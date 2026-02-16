Milei defendió la contratación de la esposa de Sturzenegger, pero crece la polémica

Además, existe un antecedente cercano: en marzo de 2024, Cancillería ya había contratado a la AACI por más de $55 millones. Sin embargo, en aquel expediente no figura la publicación de un Pacto de Integridad ni el acceso público a las cláusulas particulares del contrato.

La polémica continúa, y desde la oposición han salido con los tapones de punta. Por ejemplo, la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, ya anticipó que irá a la Justicia. "Todos chorros, del primero al último", escribió.

Captura de pantalla 2026-02-16 145455

Por su parte, Margarita Stolbizer aseguró que "la esposa de un ministro no puede ser proveedora del Estado. No importa cuan competitivo haya sido el proceso de selección. De hecho no lo fue y no hubo licitación sino adjudicación directa. El Estado ya tiene esos cursos y personal para dictarlos sin necesidad de contratar a terceros".

"Ajustan universidades, jubilados y discapacidad. Pero los libertarios llegaron para hacer negocios con los recursos públicos y no se están perdiendo ninguno. Sturzenegger es pura hipocresía con discurso de derecha", añadió.

Luego, pidió reacción a los argentinos: "Ya ni queda esperanza de algún remedio, investigación o rescisión. Si no hay una sociedad que se indigne y reclamo cada día el robo tapado por los insultos será mayor".

Captura de pantalla 2026-02-16 144919

En tanto, el diputado Esteban Paulón también se hizo eco de la polémica, con varios mensajes en X:

Captura de pantalla 2026-02-16 145428

Captura de pantalla 2026-02-16 145412

Captura de pantalla 2026-02-16 145355

César Biondini, apoderado del Frente Patriótico, también cuestionó los "contratos familiares con el Estado". Y lanzó: "Sturzenegger tiene que terminar preso".

Captura de pantalla 2026-02-16 151547

image

