Josefina Rouillet, directora ejecutiva de la AACI, señalada en la presentación como posible beneficiaria del contrato. El escrito destaca su relación con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Milei defendió la contratación de la esposa de Sturzenegger, pero crece la polémica y hay denuncia penal

También fue denunciada la subsecretaria de Coordinación y Administración de la Cancillería, María Cristina Dellepiane, quien firmó la disposición administrativa mediante la cual se concretó la contratación.

En paralelo, la presentación judicial menciona al canciller Pablo Quirno, a quien se le atribuye no haber denunciado posibles irregularidades luego de la polémica pública generada por el caso.

Respecto de Sturzenegger, la denuncia solicita investigar si pudo haber existido tráfico de influencias para favorecer a la institución dirigida por su esposa.

Qué deberá investigar la Justicia

El expediente pide analizar no solo la adjudicación sino también la actuación de áreas técnicas que validaron el procedimiento. Entre ellas, oficinas de recursos humanos, compras, asesoría jurídica y organismos vinculados a la transparencia administrativa.

El planteo judicial sostiene que la contratación podría haberse apartado de su finalidad pública y haber generado un beneficio indebido a un tercero vinculado a un funcionario.

Ahora será la Justicia federal la que deberá resolver si abre formalmente la investigación y si existen elementos para avanzar con imputaciones.

